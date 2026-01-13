आगरा में 200 आशा वर्कर्स की कमीशनखोरी का खुलासा; निजी अस्पतालों में करवाती हैं प्रसव
प्रसूता की मौत के बाद आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिले के सभी 15 ब्लॉक की आशा और एनएमएम की जांच कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 8:43 AM IST
आगरा: बाह तहसील के निजी अस्पताल न्यू लाइट हॉस्पिटल में 10 दिसंबर 2025 को गर्भवती महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. आरोप लगा कि आशा बहु ने कमीशन के चक्कर के महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया.
घटना सामने आने के बाद आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिले के सभी 15 ब्लॉक की आशा और एनएमएम की जांच कराई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो अब तक 200 आशा बहुओं की कमीशनखोरी का बड़ा खेल उजागर हुआ.
पहले जानें किस मामले में कराई गई जांच: आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बाह कस्बा में स्थित न्यू लाइट हॉस्पिटल में 10 दिसंबर को जैतपुर ब्लॉक की गांव क्यारी निवासी गर्भवती सुमन की प्रसव के बाद मौत हो गई थी.
प्रसूता सुमन की मौत पर बाह सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र वर्मा और जैतपुर सीएचसी अधीक्षक डॉ. विनय कुमार से इसकी जांच कराई. इसमें न्यू लाइट हॉस्पिटल में एक रजिस्टर मिला, जिसमें 60 आशाओं के नाम और फोन नंबर लिखे हैं. इसकी जांच मैं खुद कर रहा हूं. यह हॉस्पिटल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था. इसे सील करके मुकदमा दर्ज कराया गया है.
200 से अधिक आशा बहुएं चिन्हित: सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कमीशन की वजह से गर्भवती की जान से खिलवाड़ करने वाली आशाओं की जांच कराई जा रही है. जिले के हर सीएचसी अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं.
अब तक की जांच रिपोर्ट में 200 से अधिक ऐसी आशा बहुएं चिन्हित की गई हैं, जो सरकारी अस्पताल से अधिक निजी अस्पताल में प्रसव करा रही हैं. इसके पीछे निजी अस्पतालों से मिलने वाला मोटा कमीशन हैं. कई परिवारों ने भी निजी अस्पताल में मोटी रकम वसूलने और आशा की शिकायतें की हैं. उनकी भी जांच कराी जा रही है. जांच के बाद इन आशाओं पर कार्रवाई की जाएगी.
12 से 15 तक प्रसव कराए: इस मामले की जांच करने वाले बाह सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र वर्मा ने बताया कि निजी अस्पताल से मिले रजिस्टर और अन्य शिकायतों की जांच में यह सामने आया है कि आशाएं सरकारी अस्पताल में गर्भवती लेकर नहीं आती हैं.
कई ऐसी आशा बहुएं हैं, जिनके नाम सामने आए हैं. उन्होंने साल में एक भी प्रसव सरकारी अस्पताल में नहीं कराया. मगर, निजी अस्पतालों में कमीशन के लालच में 12 से 15 प्रसव कराए हैं. इसकी जांच में प्रसूता और उनके परिजन से बयान के साथ ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
जांच में खुला कमीशन का खेल: सैंया सीएचसी अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार भारतीय ने बताया कि ब्लॉक की 20 ऐसी आशा बहुएं चिन्हित हुई हैं, जो अधिकतर प्रसव निजी अस्पताल में कराती हैं. उन्हें सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है.
जांच में यह सामने आया है कि निजी अस्पताल संचालक की ओर से गर्भवती की नार्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी होने पर आशा को 30 से 35 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता है. यह राशि 4-5 हजार रुपए तक होती है.
सीएचसी अधीक्षक डॉ. अतुल कुमार ने बताया कि ऐसी 20 आशा बहुओं पर कार्रवाई की सूची बनाकर सीएचओ कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय भेजी है, जो सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में गर्भवती लेकर जाती हैं.
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने आगरा जिले की 3469 आशा बहुओं द्वारा कराए गए प्रसव की जांच शुरू की है. इसमें लापरवाही और कमीशनखोरी करने वाली 200 आशा बहुएं अब तक चिन्हित हुई हैं. इनकी नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है.
सरकारी लाभ और निजी कमीशन: सीएमओ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और संस्थागत प्रसव कराने के लिए आशाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है. गर्भवती का प्रसव कराने और आने-जाने के लिए निःशुल्क एंबुलेंस सेवा की सुविधा दी जा रही है.
इसके बाद भी सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की संख्या नहीं बढ़ रही है. इसकी वजह निजी अस्पतालों की ओर से नॉर्मल या सिजेरियन डिलेवरी होने पर आशा को दी जाने वाली 30% से अधिक कमीशन है.
निजी अस्पताल में नॉर्मल डिलेवरी के नाम पर 10 से 12 हजार रुपए और सिजेरियन डिलेवरी पर 20 से 25 हजार रुपए वसूले जाते हैं. इनमें से 30 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता है. इसी कमीशन के लिए आशा बहुएं प्रसूताओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं. यह सभी अब रडार पर हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी के मरीजों को राहत, हेल्थ ATM से लेकर डेंटल क्लीनिक तक सब होंगे चकाचक, योगी सरकार के बड़े फैसले