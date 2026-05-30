ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता के पिता बोले- आशाराम की सजा बरकरार, साजिशकर्ताओं के खिलाफ SC जाएंगे

सहारनपुर: आशाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखे जाने पर पीड़िता के पिता ने संतोष जताया है. साथ ही सह अभियुक्त शरद चंद्र और शिल्पी को बरी किए जाने से निराश हैं. उनका आरोप है कि कुछ महीने पहले अंतरिम जमानत पर आए आशाराम ने साक्ष्यों के साथ हेरा-फेरी कराई, जिसका लाभ शरद चंद और शिल्पी को मिला है. अब शिल्पी और शरद चंद्र जैसे राक्षसों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

पीड़िता के पिता का कहना है कि हाईकोर्ट ने शरद चंद्र और शिल्पी को बरी कर दिया, यह बात सुनकर उनकी बेटी फूट-फूटकर रोई. उसका कहना है कि राक्षसों को कैसे छोड़ दिया गया. हमको यह लोग न भेजते तो यह घटना ही नहीं घटित होती. पीड़िता के पिता का कहना है कि मैंने बेटी को धैर्य रखवाया और कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमें न्याय मिलेगा कोई भी नहीं बचेगा.

दरअसल, आशाराम दुष्कर्म मामले में अभियुक्त शरद चंद्र और शिल्पी के बरी किए जाने पर मीडिया से बता करते हुए पीड़िता के पिता ने निराशा जताई है. उनका कहना है कि वर्ष 2013 में छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी और डायरेक्टर शरद चंद्र था. शिल्पी ने फोन किया कि आपकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है. इसे बापू आशाराम के पास ले चलना होगा. वह अनुष्ठान करेंगे. यही बात शरद ने दोहराई इन दोनों की बातों में आकर बेटी आशाराम के पास आश्रम पहुंचे.