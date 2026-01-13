ETV Bharat / state

आगरा में 200 आशा वर्कर्स की कमीशनखोरी का खुलासा; निजी अस्पतालों में करवाती हैं प्रसव

आगरा: बाह तहसील के निजी अस्पताल न्यू लाइट हॉस्पिटल में 10 दिसंबर 2025 को गर्भवती महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. आरोप लगा कि आशा बहु ने कमीशन के चक्कर के महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया.

घटना सामने आने के बाद आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिले के सभी 15 ब्लॉक की आशा और एनएमएम की जांच कराई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो अब तक 200 आशा बहुओं की कमीशनखोरी का बड़ा खेल उजागर हुआ.

पहले जानें किस मामले में कराई गई जांच: आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बाह कस्बा में स्थित न्यू लाइट हॉस्पिटल में 10 दिसंबर को जैतपुर ब्लॉक की गांव क्यारी निवासी गर्भवती सुमन की प्रसव के बाद मौत हो गई थी.

प्रसूता सुमन की मौत पर बाह सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र वर्मा और जैतपुर सीएचसी अधीक्षक डॉ. विनय कुमार से इसकी जांच कराई. इसमें न्यू लाइट हॉस्पिटल में एक रजिस्टर मिला, जिसमें 60 आशाओं के नाम और फोन नंबर लिखे हैं. इसकी जांच मैं खुद कर रहा हूं. यह हॉस्पिटल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था. इसे सील करके मुकदमा दर्ज कराया गया है.

200 से अधिक आशा बहुएं चिन्हित: सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कमीशन की वजह से गर्भवती की जान से खिलवाड़ करने वाली आशाओं की जांच कराई जा रही है. जिले के हर सीएचसी अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं.

अब तक की जांच रिपोर्ट में 200 से अधिक ऐसी आशा बहुएं चिन्हित की गई हैं, जो सरकारी अस्पताल से अधिक निजी अस्पताल में प्रसव करा रही हैं. इसके पीछे निजी अस्पतालों से मिलने वाला मोटा कमीशन हैं. कई परिवारों ने भी निजी अस्पताल में मोटी रकम वसूलने और आशा की शिकायतें की हैं. उनकी भी जांच कराी जा रही है. जांच के बाद इन आशाओं पर कार्रवाई की जाएगी.

12 से 15 तक प्रसव कराए: इस मामले की जांच करने वाले बाह सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र वर्मा ने बताया कि निजी अस्पताल से मिले रजिस्टर और अन्य शिकायतों की जांच में यह सामने आया है कि आशाएं सरकारी अस्पताल में गर्भवती लेकर नहीं आती हैं.

कई ऐसी आशा बहुएं हैं, जिनके नाम सामने आए हैं. उन्होंने साल में एक भी प्रसव सरकारी अस्पताल में नहीं कराया. मगर, निजी अस्पतालों में कमीशन के लालच में 12 से 15 प्रसव कराए हैं. इसकी जांच में प्रसूता और उनके परिजन से बयान के साथ ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है.