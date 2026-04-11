पूर्णिया की आशा अनुरागनी झारखंड में चलाएंगी मुहिम, संथाल की महिलाओं को बांस से उत्पाद बनाने की मिलेगी ट्रेनिंग
संथाल परगना में महिलाओं को बांस से उत्पाद तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. आशा दीदी यह मुहिम शुरू करने जा रही हैं.
Published : April 11, 2026 at 5:01 PM IST
देवघर:झारखंड में बांस शिल्प ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम बन रहा है. कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बांस से एक से बढ़कर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. जिसमें बांस की टोकरी, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं. महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के आय में वृद्धि हो रही है. यह कार्यक्रम संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में भी चलाया जा रहा है.
आशा अनुरागनी ने संथाल परगना में शुरू की मुहिम
इस क्रम में बिहार के पूर्णिया जिले की आशा अनुरागनी संथाल परगना की महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में जुटी हैं. आशा दीदी ने लघु और कुटीर उद्योग जगत में अपना दबदबा कायम किया है और आज बिहार राज्य की सैकड़ों महिलाओं को अपने बांस से विभिन्न उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार देने का काम कर रही हैं.
दरअसल, आशा अनुरागनी की योजना है कि संथाल परगना क्षेत्र की महिलाओं को पहले महिला समूह से जोड़ा जाए. उसके बाद उन्हें बांस से उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाए. प्रशिक्षण के बाद महिलाएं हस्तशिल्प कला से जो उत्पाद बनाएंगी उसे बाजार में बेचा जाएगा, ताकि संथाल परगना क्षेत्र की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें.
काफी संघर्ष के बाद बनाया मुकाम
वहीं हस्तशिल्प में निपुण आशा अनुरागनी बताती हैं कि जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था तो प्रारंभिक दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई तो उन्हें काफी संघर्षों से गुजरना पड़ा. पहले तो आशा दीदी ने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपना काम शुरू करने की ठान ली.
उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में रास्ता काफी कठिन और दुर्लभ दिख रहा था, लेकिन मजबूत हौसले और जुनून के साथ आशा काम में जुटी रहीं. वर्तमान में उन्होंने बिहार के कई जिलों में अपने व्यापार का परचम लहराया है और अब झारखंड का रुख किया है.
संथाल की महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग
फिलहाल आशा अनुरागनी संथाल परगना क्षेत्र में महिलाओं से संपर्क कर रही हैं और उन्हें बांस से बनने वाले उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए मुहिम चलाने पर जोर दे रही हैं. आशा अनुरागिनी का कहना है कि झारखंड में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं.
इसको को ध्यान में रखते हुए बात सबसे पहले संथाल क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सफल बनाने के लिए बांस के सामानों को बनाने की ट्रेनिंग देंगी, ताकि यहां की महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ आज के युग के हिसाब से तकनीकी ज्ञान भी हो सके.
संथाल में बांस की पर्याप्त खेती
आशा अनुरागिनी के प्रयास को देखते हुए महिला मंच की अध्यक्ष वीणा बताती हैं कि आशा अनुरागिनी का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है. इनका यह प्रयास कहीं ना कहीं अब झारखंड की महिलाओं के लिए भी बड़ा सहारा बनेगा. क्योंकि झारखंड के संथाल क्षेत्र में बांस की पर्याप्त खेती है. ऐसे में आशा अनुरागिनी की पहल को और भी मजबूती मिलेगी. जिससे कहीं ना कहीं स्थानीय महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएंगी.
महिलाएं आर्थिक रूप से सबल बनेंगी
वहीं देवघर की रहने वाली महिला बताती हैं कि आशा अनुरागनी के इस प्रयास और विश्वास को यहां के स्थानीय लोग भी ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि देवघर और संथाल की महिलाओं को आर्थिक सबलता मिल सके.
वहीं अब सवाल उठता है कि समाज के पिछले पायदान पर बैठीं महिलाओं को तकनीकी कुशल बनाने के लिए आशा अनुरागनी के इस प्रयास को राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कितनी मदद मिलती है.
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