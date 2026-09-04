अलीगढ़ में लिंग परीक्षण और गर्भपात कराने वाली आशा कार्यकर्ता को जेल, अल्ट्रासाउंड मशीन सील, जानिए क्या है पूरा मामला
मामला रामघाट रोड स्थित केसी सिंघल हॉस्पिटल से जुड़ा है. शिकायत पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:02 PM IST
अलीगढ़ : रामघाट रोड स्थित केसी सिंघल हॉस्पिटल में गर्भस्थ भ्रूण का लिंग बताए जाने और गर्भपात कराने के लिए दवा दिए जाने के आरोपों के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. शिकायत के आधार पर थाना महुआखेड़ा में पीसीपीएनडीटी एक्ट समेत संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को नियमानुसार सील कर दिया है. पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. वहीं, मामले में नाम सामने आने के बाद आशा कार्यकत्री कमलेश शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश खत्री को मामले की जांच सौंपी गई है. जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे और अल्ट्रासाउंड मशीन तथा संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की कार्रवाई शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि पुलिस पहले ही अल्ट्रासाउंड मशीन को अपने कब्जे में लेकर थाना महुआखेड़ा के मालखाने में सुरक्षित रख चुकी है. डॉ. दिनेश खत्री थाना महुआखेड़ा पहुंचे और मशीन को नियमानुसार सील कराया.
FIR में क्या आरोप लगाए गए? एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी. इसी दौरान आशा कार्यकत्री कमलेश शर्मा, पत्नी कैलाश, निवासी धमनीपुर मंडी, अलीगढ़ ने कथित तौर पर उससे कहा कि वह उसकी पत्नी के गर्भस्थ भ्रूण की जांच कराकर उसका लिंग पता करवा सकती है.
शिकायत के मुताबिक, आशा कार्यकत्री उसकी पत्नी को 26 अगस्त 2026 को रामघाट रोड स्थित केसी सिंघल हॉस्पिटल लेकर गई.
एफआईआर में कहा गया है कि वहां डॉ. सविता सिंघल द्वारा गर्भ संबंधी जांच/अल्ट्रासाउंड किया गया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच के दौरान उसे बताया गया कि गर्भ में लड़की का भ्रूण है. इसके बाद आशा कार्यकत्री कमलेश शर्मा ने शिकायतकर्ता की पत्नी को एक गोली/टैबलेट खाने के लिए दी और उसे 2 सितंबर 2026 को लेने के लिए कहा गया.
शिकायतकर्ता के अनुसार, गोली खाने के बाद उसकी पत्नी को गर्भ संबंधी गंभीर परेशानी हुई और करीब चार माह का गर्भपात हो गया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गर्भपात के बाद निकला भ्रूण मृत अवस्था में था. आशा कार्यकत्री और संबंधित चिकित्सक ने कथित तौर पर आपस में मिलकर उसकी पत्नी का प्रसवपूर्व भ्रूण परीक्षण कर लिंग बताया तथा इसके बाद गर्भपात के लिए दवा दी. इसी आधार पर उसने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आशा कार्यकत्री कमलेश शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदुआगंज के चिकित्सा अधीक्षक को भी निर्देशित किया है. हालांकि FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस विवेचना और संबंधित जांच के बाद ही होगी.
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