भिवानी में आशा वर्करों का जोरदार प्रदर्शन, मासिक वेतन 30 हजार रुपये करने की मांग
भिवानी में आशा वर्करों ने नौकरी पक्की करने सहित अन्य मांग को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया.
Published : April 6, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:50 PM IST
भिवानीः नौ सूत्री मांगों को लेकर भिवानी लघु सचिवालय के सामने आशा वर्करों ने सोमवार को प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में पहुंची आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई.
2025 के समझौते को लागू करे सरकारः दरअसल, आशा वर्कर लंबे समय से तत्काल 1500 रुपये मेहनताना बढ़ाने, नौकरी को पक्का करने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रही हैं. प्रदर्शन के दौरान आशा वर्करों ने बताया कि वर्ष 2025 में सरकार के साथ हुआ समझौता अभी तक लागू नहीं किया गया है. इस कारण आशा वर्करों में भारी रोष है.
रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जायः आशा वर्कर जिला उपप्रधान दर्शना ने कहा कि "सरकार ने हमसे समझौता किया था, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया. 2023 की हड़ताल के दौरान काटे गए पैसे भी वापस नहीं किए गए हैं, जो हमारे साथ अन्याय है. अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे." आशा वर्करों ने अपनी प्रमुख मांगों में रिटायरमेंट, उम्र 65 वर्ष करने, 30,000 रुपये मासिक वेतन देने और 2023 की हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन को वापस करने की मांग भी उठाई.
राज्य में 20,000 आशा वर्कर समस्याओं को लेकर जूझ रही हैंः आशा वर्कर उपप्रधान ने बताया कि "प्रदेशभर में 20,000 से अधिक आशा वर्कर अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रही हैं, जबकि अकेले भिवानी जिले में ही 800 से ज्यादा आशा वर्कर इस प्रदर्शन में शामिल हुईं." फिलहाल, आशा वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है.