"आशा भोसले ने छोड़ी अमिट छाप", हरियाणा सीएम ने जताया दुख, हुड्डा ने कहा-हृदयविदारक पल, शैलजा बोलीं - लाखों दिलों को जीता
मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने दुख जताया है.
Published : April 12, 2026 at 5:47 PM IST
चंडीगढ़ : मशहूर सिंगर आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया है.
सीएम सैनी ने जताया दुख : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को महान पार्श्व गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनकी धुनें संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी. सैनी ने 'X' पर लिखा कि, "भारतीय संगीत जगत की एक महान हस्ती—'सुरों की कोकिला' और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले जी का निधन अत्यंत दुखद है." आशा भोसले का रविवार तड़के मुंबई के एक अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया है.
भारतीय संगीत जगत की महान विभूति, स्वर-कोकिला 'पद्मविभूषण' आदरणीय आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) April 12, 2026
उनका जाना भारतीय संगीत के एक युग का अंत है। अपने अद्वितीय सुरों, भावपूर्ण गायकी और बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी अमिट पहचान बनाई।
उनके… pic.twitter.com/xfzUx5rsRH
"दुनिया में अमिट पहचान बनाई" : सैनी ने आगे लिखा कि "अपनी बेजोड़ धुनों, सुरीली आवाज़ और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान बनाई. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी संगीत रचनाओं ने उन्हें दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के बीच अमर कर दिया है और वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी." उन्होंने कहा कि "ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार तथा उनके प्रशंसकों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति दें."
"आशा भोसले का निधन हृदयविदारक" : कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि, "आशा भोसले जी—जिन्हें 'भारत की कोकिला' कहा जाता था और जिन्हें पद्म विभूषण तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाज़ा गया था—का निधन अत्यंत हृदयविदारक है." हुड्डा ने 'X' पर लिखा कि, "अपने हज़ारों गीतों के माध्यम से, उन्होंने अपनी मधुर और दिल को छू लेने वाली आवाज़ से लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है. कला और संगीत के क्षेत्र में उनके बेजोड़ योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उनके निधन से संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है." हुड्डा ने कहा, "ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार तथा प्रशंसकों को इस अपार क्षति को सहन करने की शक्ति दें."
पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित स्वर कोकिला आशा भोसले जी के निधन की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है।— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) April 12, 2026
हजारों गानों के जरिये अपनी मधुर और दिल में उतर जाने वाली जादुई आवाज से उन्होंने करोड़ों संगीतप्रेमियों के दिल में अमिट छाप छोड़ी। कला और संगीत के प्रति… pic.twitter.com/LXW1X6pHmP
"दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें" : वहीं आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, कांग्रेस की महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि आशा भोसले ने अपनी गायन कला के माध्यम से भारतीय संगीत जगत को समृद्ध किया और लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया. "उनकी आवाज़ हमेशा हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बनी रहेगी. दुख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और इस कठिन समय में परिवार को शक्ति दें."
महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Kumari Selja (@Kumari_Selja) April 12, 2026
उन्होंने अपनी अनुपम गायकी से भारतीय संगीत जगत को समृद्ध किया और अपनी स्वर साधना से करोड़ों दिलों में विशेष स्थान बनाया। उनकी आवाज़ सदैव हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा बनी रहेगी।
इस दुःखद समय में मेरी गहरी… pic.twitter.com/Lc5n13EVwv
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