दिल्ली: आशा वर्कर्स का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, इंसेंटिव 15 हजार करने की मांग, दी ये चेतावनी
दिल्ली की विभिन्न डिस्पेंसरी की आशा वर्कस ने जोरदार नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि फाइल जल्द पास की जाए.
Published : April 7, 2026 at 8:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की आशा वर्कर्स ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करवाने की अपील की. उनकी मांग है कि उनके इंसेंटिव को कम से कम 15 हजार रुपये प्रति महीना किया जाए और विलंबित फाइल को जल्द ही पास किया जाए. इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली की विभिन्न डिस्पेंसरी की आशा वर्कस ने नारे लगा प्रदर्शन किया. साथ ही साथ उन्होंने मांगे पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी.
धरने पर बैठी आशा वर्कर्स को यूनियन की अध्यक्ष शिक्षा राणा महासचिव उषा ठाकुर और सुजाता एवं सरोज और ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर से एस.एस. नेगी एम चौरसिया, सतीश पवार, भंवर पाल, विपप्ति राम, भारत वीर, नेशनल पब्लिक हेल्थ एलाइंस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने इन मांगों का समर्थन करते हुए संबोधित किया.
एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन भी देकर मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का अनुरोध किया. इससे पहले सोमवार को आशा वर्कर्स ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव मुलाकात की थी और उनकी तरफ से मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया गया था. दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन के कारण आशा वर्कर्स ने आंदोलन को 15 दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा की और मांगे पूरी न होने की स्थिति में और भी जोरदार तरीके से आंदोलन करने का फैसला किया. आशा एकता जिंदाबाद, आशाओं की मांगे पूरी करो जैसे नारों के साथ धरने की समाप्ति हुई.
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