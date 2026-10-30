अशोक अरोड़ा का भाजपा पर तंज, बोले- "सरकार आपकी, फिर किससे मांग रहे इंसाफ" अमित शाह के प्रदर्शन पर उठाए सवाल
Ashok Arora Targets BJP: कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने दिल्ली रैली की तैयारी तेज की. अशोक अरोड़ा ने अमित शाह के प्रदर्शन पर सवाल उठाए.
Published : October 30, 2026 at 9:59 AM IST
कुरुक्षेत्र: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की 'संविधान बचाओ-देश बचाओ' रैली को लेकर हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. कुरुक्षेत्र कांग्रेस ने भी रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में स्थानीय पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. इसमें थानेसर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर रैली में पहुंचने का आह्वान किया.
कुरुक्षेत्र से 10 हजार से अधिक लोग पहुंचेंगे दिल्ली: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि, "1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी. यह विश्व की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी. इसमें अकेले कुरुक्षेत्र जिले से 10 हजार से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जबकि पूरे हरियाणा से दो लाख से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे. "
भाजपा पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप: अशोक अरोड़ा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "भाजपा देश का माहौल खराब कर रही है. सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है. देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है. मेरी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं."
अमित शाह के नेतृत्व में प्रदर्शन पर उठाए सवाल: करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शन पर भी अशोक अरोड़ा ने सवाल उठाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, "जब सरकार आपकी है, तो मांग किससे कर रहे हैं? सत्ता भी आपके पास है और सरकार भी आपकी है, फिर प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है?" अशोक अरोड़ा ने रोहतक में कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए भाजपा पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "सरकार को अपनी विफलताओं को छिपाने के बजाय संविधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए."
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