आशीष प्रजापत का अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में चयन

आशीष प्रजापत. ( Courtesy District Cricket Association Bharatpur )

भरतपुरः जिले के होनहार क्रिकेटर आशीष प्रजापत ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन के दम पर अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 16 सदस्यीय टीम में जगह बना ली है. यह प्रतियोगिता बीसीसीआई की ओर से 7 से 29 दिसंबर तक ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित की जाएगी. जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि आशीष एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं. उन्होंने पिछले वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है. इस वर्ष आरसीए द्वारा आयोजित अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी और राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में आशीष ने 18 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा, पिछले वर्ष 37 विकेट लेकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी कौशल का दमदार प्रदर्शन किया था. इन्हीं उत्कृष्ट प्रदर्शनों के आधार पर उनका चयन राजस्थान टीम में किया गया है. पढ़ेंः इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका लीग में निखरे भरतपुर के अव्यांश का राजस्थान U-23 टीम में चयन