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'आर्शीवाद का दीया' के लिए सिर्फ 6 घंटे में टेंडर, रात 9.34 टेंडर और 11 बजे वर्कऑडर

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता अमित शर्मा ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में हुए आर्शीवाद का दीया कार्यक्रम में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के लिए 6 घंटे में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके अहमदाबाद की कंपनी को टेंडर दे दिया गया. इसके लिए सिर्फ दो टेंडर आए और कंपनी को 4.18 करोड़ में टेंडर दे दिया गया. टेंडर प्रक्रिया के लिए भंडार क्रय नियमों का पालन ही नहीं किया गया. कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.

टेंडर में इस तरह हुई गड़बड़ी

कांग्रेस नेता अमित शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस कार्यक्रम के जरिए एक भ्रष्टाचार का दीया भी जताया है. प्रदेश के भंडार क्रय नियम के मुताबिक किसी भी टेंडर प्रक्रिया के लिए 3 से 7 दिन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आर्शीवाद का दीया कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन को जिम्मेदारी दी गई थी.

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता अमित शर्मा (ETV Bharat) 1 लाख 11000 दीपों की रोशनी से नहाया नर्मदा का तट, जबलपुर वालों ने पीएम मोदी के लिए दिखाया प्यार कार्यक्रम के लिए 16 सितंबर को 3 बजकर 46 मिनिट पर टेंडर जारी किया गया, इसके लिए समय सीमा 5 बजे तक रखी गई थी. समय सीमा के बाद 5 बजकर 21 मिनिट पर गुजरात के अहमदाबाद की कंपनी ने टेंडर डाला. इसके बाद रात 9 बजकर 34 मिनिट पर एक अन्य कंपनी ने टेंडर डाला और इसके डेढ़ घंटे बाद ही अहमदाबाद की कंपनी को 4.18 करोड़ में टेंडर जारी कर दिया गया.