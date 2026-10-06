कासगंज में आशा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन, PHC परिसर में एकत्रित होकर रखी यह मांग?
सीएचसी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 6:53 PM IST
कासगंज : जिले के अमापुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर पर मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान संविदाकर्मियों ने खुलकर अपना दर्द बयां किया. प्रदर्शन करीब दोपहर दो बजे हुआ.
सीएचसी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. आशा कार्यकत्रियों की मांगों को लेकर भी अवगत करा दिया गया है. उन्होंने बताया कि संविदा पर तैनात एएनएम की मांग थी कि उनको परमानेंट एएनएम के जितना वेतन किया जाए. उन्होंने बताया कि आशाओं की मांग थी उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए क्योंकि वह ग्राउंड पर ज्यादा मेहनत करती हैं. उन्होंने बताया कि संविदा पर तैनात एएनएम और आशाओं ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. उन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया है.
आशा कार्यकत्रियों का आरोप था कि उनसे नियमित और स्थायी एएनएम के बराबर, बल्कि कई बार उनसे भी कहीं अधिक कार्य और जिम्मेदारियां ली जाती हैं. इसके बावजूद, उन्हें स्थायी कर्मियों की तुलना में बेहद मामूली मानदेय दिया जाता है, जो उनके दैनिक जीवन और परिवार के भरण-पोषण के लिए नाकाफी है. कर्मियों ने मांग की कि "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को तुरंत लागू किया जाए और उन्हें स्थायी एएनएम के समकक्ष वेतनमान व उचित सुविधाएं दी जाएं.
इस विरोध प्रदर्शन और धरने में क्षेत्र की दर्जनों महिला स्वास्थ्य कर्मी एकजुट नजर आईं. कार्यक्रम में तमाम प्रमुख आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं. प्रदर्शन के अंत में कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा.
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