आशीष प्रजापत का अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में चयन
प्रतियोगिता बीसीसीआई की ओर से 7 से 29 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित होगी.
Published : December 5, 2025 at 4:51 PM IST
भरतपुरः जिले के होनहार क्रिकेटर आशीष प्रजापत ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन के दम पर अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए राजस्थान की 16 सदस्यीय टीम में जगह बना ली है. यह प्रतियोगिता बीसीसीआई की ओर से 7 से 29 दिसंबर तक ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित की जाएगी.
जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि आशीष एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं. उन्होंने पिछले वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है. इस वर्ष आरसीए द्वारा आयोजित अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी और राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में आशीष ने 18 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा, पिछले वर्ष 37 विकेट लेकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी कौशल का दमदार प्रदर्शन किया था. इन्हीं उत्कृष्ट प्रदर्शनों के आधार पर उनका चयन राजस्थान टीम में किया गया है.
तिवारी ने बताया कि राजस्थान टीम अन्य राज्यों की टीमों के साथ कुल पांच मैच खेलेगी. राजस्थान का पहला मैच 7 दिसंबर को ओडिशा से होगा. इसके अलावा टीम के मुकाबले पंजाब, पुडुचेरी, बिहार और छत्तीसगढ़ की टीमों से होंगे. पूरी प्रतियोगिता ग्वालियर में तीन दिवसीय लीग मैच प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाएगी.
आशीष के चयन की जानकारी मिलते ही जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के कार्यालय पर खुशी की लहर दौड़ गई और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया. इस दौरान जिले के क्रिकेट प्रेमियों और पदाधिकारियों ने आशीष को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. इस मौके पर संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, भारत तिवारी, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी, सदस्य नाहर सिंह, विनोद शर्मा, बीनू सिंह, राहुल लोहिया, त्रिलोकनाथ शर्मा आदि मौजूद रहे.