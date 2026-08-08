गृह राज्य मंत्री आशीष सूद ने किया फारेंसिक साइंस लैब का दौरा, बोले- अपराध की जांच में विज्ञान और तकनीक जरूरी
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने आज रोहिणी के मधुबन चौक स्थित फोरेंसिक साइंस लैब का निरीक्षण किया.
Published : August 8, 2026 at 6:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में अपराध की बढ़ती चुनौतियों के बीच फॉरेंसिक साइंस की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे आशीष सूद ने आज रोहिणी के मधुबन चौक स्थित फोरेंसिक साइंस लैब का निरीक्षण किया. इस दौरान लैब के अधिकारियों ने उन्हें फॉरेंसिक जांच की पूरी कार्यप्रणाली और अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी.
दरअसल, देश में पुराने आपराधिक कानूनों की जगह तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अपराध की वैज्ञानिक और बारीकी से जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऐसे में फॉरेंसिक साइंस अपराध की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आया है. निरीक्षण के दौरान मंत्री आशीष सूद ने लैब के अलग-अलग हिस्सों का जायजा लिया और अधिकारियों से क्राइम सीन से साक्ष्य जुटाने, उनकी वैज्ञानिक जांच करने और जांच एजेंसियों तक रिपोर्ट पहुंचाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के दौर में अपराध की प्रकृति लगातार जटिल होती जा रही है. ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विज्ञान और आधुनिक तकनीक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है.
फॉरेंसिक विशेषज्ञ आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए अपराध स्थल से मिले साक्ष्यों की जांच करते हैं. इससे पुलिस की जांच को मजबूती मिलती है और अदालत के सामने ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य पेश करने में मदद मिलती है. इसका सीधा फायदा पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने और दोषियों तक पहुंचने में हो सकता है. राज्य गृह मंत्री आशीष सूद जी ने बताया कि देश में तीन नई कानून लागू होने के बाद दिल्ली की FSL यूनिट बनने के बाद बहुत अच्छा काम किया है ओर bns बनने के बाद बहुत सारे मामले लंबित थे.इसमें FSL क्राइम सीन पर तुरंत कार्यवाही कर रही है. दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री जी के कहने पर जो साधन जुटाए उनके नेतृत्व में कुछ खास क्विपमेंट मंगाए गए. दिल्ली FSL बहुत अच्छा काम कर रही है .
दिल्ली सरकार का जोर अब फॉरेंसिक जांच की क्षमता को और मजबूत करने पर है, ताकि अपराध के हर पहलू की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अपराध की बारीकियों को वैज्ञानिक आधार पर परखा जाना जरूरी है, जिससे सच्चाई सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.
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