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दुष्कर्म पीड़िता के पिता बोले- आशाराम की सजा बरकरार, साजिशकर्ताओं के खिलाफ SC जाएंगे

पीड़िता के पिता का कहना है कि हाईकोर्ट ने शरद चंद्र और शिल्पी को बरी कर दिया, यह सुनकर बेटी फूट-फूटकर रोई.

आशाराम की सजा बरकरार.
आशाराम की सजा बरकरार. (Photo Credit: File Photo)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 7:42 AM IST

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सहारनपुर: आशाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखे जाने पर पीड़िता के पिता ने संतोष जताया है. साथ ही सह अभियुक्त शरद चंद्र और शिल्पी को बरी किए जाने से निराश हैं. उनका आरोप है कि कुछ महीने पहले अंतरिम जमानत पर आए आशाराम ने साक्ष्यों के साथ हेरा-फेरी कराई, जिसका लाभ शरद चंद और शिल्पी को मिला है. अब शिल्पी और शरद चंद्र जैसे राक्षसों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

पीड़िता के पिता का कहना है कि हाईकोर्ट ने शरद चंद्र और शिल्पी को बरी कर दिया, यह बात सुनकर उनकी बेटी फूट-फूटकर रोई. उसका कहना है कि राक्षसों को कैसे छोड़ दिया गया. हमको यह लोग न भेजते तो यह घटना ही नहीं घटित होती. पीड़िता के पिता का कहना है कि मैंने बेटी को धैर्य रखवाया और कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमें न्याय मिलेगा कोई भी नहीं बचेगा.

दरअसल, आशाराम दुष्कर्म मामले में अभियुक्त शरद चंद्र और शिल्पी के बरी किए जाने पर मीडिया से बता करते हुए पीड़िता के पिता ने निराशा जताई है. उनका कहना है कि वर्ष 2013 में छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी और डायरेक्टर शरद चंद्र था. शिल्पी ने फोन किया कि आपकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है. इसे बापू आशाराम के पास ले चलना होगा. वह अनुष्ठान करेंगे. यही बात शरद ने दोहराई इन दोनों की बातों में आकर बेटी आशाराम के पास आश्रम पहुंचे.

वहां शिल्पी उनकी बेटी को लेकर आशाराम की कुटिया के अंदर ले गई. उन्हें नहीं पता था की कुटिया के अंदर दूसरा गेट भी है. शिल्पी बेटी को लेकर उस रास्ते से दूसरी कुटिया निकल गई थी. इसी घटनाक्रम के आधार पर इन दोनों को जोधपुर कोर्ट ने सजा दी थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ महीने पहले अंतरिम जमानत पर आए आशाराम ने साक्ष्यों में हेरा-फेरी कराई जिसका लाभ शरद चंद और शिल्पी को मिला.

वही पीड़िता के पिता का कहना है कि षड्यंत्रकर्ता यही दोनों थे. इन्हीं लोगों ने भूत-प्रेत का साया बताया था. माननीय कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर मेरी बेटी और मुझे ठेस लगी है. अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमें न्याय मिलना चाहिए.

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