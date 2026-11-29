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सैलरी बढ़ने से आशा कार्यकर्ता खुश, फैसिलिटेटर नाराज! सरकार को बड़ी चेतावनी

आशा फैसिलिटरों ने कहा विभाग की ओर से उन्हें आशा फैसिलिटेटर और आशा सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है. वे 20 से 40, यहां तक कि 45 आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी करती हैं. इसके बावजूद जब भी प्रोत्साहन राशि या मानदेय में वृद्धि होती है, तो आशा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता है, जबकि फैसिलिटरों को पीछे छोड़ दिया जाता है. इसके लिए उन्हें हर बार अलग से प्रयास करना पड़ता है.

आशा फैसिलिटेटरों की मांग (ETV Bharat)

उन्होंने कहा वर्तमान में स्वच्छता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कामों के साथ-साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी उनके पास है. सर्वर डाउन होने और मोबाइल फोन पर विभिन्न प्रकार की जानकारी दर्ज करने में परेशानी के बावजूद उन्हें फील्ड में काम करना पड़ता है. इसके बाद विभागीय कार्यालय से लेकर उच्च स्तर तक रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है. संगठन की महामंत्री रेनू नेगी ने सवाल उठाया आखिर वे किस विभाग की कर्मचारी हैं? सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्र का बताती है, जबकि गांव में उन्हें विभाग का कर्मचारी कहा जाता है.

उन्होंने कहा 20 साल से एनएचएम के तहत काम करने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है. उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी माना जा रहा है और न ही मजदूरों के बराबर भुगतान मिल रहा है. उन्होंने कहा एक मजदूर को भी प्रतिदिन करीब 800 रुपये मजदूरी मिलती है, जबकि उन्हें केवल 400 रुपये प्रति विजिट दिए जाते हैं. यात्रा खर्च और स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए उन्हें अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है.