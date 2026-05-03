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हिमाचल में आशा कार्यकर्ताओं की पात्रता पर सस्पेंस खत्म, इस नियम में स्थिति हुई स्पष्ट

पंचायतीराज विभाग सचिव ने नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक को आशा कार्यकर्ता के पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की लेकर स्थिति स्पष्ट की है.

ASHA workers in Himachal Panchayat Election
आशा कार्यकर्ता के पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की लेकर स्थिति स्पष्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल में पंचायत स्तर की राजनीति से जुड़ी एक अहम और चर्चित मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो गई है. प्रदेश में लंबे समय से आशा कार्यकर्ता पंचायत पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर सवाल उठ रहा था, जिस पर सरकार की ओर से जारी निर्देश ने इस बहस पर विराम लगा दिया है. सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक आशा कार्यकर्ता पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकती है.

इसको लेकर पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के आधार पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है. विभाग ने अधिनियम की धारा 122 (1) (g) का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत, सहकारी संस्था या किसी सार्वजनिक उपक्रम में किसी भी प्रकार की सेवा या रोजगार में संलग्न है, वह पंचायत चुनाव में पदाधिकारी बनने के लिए अयोग्य होगा. प्रदेश में वर्तमान में 7500 से अधिक आशा वर्कर कार्यरत हैं.

ASHA workers in Himachal
आशा कार्यकर्ता के पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की लेकर स्थिति स्पष्ट (Notification)

इन कर्मचारियों पर भी नियम लागू

वहीं, यह नियम केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध आधारित सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल किए गए हैं. हालांकि, मौसमी और आकस्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. यहीं पर आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति स्पष्ट होती है. भले ही उनकी नियुक्ति अंशकालिक आधार पर होती हो, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से नियमित मानदेय और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि मिलती है.

इसी तथ्य को आधार मानते हुए उन्हें भी इस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया है. ऐसे में नियमों में दिए गए हवाले के मुताबिक अब आशा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में पदाधिकारी के रूप में हिस्सा नहीं ले सकेंगी. इस पर पंचायतीराज विभाग के सचिव की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक को आशा कार्यकर्ता के पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की स्थिति को लेकर जारी पत्र में स्थिति स्पष्ट की गई है. बता दें कि बीते कई महीनों से यह सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या आशा कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ सकती हैं और पदाधिकारी बन सकती हैं. प्रदेश में इस मुद्दे पर अलग अलग स्तरों पर चर्चा, विरोध और कानूनी व्याख्याएं सामने आ रही थीं.

ASHA workers in Himachal
BRPs और VRPs के चुनाव लड़ने पर स्थिति स्पष्ट (Notification)

BRPs और VRPs के चुनाव लड़ने पर भी स्थिति स्पष्ट

राज्य में पंचायत चुनावों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए पंचायतीराज विभाग ने BRPs (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और VRPs (विलेज रिसोर्स पर्सन) की पात्रता को लेकर अपना रुख सामने रखा है, जिसमें पंचायतीराज विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने कि BRPs और VRPs पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (g) के तहत निर्धारित अयोग्यता लागू नहीं होती. इसलिए BRPs और VRPs, मनरेगा (MGNREGA) के तहत गठित सोशल ऑडिट सोसायटी के अंतर्गत आकस्मिक कार्यकर्ता हैं. उनकी सेवाएं आवश्यकता के आधार पर ली जाती हैं. ऐसे में वे नियमित या स्थायी रोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं.

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