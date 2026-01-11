ETV Bharat / state

बेमेतरा के मुक्तिधाम में रहस्यमयी घटना, अस्थियां हो रही गायब, लोगों ने पुलिस से की शिकायत

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक मुक्तिधाम से हैरान करने वाली खबर सामने आई है.

Bemetara City Kotwali Police Station
बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 11, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: मुक्तिधाम भी आज के दौर में सुरक्षित नहीं है. ऐसी ही घटना बेमेतरा से सामने आई है. जिले पिकरी मुक्तिधाम में एक नाबालिग बच्ची की चिता से अस्थियां चोरी हो गई हैं. इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में भारी गुस्सा है और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. इस घटना के बाद परिजनों और लोगों ने बेमेतरा पुलिस से शिकायत की है.

मुक्तिधाम से अस्थियां हो रही गायब

बीते शुक्रवार 9 जनवरी को बेमेतरा की बालिका जस्मीन यदु की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. परिजनों ने पिकरी मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार किया था. 11 जनवरी की सुबह जब उसके परिजन यादव रीति-रिवाजों के अनुसार अस्थियां संचय करने पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर उनके होश उड़ गए. चिता के स्थान से अस्थियां पूरी तरह नदारद थीं और वहां तंत्र-मंत्र से जुड़ी संदिग्ध सामग्री बिखरी हुई थी. जिसके बाद परिजन बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और घटना के सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की.

बेमेतरा के मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी (ETV BHARAT)

परिजनों ने तंत्र विद्या करने का लगाया आरोप

बेमेतरा थाना पहुंची मृतक की मां नंदनी यदू और परिजन गजेंद्र यादव ने इस घृणित कार्य के पीछे अंधविश्वास और तांत्रिकों का हाथ होने का आरोप लगाया है. परिजनों ने दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है.

परिजनों ने थाने में आकर जानकारी दी है. हम पालिका प्रबंधन से बातचीत कर सीसीटीवी फुटेज खांगाल रहे है- मयंक मिश्रा, थाना प्रभारी, बेमेतरा

अस्थि गायब होने की घटना से लोग चिंतित

बेमेतरा के पिकरी मुक्तिधाम से अस्थि गायब होने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले ब्राह्मण पारा निवासी होटल व्यवसाय चंद्रिका प्रसाद दुबे का 23 दिसंबर 2025 को निधन हुआ था. निधन के बाद नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिकरी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया. चौथे दिन जब उनके परिजन अस्थि लेने के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां से अस्थियां गायब थी. उसके बाद अब यह दूसरी घटना है.

मुक्तिधाम की सुरक्षा पर उठे सवाल

बेमेतरा शहर के पिकरी मुक्ति धाम से अस्थि चोरी की घटना से वहां की चौकीदारी एवं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं .प्राप्त जानकारी के अनुसार पालिका के द्वारा वहां चौकीदार की व्यवस्था की गई है. लगातार दूसरी बार हुए इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

राष्ट्रीय जंबूरी 2026: बालोद में दिखा मिनी इंडिया जैसा नजारा, राजस्थान दिवस ने लूटी महफिल

दुर्ग में निर्यात कर का विरोध, उद्योगपतियों ने की प्रेम प्रकाश पांडेय से मुलाकात

शराब माफिया की टूटी कमर, बलौदा बाजार पुलिस का भाटापारा में बड़ा एक्शन

TAGGED:

BEMETARA CITY
बेमेतरा में मुक्तिधाम की सुरक्षा
बेमेतरा कोतवाली थाना
बेमेतरा पुलिस
BEMETARA CREMATORIUM ASHES STOLEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.