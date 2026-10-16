'आर्शीवाद का दीया' के लिए सिर्फ 6 घंटे में टेंडर, रात 9.34 टेंडर और 11 बजे वर्कऑडर
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उज्जैन में आयोजित आर्शीवाद का दीया कार्यक्रम के टेंडर प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 4:16 PM IST
भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में हुए आर्शीवाद का दीया कार्यक्रम में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के लिए 6 घंटे में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके अहमदाबाद की कंपनी को टेंडर दे दिया गया. इसके लिए सिर्फ दो टेंडर आए और कंपनी को 4.18 करोड़ में टेंडर दे दिया गया. टेंडर प्रक्रिया के लिए भंडार क्रय नियमों का पालन ही नहीं किया गया. कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
टेंडर में इस तरह हुई गड़बड़ी
कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस कार्यक्रम के जरिए एक भ्रष्टाचार का दीया भी जताया है. प्रदेश के भंडार क्रय नियम के मुताबिक किसी भी टेंडर प्रक्रिया के लिए 3 से 7 दिन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आर्शीवाद का दीया कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन को जिम्मेदारी दी गई थी.
कार्यक्रम के लिए 16 सितंबर को 3 बजकर 46 मिनिट पर टेंडर जारी किया गया, इसके लिए समय सीमा 5 बजे तक रखी गई थी. समय सीमा के बाद 5 बजकर 21 मिनिट पर गुजरात के अहमदाबाद की कंपनी ने टेंडर डाला. इसके बाद रात 9 बजकर 34 मिनिट पर एक अन्य कंपनी ने टेंडर डाला और इसके डेढ़ घंटे बाद ही अहमदाबाद की कंपनी को 4.18 करोड़ में टेंडर जारी कर दिया गया.
मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग
कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है. कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने आरोप लगाया कि पूरी टेंडर प्रक्रिया के लिए विभाग में संविदा पर पदस्थ दो कर्मचारियों को आगे किया गया. टेंडर प्रक्रिया के बाद कलेक्टर उज्जैन को आदेश जारी किया गया कि 17 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद की कंपनी को अधिकृत किया गया है. कांग्रेस नेता ने इस मामले में सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने औ कार्यक्रम पर हुए वास्तविक खर्च, पूरक बिलों और भुगतान का विस्तृत ऑडिट कराए जाने की मांग की है.