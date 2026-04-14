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आशा भोसले ने दी छत्तीसगढ़ी फिल्म में आवाज, भक्त मां कर्मा में पहली बार गाया भगवान जगन्नाथ पर गाना

छत्तीसगढ़ी फिल्म भक्त मां कर्मा में सुर सम्राज्ञी आशा भोंसले जी ने अपनी आवाज दी है.फिल्म के कलाकारों ने आशा ताई को श्रद्धांजलि दी है.

Asha Bhosle voice in Chhattisgarhi film
आशा भोसले ने दी छत्तीसगढ़ी फिल्म में आवाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 8:19 PM IST

4 Min Read
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बिलासपुर : भक्तों की आस्था संस्कृति और इतिहास को बड़े पर्दे पर जीवंत करने वाली बहुप्रतीक्षित हिन्दी फिल्म “भक्त मां कर्मा” जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लंबे संघर्ष और करीब 10 वर्षों की मेहनत के बाद तैयार हुई ये फिल्म अब दर्शकों के बीच आने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म के गीत में देश की सुप्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय आशा भोसले जी ने भी आवाज दी है. आशा जी के निधन पर फिल्म जगत में शोक की लहर है.वहीं छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने भी आशा ताई की मृत्यु को देश के साथ भारतीय संगीत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.

छत्तीसगढ़ी फिल्म में आशा ताई ने दी आवाज

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और फिल्म जगत से जुड़ी एक दिलचस्प चर्चा इसलिए फिल्म के माध्यम से आई है, जिसमें सुरों की मलिका आशा भोसले के नाम का जिक्र किया जा रहा है. हालांकि आशा भोसले जी का हाल ही में निधन हो गया लेकिन उनकी यादें अमर रहेंगी. बात करें छत्तीसगढ़ से उनके जुड़ाव की तो हिंदी फिल्म के एक गीत ने यहां के कलाकारों और निर्माताओं के बीच खास पहचान बनाई. बिलासपुर के स्थानीय फिल्म निर्माता अजय खाण्डेकर ने भक्त मां कर्मा फिल्म के प्रोजेक्ट में उनके साथ काम किया.अजय खाण्डेकर के मुताबिक आशा जी के साथ काम करना हमारे लिए सपना पूरा होने जैसा था. उनकी सादगी और काम के प्रति समर्पण ने हमें बहुत कुछ सिखाया.

आशा ताई को श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)

रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी ने स्टूडियो पहुंचने से पहले एक घंटे रियाज किया. फिर गाने को अपने माध्यम से सजाया. आशा ताई पहली बार जगन्नाथ भगवान जी पर गाना गाई हैं. उन्होंने इस पर खुशी भी जाहिर की थी.वो सिर्फ गाना गाने स्टूडियो में नहीं आई थीं, बल्कि यहां की मिट्टी और संगीत के साथ भगवान जगन्नाथ जी को महसूस करना चाहती थीं. उनकी आवाज में वो जादू है,जो दशकों पहले था. उनका इस दुनिया से चले जाना काफी गहरी क्षति है. उनकी यादें अनन्तकाल तक रहेंगी-अजय खाण्डेकर, फिल्म निर्माता

''आशा ताई कलाकारों के लिए प्रेरणा''

अजय खाण्डेकर के मुताबिक आशा ताई जैसी महान गायिका का छत्तीसगढ़ से जुड़ना प्रदेश के लिए गर्व की बात है. इससे यहां के उभरते कलाकारों को प्रेरणा मिलती है. साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का रास्ता भी खुलता है. कुल मिलाकर, यह अनुभव सिर्फ एक गीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ और बॉलीवुड के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बन गया, जिसकी यादें जीवन भर लोगों के दिलों में ताजा रहेगी.

फिल्म भक्त मां कर्मा संस्कृति और श्रद्धा का संगम

भक्त मां कर्मा फिल्म मां कर्मा की प्रेरणादायक जीवन गाथा पर आधारित है. माता कर्मा जी को छत्तीसगढ़ में आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. फिल्म के जरिए उनकी तपस्या, संघर्ष और समाज के लिए किए गए कार्यों को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है. निर्माताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि संस्कृति और श्रद्धा का संगम है, जो सभी समाज को एकजुट होकर चलने का संदेश देता है.

फिल्म निर्माताओं ने दी आशा ताई को श्रद्धांजलि

आशा ताई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए स्मृति सम्मान देकर उनके गाए गीत को फिल्म के निर्माता निर्देशक ने रिलीज कर स्वरांजलि अर्पित की है. आपको बता दें कि यह फिल्म एक हजार वर्ष पुरानी हिस्टोरिकल मैथोलॉजी स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है.भक्त मां कर्मा के जीवन पर काफी शोध के बाद 10 साल के बाद यह बायोपिक फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होगी.

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