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दिल्ली: आशीष सूद ने किया 70वें नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन, गतका को मिला राष्ट्रीय मंच

70वें नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 का आगाज हो गया है. INA स्थित त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित उद्घाटन समारोह में दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद शामिल हुए. इस बार राष्ट्रीय स्कूली खेलों में सिख परंपरा से जुड़ी पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका को भी शामिल किया गया है, जिससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का राष्ट्रीय मंच मिल रहा है.

देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली खिलाड़ी इन खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं. नेशनल स्कूल गेम्स का उद्देश्य स्कूली स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करना और उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है.