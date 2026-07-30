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श्रीनाथजी मंदिर में सम्पन्न हुआ 'आषाढ़ी तौल', इस वर्ष अनाज श्रेष्ठ व वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान

पंड्या जी परेश नागर ने बताया कि वर्षा सामान्य से अधिक रहेगी, जिसमें आषाढ़ में तीन आना, श्रावण में पांच आना, भाद्रपद (भादवा) में पांच आना व आसोज में दो आना ओर वायु पूर्व दिशा की होगी. गुड़, नमक, मनुष्य व पशु में कमी ओर इसके अलावा सभी जिंसों में बढ़ोतरी नापी गई व हरा मूंग, उड़द, सरसों व घास समान रहे. इस वर्ष मूंग हरा समना रहा. मक्की सफेद आधा व पीली एक रत्ती की बढ़ोतरी रही.

राजसमंद : नाथद्वारा में प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को श्रीनाथजी मंदिर के 'खर्च भण्डार' में प्राचीन परंपरानुसार विभिन्न धान्यादी भौतिक वस्तुओं के तौल से आगामी वर्ष में पैदावार एवं व्यापार के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है जिसे 'आषाढ़ी तौलना' कहते हैं. पूर्णिमा पर तौल कर रखे धान आदि वस्तुओं को गुरुवार सुबह ग्वाल के दर्शनों में पुनः श्रीजी के मुख्य पंड्या परेश नागर के सांनिध्य में खर्च भंडार के भंडारी प्रकाशचंद्र सनाढय व कर्मचारियों की उपस्थिति में तौला गया. इसके आधार पर इस वर्ष धान्य की पैदावार में श्रेष्ठ बताई गई है.

इसके अलावा बाजरा आधा, ज्वार पाव, साल सफेद पाव व लाल आधा, चमला छोटा पाव व मोटा एक, तिल्ली सफेद आधा व काली पाव रत्ती में बढ़ोतरी रही. उड़द समान, मोठ एक, ग्वार आधा, कपास पाव, जौ आधा, गेहूं काठा आधा व चंद्रेसी आधा, चना पीला सवा व लाल सवा समान रहे. वहीं, सरसों पीली पाव रत्ती बढ़ी व लाल सरसों समान रही, गुड़ व नमक पाव-पाव रत्ती कम हुए, काली मिट्टी (मनुष्य के भाव से) आधा रत्ती कम, लाल मिट्टी (पशु आदि के भाव से) पाव रत्ती कम एवं घांस (चारा) भी समान रहे.

वहीं, मिट्टी के पिण्डों के मध्य जल के कलश को रखकर प्राचीन विधि से ज्ञात किए गए वर्षा के अनुमान में बारिश भी सामान्य से अधिक (कुल वर्षा की तीन आना (18.75%) आषाढ़ मास में, पांच आना (31.25%) श्रावण मास में, पांच आना (31.25%) भाद्रपद मास में व शेष दो आना (12.5%) आश्विन मास में होने का अनुमान है.

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परंपरानुसार श्रीनाथजी मंदिर में हर वर्ष छोटे-बड़े विभिन्न पात्रों में भर कर मूंग हरा, मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल्ली, गेहूं आदि 27 भौतिक सामग्रियों को श्रीजी के मुख्य पंड्या व खर्च भंडारी आदि की देखरेख में तौल कर खर्च भंडार के एक कोठे में रख दिया जाता है. अगले दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन उन सभी पात्रों में रखी वस्तुओं को पुनः श्रीजी के मुख्य पंड्या आदि के सानिध्य में तौला जाता है.

इनमें हुई वृद्धि या कमी के आधार पर आने वाले वर्ष में फसलों, धन-धान्य, पशुओं के चारे, आपदाओं, वर्षा की मात्रा, वायु का रुख आदि का अनुमान लगाया जाता है, जो कि काफी हद तक आने वाले समय का सटीक फलित करता है. आसपास के गावों के ग्रामीण आदि इस आधार पर आगामी वर्ष में फसलों की बुवाई की तो वहीं कई अनाज आदि के व्यापारी अपने व्यापार में स्टॉक आदि की योजना बनाते हैं.