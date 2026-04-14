ETV Bharat / state

आशा भोसले ने दी छत्तीसगढ़ी फिल्म में आवाज, भक्त मां कर्मा में पहली बार गाया भगवान जगन्नाथ पर गाना

बिलासपुर : भक्तों की आस्था संस्कृति और इतिहास को बड़े पर्दे पर जीवंत करने वाली बहुप्रतीक्षित हिन्दी फिल्म “भक्त मां कर्मा” जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लंबे संघर्ष और करीब 10 वर्षों की मेहनत के बाद तैयार हुई ये फिल्म अब दर्शकों के बीच आने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म के गीत में देश की सुप्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय आशा भोसले जी ने भी आवाज दी है. आशा जी के निधन पर फिल्म जगत में शोक की लहर है.वहीं छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने भी आशा ताई की मृत्यु को देश के साथ भारतीय संगीत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.

छत्तीसगढ़ी फिल्म में आशा ताई ने दी आवाज

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और फिल्म जगत से जुड़ी एक दिलचस्प चर्चा इसलिए फिल्म के माध्यम से आई है, जिसमें सुरों की मलिका आशा भोसले के नाम का जिक्र किया जा रहा है. हालांकि आशा भोसले जी का हाल ही में निधन हो गया लेकिन उनकी यादें अमर रहेंगी. बात करें छत्तीसगढ़ से उनके जुड़ाव की तो हिंदी फिल्म के एक गीत ने यहां के कलाकारों और निर्माताओं के बीच खास पहचान बनाई. बिलासपुर के स्थानीय फिल्म निर्माता अजय खाण्डेकर ने भक्त मां कर्मा फिल्म के प्रोजेक्ट में उनके साथ काम किया.अजय खाण्डेकर के मुताबिक आशा जी के साथ काम करना हमारे लिए सपना पूरा होने जैसा था. उनकी सादगी और काम के प्रति समर्पण ने हमें बहुत कुछ सिखाया.

आशा ताई को श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)

रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी ने स्टूडियो पहुंचने से पहले एक घंटे रियाज किया. फिर गाने को अपने माध्यम से सजाया. आशा ताई पहली बार जगन्नाथ भगवान जी पर गाना गाई हैं. उन्होंने इस पर खुशी भी जाहिर की थी.वो सिर्फ गाना गाने स्टूडियो में नहीं आई थीं, बल्कि यहां की मिट्टी और संगीत के साथ भगवान जगन्नाथ जी को महसूस करना चाहती थीं. उनकी आवाज में वो जादू है,जो दशकों पहले था. उनका इस दुनिया से चले जाना काफी गहरी क्षति है. उनकी यादें अनन्तकाल तक रहेंगी-अजय खाण्डेकर, फिल्म निर्माता

''आशा ताई कलाकारों के लिए प्रेरणा''