शहीद दिवस: अशफाक-बिस्मिल की यादों को आज भी संजोए है शाहजहांपुर, अमर शहीदों की ये थी दिली तमन्ना
शाहजहांपुर के महानायकों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से लूटा था सरकारी खजाना.
Published : December 19, 2025 at 11:43 AM IST
शाहजहांपुर: 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजू-ए-कातिल में है.' ये पंक्तियां उन अमर शहीदों को समर्पित हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया. जंगे आजादी में शाहजहांपुर का विशेष योगदान रहा है. यहीं जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां ने देश की खातिर फांसी के फंदे को चूम लिया था. आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को तीनों क्रांतिकारियों को अलग-अलग जेलों में फांसी दी गई थी. इसलिए आज के दिन पूरा भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता है.
परिवार के पास शहीदों चिठ्ठी और डायरी: अमर शहीद अशफाक उल्ला खां का जन्म मोहल्ला एमन जई जलाल नगर में 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में 11 जून 1897 को हुआ था. अशफाक उल्ला खां से जुड़ी तमाम यादें आज भी उनके परिवार के पास एक धरोहर के रूप में रखी हुई हैं.
जेल में उनके हाथों से लिखी गई एक डायरी और अपनी मां को लिखी गई कई चिट्ठियां इस बात को बयां करती है कि वह अपनी मां और देश को बहुत प्यार करते थे. अशफाक उल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है. आज इन अमर शहीदों के बलिदान पर उनका परिवार फख्र महसूस करता है. उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है, जिन्हें आज पूरा मुल्क सलाम करता है.
मौत एक बार आनी है तो डरना क्या: अशफाक उल्ला खां ने अपने डायरी में लिखा था कि ऐसी आजादी चाहता हूं, जिसमें एक राजा के सामने एक किसान कुर्सी पर बैठकर बात कर सके. जब मौत एक बार आनी है तो डरना क्या? जब अशफाक उल्ला खान को फांसी दी जा रही थी तो उनसे आरजू पूछी गई थी. उन्होंने कहा कि आरजू तो यह है कि रख दे कोई खाके वतन कफन में.
ट्रेन रोक सरकारी खजाना लूटा: शाहजहांपुर के महानायकों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी में सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा था. इसके बाद अंग्रेजों ने 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था. 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद मलाका जेल में फांसी दी गई थी.
आज भी जिंदा है वो जज्बा : लखनऊ स्थित काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक संग्रहालय है, जहां क्रांति से जुड़े दस्तावेज, चिट्ठियां, खजाने का संदूक और ऐतिहासिक निशान आज भी सुरक्षित रखा गया है. काकोरी के वीरों की वीरता का वर्णन आज भी गर्व के साथ किया जाता है.
आर्य समाज मंदिर में हुई थी पूरी प्लानिंग : शहीद अशफाक उल्ला खान के प्रपौत्र अशफाक उल्ला ने बताया, काकोरी कांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में हुई थी. शाहजहांपुर के लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला की अटूट दोस्ती की कसमें खाते हैं. दोनों क्रांतिकारी यहां के मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिता आर्य समाज मंदिर के पुजारी थे. अशफाक उल्ला खां मुसलमान थे बावजूद दोनों में गहरी दोस्ती थी. यहां का आर्य समाज मंदिर हिन्दू मुस्लिम एकता की मिशाल है. दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे.