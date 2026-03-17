हमीरपुर में स्कूल मर्जर का विरोध, बीजेपी विधायक ने CM सुक्खू से की ये मांग
विधायक आशीष शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से हमीरपुर में स्कूल मर्ज न करने की अपील की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 6:49 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सरकार प्रदेश के कई स्कूलों को मर्ज कर रही है, जिसमें हमीरपुर का कन्या और बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्तावित मर्जर भी शामिल हैं. ऐसे में हमीरपुर सदर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही हमीरपुर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर शहर के कन्या और बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्तावित मर्जर पर रोक लगाने की मांग उठाई है.
शिक्षा की गुणवत्ता होगी प्रभावित
बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने कहा, 'दोनों स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. ऐसे में इन स्कूलों के विलय से सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. वर्तमान में दोनों विद्यालय अलग-अलग व्यवस्था में बेहतर परिणाम दे रहे हैं और अभिभावक भी इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं. ऐसे में मर्जर का फैसला शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है. सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए'.
छात्रों को बोर्ड चुनने का मिलेगा विकल्प
विधायक ने सुझाव देते हुए कहा कि हमीरपुर शहर में एक विद्यालय को सीबीएसई से संबद्ध किया जाए, जबकि दूसरे विद्यालय को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत ही संचालित रखा जाए. इससे विद्यार्थियों को अपनी पसंद के अनुसार बोर्ड चुनने का विकल्प मिलेगा और विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को लाभ होगा.
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में फैल रहा डायरिया
इसके साथ ही विधायक ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में फैल रहे डायरिया को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि दूषित पेयजल के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
विधायक आशीष शर्मा की मुख्यमंत्री से मांग
वहीं, विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि IPH आईपीएच विभाग को उचित निर्देश जारी किए जाएं. ताकि पेयजल योजनाओं का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके. जिन क्षेत्रों में डायरिया के मामले सामने आए हैं, वहां पेयजल स्रोतों की नियमित जांच की जाए और खड्डों में जा रहे दूषित पानी पर तुरंत रोक लगाई जाए.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
विधायक ने यह भी मांग की कि डायरिया फैलने के कारणों की गहन जांच की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. साथ ही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए.
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