'राजस्थान में भाजपा ने बंद की ओपीएस, ये हिमाचल में आए तो यहां भी पेंशन करेंगे बंद, कर्मचारी बीजेपी कि बातों में ना आएं'
आशा कुमारी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल की सराहना की. ओपीएस, आरडीजी और एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:14 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में किए गए कार्यों को सराहा है. ETV भारत के साथ विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला.
आशा कुमारी ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमित आर्थिक संसाधनों और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उनके अनुसार, प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन सरकार ने इन परिस्थितियों के बीच भी जनहित को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है.
ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा पर निशाना
आशा कुमारी ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन जयराम सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी थी और पेंशन पाने के लिए चुनाव लड़ने की नसीहत दी थी. हमने राजस्थान में ओपीएस दी थी, लेकिन बीजेपी सत्ता में आते ही ओपीएस को बंद कर दिया. ओपीएस में आने वाले कर्मचारियों से निवेदन है कि अपने भविष्य को ध्यान में रखें. गलती से बीजेपी सत्ता में आती है तो वो ओपीएस बंद करेंगे, लेकिन हमने ओपीएस दी है और ओपीएस देते रहेंगे. कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. हमने ओपीएस तो दी, लेकिन केंद्र ने हमारा एनपीएस का पैसा हमें नहीं दिया.
वहीं, उन्होंने जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दो साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद रहे हैं. एसआईआर को लेकर अन्य चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई है. एसआईआर से 13 करोड़ लोगों के वोट कटे हैं. इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं होती है. 18 साल के नागरिक को वोट का अधिकार होता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जो किया वो कानून के खिलाफ है. अगर आपको कानून बदलना है, तो आपको संसद में कानून बनाना होगा. अकेले ज्ञानेश कुमार कानून नहीं बना सकते हैं. इसी कारण आज जेन जी और विपक्ष सड़कों पर हैं. पुलिस का रवैया इस दौरान तानाशाही वाला है.
15 हजार नई नौकरियों के प्रस्ताव का किया जिक्र
पूर्व शिक्षा मंत्री ने हाल ही में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 15 हजार नई नौकरियां देने से जुड़े प्रस्ताव का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. विभिन्न विभागों में नए पदों से संबंधित पहल प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सरकार के प्रयासों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य और प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं.
'सड़कों के क्षेत्र में हुआ बेहतरीन काम'
आशा कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज-1 में हिमाचल को बहुत अधिक सड़कें मिली हैं. इसके फेज में हमें अगले माह में 3 हजार करोड़ मिलेंगे. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. मुख्यमंत्री और मंत्री के अलावा पीडब्ल्यूडी की सजगता से हमें इन सड़कों के लिए क्लीयरेंस मिली. जलशक्ति विभाग ने भी इसी तरह से मिलकर काम किया. आपदा के दौरान जलशक्ति विभाग ने बेहतरीन काम किया. ये प्रदेश सरकार की मेहनत है. प्रदेश सरकार की डीपीआर बनने के बाद ही केंद्र से पैसा मिलता है.
केंद्र ने बंद की आरडीजी
आशा कुमार ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश को मिलने वाली आरडीजी बंद कर दी. इस फैसले ने प्रदेश के आर्थिक हितों से जुड़े फैसलों को चुनौतीपूर्ण बनाया है. हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कई सीमाओं और चुनौतियों के बीच काम करती है. राज्य के पास संसाधन सीमित हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की जरूरत लगातार बनी रहती है. ऐसे में प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और विकास कार्यों को जारी रखने के लिए सभी स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है.
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