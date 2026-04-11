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पूर्णिया की आशा अनुरागनी झारखंड में चलाएंगी मुहिम, संथाल की महिलाओं को बांस से उत्पाद बनाने की मिलेगी ट्रेनिंग

देवघर:झारखंड में बांस शिल्प ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बन रहा है. कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बांस से एक से बढ़कर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. जिसमें बांस की टोकरी, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं. महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के आय में वृद्धि हो रही है. यह कार्यक्रम संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में भी चलाया जा रहा है.

आशा अनुरागनी ने संथाल परगना में शुरू की मुहिम

इस क्रम में बिहार के पूर्णिया जिले की आशा अनुरागनी संथाल परगना की महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में जुटी हैं. आशा दीदी ने लघु और कुटीर उद्योग जगत में अपना दबदबा कायम किया है और आज बिहार राज्य की सैकड़ों महिलाओं को अपने बांस से विभिन्न उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार देने का काम कर रही हैं.

उद्यमी आशा अनुरागनी, नीतू अनिता, महिला मंच की अध्यक्ष वीणा देवी और सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता जायसवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, आशा अनुरागनी की योजना है कि संथाल परगना क्षेत्र की महिलाओं को पहले महिला समूह से जोड़ा जाए. उसके बाद उन्हें बांस से उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाए. प्रशिक्षण के बाद महिलाएं हस्तशिल्प कला से जो उत्पाद बनाएंगी उसे बाजार में बेचा जाएगा, ताकि संथाल परगना क्षेत्र की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें.

काफी संघर्ष के बाद बनाया मुकाम

वहीं हस्तशिल्प में निपुण आशा अनुरागनी बताती हैं कि जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था तो प्रारंभिक दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई तो उन्हें काफी संघर्षों से गुजरना पड़ा. पहले तो आशा दीदी ने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपना काम शुरू करने की ठान ली.

बांस से बने उत्पाद. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में रास्ता काफी कठिन और दुर्लभ दिख रहा था, लेकिन मजबूत हौसले और जुनून के साथ आशा काम में जुटी रहीं. वर्तमान में उन्होंने बिहार के कई जिलों में अपने व्यापार का परचम लहराया है और अब झारखंड का रुख किया है.

संथाल की महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग