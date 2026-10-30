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अशोक अरोड़ा का भाजपा पर तंज, बोले- "सरकार आपकी, फिर किससे मांग रहे इंसाफ" अमित शाह के प्रदर्शन पर उठाए सवाल

अशोक अरोड़ा का भाजपा पर तंज ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की 'संविधान बचाओ-देश बचाओ' रैली को लेकर हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. कुरुक्षेत्र कांग्रेस ने भी रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. इसमें थानेसर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर रैली में पहुंचने का आह्वान किया.

कुरुक्षेत्र से 10 हजार से अधिक लोग पहुंचेंगे दिल्ली: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि, "1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी. यह विश्व की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी. इसमें अकेले कुरुक्षेत्र जिले से 10 हजार से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जबकि पूरे हरियाणा से दो लाख से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे. "