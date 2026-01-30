ETV Bharat / state

झांसी में आशा बहुओं का प्रदर्शन, वैक्सीनेशन किया बंद, बोलीं- राम मंदिर बनने से पेट नहीं भरेगा

झांसी : मांगों को लेकर आशा बहनों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा बहनें पहुंची थीं. झांसी के आठ ब्लॉकों में वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया. उन्होंने कहा, दो हजार में दम नहीं और 20 हजार से कम नहीं. सभी ने एक सुर में कहा, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम.

उन्होंने कहा कि सरकार ने उनसे किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है. भले ही सरकार ने राम मंदिर बनाकर अपनी वाहवाही लूटी हो, लेकिन उससे आशा वर्करों का क्या भला हुआ. वह भी राम भक्त हैं और हर घर में भगवान राम को पूजा जाता है. लेकिन राम मंदिर बनने से उनका घर थोड़ी ही चलेगा, घर चलेगा काम के बदले. समय और जरूरत के हिसाब से वेतन की मांग की.

डीएम और सीएमओ को दिया ज्ञापन : जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद सभी महिला आशा वर्कर सीएमओ कार्यालय पहुंचीं और अपना ज्ञापन दिया. यूनियन की जिलाध्यक्ष भारती सिंह ने कहा, हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है. हमारा यह धरना प्रदर्शन 15 दिसंबर से लगातार चल रहा है. अकेले झांसी जिले के आठ ब्लॉकों में लगभग 2000 से अधिक आशा बहुएं काम कर रही हैं.

पति या पिता के निधन पर भी नहीं मिलती छुट्टी : भारती सिंह ने कहा, सरकार हमेशा हर काम आशाओं पर थोप देती है. चाहे वह टीकाकरण हो, चुनाव में BLO ड्यूटी हो या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अन्य काम, हर काम में आशाओं को ही आगे रखा जाता है. हमें त्योहारों जैसे दीपावली या पारिवारिक आपात स्थित में बच्चे की बीमारी या पति या पिता के निधन पर भी छुट्टी नहीं दी जाती. अधिकारियों द्वारा उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने का दबाव बनाया जाता है.