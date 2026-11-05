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80 दिन बाद तिरंगे में लिपटी घर लौटी अलवर के वीर की अस्थियां, अग्निवीर समुद्र सिंह के बलिदान पर उमड़ा जनसैलाब

सलामी देते अधिकारी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ में लापता हुए अलवर जिले के केसरपुर गांव निवासी अग्निवीर समुद्र सिंह गुर्जर की अस्थियां करीब 80 दिन बाद गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचीं. शव की पहचान डीएनए जांच से हुई थी. अब उनकी अस्थियां लेकर सैनिक दल रेल से अलवर पहुंचा और अलवर स्थित ईटाराणा सैन्य छावनी से अग्निवीर की अस्थियों को सेना के वाहन में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव केसरपुर के लिए रवाना किया गया, जहां पूरा क्षेत्र अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा.

ईटाराणा सैन्य छावनी से सैन्य सम्मान के साथ निकली श्रद्धांजलि यात्रा में तिरंगे में लिपटे बॉक्स में रखी समुद्र सिंह की अस्थियों को नमन किया गया. इसके बाद उनकी अस्थियां पैतृक गांव केसरपुर ले जाई गईं. रास्ते और गांव में लोगों ने भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें के नारे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. अग्निवीर समुद्र सिंह का परिवार करीब 80 दिन तक उनके सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने परिवार की खुशियां छीन लीं और 4 नवंबर की रात को उनकी अस्थियां अलवर की ईटाराणा सैन्य छावनी पहुंचीं. इसके बाद 5 नवंबर को सैन्य छावनी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और सम्मान के साथ अस्थियों की अंतिम यात्रा निकाली गई. गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और आसपास के लोग अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचे.

पढ़ें: जैसलमेर के अग्निवीर की दिल्ली में मौत, दो माह पहले हुआ था चयन, आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार 14 अगस्त को बादल फटने से हुआ था हादसा: अग्निवीर समुद्र के पिता बदलीराम गुर्जर ने बताया कि 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के अनिनी स्थित पशुपानी क्षेत्र में बादल फटने से अचानक भीषण बाढ़ और भूस्खलन हो गया था. इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में सेना के सात जवान आ गए थे. इनमें से दो जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि अग्निवीर समुद्र सिंह गुर्जर सहित पांच जवान लापता हो गए थे. उन्होंने बताया कि घटना के बाद भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की टीमों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त रूप से खोज अभियान चलाया. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार चुनौतियों के बीच जवानों की तलाश की गई. करीब 80 दिन बाद समुद्र सिंह का शव बरामद हुआ. डीएनए जांच के माध्यम से समुद्र सिंह के शव की पहचान की पुष्टि की गई. वहीं, गत 2 नवंबर को असम के डिब्रूगढ़ में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद अस्थियां परिजनों को सौंप दी गईं. अग्निवीर की अंत्येष्टि में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Alwar) दादा को देखकर सेना में जाने का देखा था सपना: समुद्र सिंह गुर्जर अलवर जिले के केसरपुर गांव के रहने वाले थे. उनका परिवार पीढ़ियों से देशसेवा की भावना से जुड़ा रहा है. उनके दादा पलटूराम भारतीय सेना में हवलदार के पद पर रह चुके हैं. दादा को सेना की वर्दी में देखकर समुद्र सिंह ने भी देश की रक्षा करने का सपना संजोया था. वर्ष 2024 में अग्निवीर योजना के तहत उनका भारतीय सेना में चयन हुआ. जबलपुर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी पहली तैनाती अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली क्षेत्र में हुई थी.