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आज से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ, पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना का विशेष महत्व, जानिए पूजा का तरीका

बीकानेर: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आज बुधवार से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो गया. नौ दिवसीय शक्ति आराधना पर्व 23 जुलाई तक चलेगा. जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि में देवी के नौ स्वरूपों की सार्वजनिक रूप से पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि साधना, उपासना, मंत्र-जप और तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दौरान श्रद्धालु विधि-विधान से मां भगवती की आराधना कर सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं.

पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व आध्यात्मिक साधना से जुड़ा है. इस अवधि में देवी की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी अथर्वशीर्ष, श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र, देवी भागवत, देवी पुराण और रामायण का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है. साधक इस समय मंत्र सिद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए विशेष अनुष्ठान भी करते हैं.

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प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा: किराडू ने बताया कि गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में घटस्थापना कर नौ दिन की आराधना का संकल्प लिया जाता है. मान्यता है कि मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है. पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें दृढ़ता और अटल संकल्प का प्रतीक माना जाता है. पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार, प्रथम दिन की साधना का संबंध शरीर के मूलाधार चक्र से माना जाता है. मां शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास किया जाता है. इससे व्यक्ति में सुरक्षा, आत्मबल और जीवन की आधारभूत शक्तियां मजबूत होती है.

गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की साधना: गृहस्थ भक्त जहां नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं. वहीं, तंत्र साधना से जुड़े साधक देवी के दस महाविद्या स्वरूपों की उपासना करते हैं. इनमें महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला प्रमुख हैं. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक की गई साधना से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

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