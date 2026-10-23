दिल्ली: आशीष सूद ने किया 70वें नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन, गतका को मिला राष्ट्रीय मंच
दिल्ली में 70वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज हो गया है, उद्घाटन समारोह में दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद शामिल हुए.
Published : October 23, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 का आगाज हो गया है. INA स्थित त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित उद्घाटन समारोह में दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद शामिल हुए. इस बार राष्ट्रीय स्कूली खेलों में सिख परंपरा से जुड़ी पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका को भी शामिल किया गया है, जिससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का राष्ट्रीय मंच मिल रहा है.
देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली खिलाड़ी इन खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं. नेशनल स्कूल गेम्स का उद्देश्य स्कूली स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करना और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है.
राष्ट्रीय स्कूली खेलों में गतका की खास मौजूदगी
इस बार प्रतियोगिता में गतका को शामिल किया जाना खास महत्व रखता है. गतका सिख परंपरा से जुड़ी एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जिसमें लकड़ी की छड़ियों के साथ युद्ध-कौशल का अभ्यास किया जाता है. इस खेल में शारीरिक फुर्ती, संतुलन, एकाग्रता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की अहम भूमिका होती है. स्कूल गेम्स में शामिल होने से गतका को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और इस पारंपरिक कला में रुचि रखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. इससे राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने में भी मदद मिल सकती है.
अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में होंगे मुकाबले
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कैलेंडर के मुताबिक, दिल्ली में गतका के मुकाबले 23 से 28 अक्टूबर तक निर्धारित हैं. प्रतियोगिता में अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में गतका की मौजूदगी खेल और सांस्कृतिक विरासत के मेल को दर्शाती है. इससे पारंपरिक खेलों को लोकप्रिय बनाने के साथ युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिल सकता है. 70वें नेशनल स्कूल गेम्स के जरिए दिल्ली में स्कूली खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच मिल रहा है. वहीं, गतका को शामिल किए जाने से पारंपरिक मार्शल आर्ट को नई पहचान दिलाने और युवाओं के बीच इसके प्रति रुचि बढ़ाने की उम्मीद है.
भारत को खेल महाशक्ति बनाना है तो जमीनी स्तर पर करना होगा काम: योगेश्वर दत्त
भारत को वैश्विक स्तर पर खेल महाशक्ति बनाने के लिए जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण व सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है. ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित 'PHDCCI CSR Sports Summit 2026' के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि देश में खेलों के विकास के लिए सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं और कॉरपोरेट कंपनियों तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भागीदारी से खिलाड़ियों को मदद मिल रही है.
ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभाओं को तराशना जरूरी
ETV भारत से खास बातचीत में योगेश्वर दत्त ने कहा कि भारतीय खेलों में मौजूदा समय में अच्छा और सकारात्मक काम हो रहा है. कई कॉरपोरेट कंपनियां और NGO खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर बड़ी ताकत बनना है, तो गांवों, स्कूलों और छोटे शहरों में मौजूद प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान देना होगा. खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर ही उचित प्रशिक्षण, खेल सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है. जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें तराशने से ही भविष्य के सफल खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं.
खेलों के विकास में कॉरपोरेट की भूमिका अहम
समिट में विधायक सतीश उपाध्याय ने PHDCCI को इस आयोजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के विकास पर ऐसे मंचों पर चर्चा होने से उपयोगी सुझाव सामने आते हैं. इन सुझावों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तो उभरते खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सकता है. कार्यक्रम में खेलों के विकास के लिए कॉरपोरेट जगत की भागीदारी, खिलाड़ियों को सहायता उपलब्ध कराने और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इस तरह के प्रयासों से खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने और देश में खेलों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिल सकती है. कुल मिलाकर, PHDCCI CSR Sports Summit 2026 में जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत बनाने और कॉरपोरेट सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिभाओं को समय पर सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलें, तो भारत अंतरराष्ट्रीय खेलों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है.
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