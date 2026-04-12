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"आशा भोसले ने छोड़ी अमिट छाप", हरियाणा सीएम ने जताया दुख, हुड्डा ने कहा-हृदयविदारक पल, शैलजा बोलीं - लाखों दिलों को जीता

चंडीगढ़ : मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है.

सीएम सैनी ने जताया दुख : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को महान पार्श्व गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनकी धुनें संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी. सैनी ने 'X' पर लिखा कि, "भारतीय संगीत जगत की एक महान हस्ती—'सुरों की कोकिला' और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले जी का निधन अत्यंत दुखद है." आशा भोसले का रविवार तड़के मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया है.

"दुनिया में अमिट पहचान बनाई" : सैनी ने आगे लिखा कि "अपनी बेजोड़ धुनों, सुरीली आवाज़ और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान बनाई. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी संगीत रचनाओं ने उन्हें दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के बीच अमर कर दिया है और वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी." उन्होंने कहा कि "ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार तथा उनके प्रशंसकों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति दें."

"आशा भोसले का निधन हृदयविदारक" : कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि, "आशा भोसले जी—जिन्हें 'भारत की कोकिला' कहा जाता था और जिन्हें पद्म विभूषण तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाज़ा गया था—का निधन अत्यंत हृदयविदारक है." हुड्डा ने 'X' पर लिखा कि, "अपने हज़ारों गीतों के माध्यम से, उन्होंने अपनी मधुर और दिल को छू लेने वाली आवाज़ से लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है. कला और संगीत के क्षेत्र में उनके बेजोड़ योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनके निधन से संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है." हुड्डा ने कहा, "ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार तथा प्रशंसकों को इस अपार क्षति को सहन करने की शक्ति दें."