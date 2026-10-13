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'राजस्थान में भाजपा ने बंद की ओपीएस, ये हिमाचल में आए तो यहां भी पेंशन करेंगे बंद, कर्मचारी बीजेपी कि बातों में ना आएं'

आशा कुमारी ने बीजेपी पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में किए गए कार्यों को सराहा है. ETV भारत के साथ विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला.

आशा कुमारी ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमित आर्थिक संसाधनों और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उनके अनुसार, प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन सरकार ने इन परिस्थितियों के बीच भी जनहित को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है.