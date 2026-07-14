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शारदीय और चैत्र नवरात्रि से कैसे हैं अलग हैं गुप्त नवरात्रे, कौन सी दस महाविद्याओं की होती है साधना

आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जाने घटस्थापना का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त, दस महाविद्याओं की साधना का महत्व

गुप्त नवरात्रि
गुप्त नवरात्रि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:45 PM IST

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कुल्लू: मां दुर्गा को समर्पित गुप्त नवरात्रि का त्योहार इस बार 15 जुलाई से मनाया जाएगा. शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ये त्योहार मनाया जाता है. 15 जुलाई को उदया तिथि के अनुसार भक्तों के द्वारा घट स्थापना भी की जाएगी. नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है. साल में चार बार नवरात्रि का आयोजन होता है. इसमें दो बार गुप्त नवरात्रि होती है, जो माघ मास और आषाढ़ मास में मनाई जाती है, बाकी दो नवरात्रि का आयोजन चैत्र और शरद मास में होता है.

आचार्य शशिकान्त शर्मा ने बताया कि आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली मानी जाती है. इस विशेष नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के साथ-साथ दस महाविद्याओं की साधना भी की जाती है. इन महाविद्याओं में मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला शामिल हैं. ये नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर नवमी तिथि पर समाप्त होती है. इस नवरात्र में दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए साधक दस महाविद्याओं में महाकाली, तारा, ललिता, भुवनेश्वरी, त्रिपुरसुंदरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, बगलामुखी, माता कमला, मातंगी देवी की साधना करते हैं.

क्या है अंतर

आचार्य आशीष कुमार ने बताया कि 'सामान्य नवरात्रि के अवसर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों ही प्रकार की पूजा का विधान होता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का अधिक महत्व है, ताकि भक्तों का कल्याण हो सके. गुप्त नवरात्रि साधना को गुप्त रखा जाता है. शास्त्रों के मुताबिक गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना, जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, उसका उतना ही फल मिलेगा.'

10 महाविद्याओं की होती है साधना

आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि 'इस नवरात्र में मां दुर्गा के नौ स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा का विधान है. गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है. ऐसे में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई को दोपहर 3:12 बजे आरंभ होकर 15 जुलाई को सुबह 11:50 बजे समाप्त होगी. ऐसे में घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई 2026 को सुबह 5:33 बजे से 10:09 बजे तक रहेगा. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई तक रहेगी. इसके बाद 23 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा. खास बात ये है कि इस बार तीसरा और चौथा नवरात्र एक ही दिन 17 जुलाई को पड़ रहा है.'

कैसे करें पूजन

आचार्य शशिकांत शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्र के दिन भक्त सबसे पहले घर के पूजा स्थान की अच्छी तरह साफ-सफाई करें. उसके बाद पूजा घर में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. मिट्टी के पात्र में जौ बीजें और तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, अक्षत, दूर्वा, सिक्का, गंगाजल डालें. उस कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर स्थापित करें. वही, कलश को जौ वाले पात्र के ऊपर रखें इसके बाद मां दुर्गा का आह्वान करें. माता के सामने घी का दीप जलाएं और रोली, अक्षत, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें. उसके बाद अंत में भक्त दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या अपनी श्रद्धा अनुसार मंत्रों का जाप कर पूजा संपन्न करें.

क्यों मनाई जाती है गुप्त नवरात्रि

आचार्य आशीष कुमार ने बताया कि एक महिला ने ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरा पति बुरे कामों में सारा दिन लगा रहता है. वो पूजा और दान नहीं करता. ऋषि श्रृंगी ने महिला को हल बताते हुए कहा कि वो गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करें और 10 महाविद्याओं का ध्यान करें तो माता का आशीर्वाद मिलेगा. इसके बाद पति और पत्नी दोंनों का जीवन सुधर जाएगा. ऋषि श्रृंगी की बात को सुनकर महिला ने गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की. माता के आशीर्वाद से उसका जीवन फिर से बदल गया.

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