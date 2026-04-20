राखड़ बांध फूटने से सैकड़ों टन राख के नीचे दबा जेसीबी सहित ऑपरेटर, मौके पर मौत
15 अप्रैल को राखड़ बांध की मरम्मत में लापरवाही के लिए अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड किया गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 2:07 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा स्थित हसदेव ताप विद्युत गृह (HTPS) के राखड़ बांध के फूटने से एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई है.
गांव झाबू स्थित राखड़ बांध में यह घटना अचानक हुई प्राकृतिक आपदा नहीं है. एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है, जिसकी कीमत एक गरीब जेसीबी ऑपरेटर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है. बीते 15 अप्रैल को बांध की मरम्मत में लापरवाही के आरोप में एक सब इंजीनियर विक्रांत तंवर को सस्पेंड किया गया था. बावजूद इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और मरम्मत में लगे एक जेसीबी ऑपरेटर की सैकड़ों टन राख के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई है.
रविवार दोपहर मरम्मत के दौरान हुआ हादसा
कुछ दिन पहले ही सक्ती में वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ. जिसमें मरने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है. इसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ है. इस बार यह हादसा राज्य के अपने पावर प्लांट के राखड़ बांध में हुआ है.
रविवार की दोपहर 1340 मेगावाट क्षमता वाली एचपीएस इकाई के गांव झाबू में बांध का रखरखाव(strengthning) का काम चल रहा था. तभी अचानक तटबंध के एक हिस्से पर दबाव बन गया और वह तेज धमाके के साथ फूट गया. बांध के लगभग 150 फीट की ऊंचाई से राख और पानी का मिश्रण जिसे स्लरी कहा जाता है, इतनी तेजी से बहकर नीचे पहुंचा कि वहां काम कर रहा जेसीबी ऑपरेटर इस सैलाब के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
हादसे के बाद ग्रामीणों का हंगामा
हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी मौके पर भीड़ जमा हो गई, अफरा तफरी मच गई. ग्रामीण के साथ ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गए. कटघोरा के एसडीएम और दर्री के सीएसपी भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों का घेराव किया गया. मौके से शव उठाने नहीं दिया गया, इसके बाद 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात पर आंदोलन समाप्त हुआ. सीएसईबी के अधीन रहकर आईडी गुप्ता और शंकर इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का काम यहां चल रहा है इन्हीं निजी कंपनियों के द्वारा जेसीबी और उसके ऑपरेटर को यहां काम पर लगाया गया था.
रायपुर से पहुंचे थे अधिकारी, उनकी मौजूदगी में ही हो गया हादसा
एचटीपीएस के मुख्य अभियंता(ऐश यूटिलाइजेशन) देवेंद्र नाथ का कहना है कि इस राखड़ा बांध का काम पहले से चल रहा था. उन्होंने बताया कि वे रायपुर से कम देखने पहुंचे थे, इसी दौरान हादसा हो गया. जिसमें एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हुई है. अधिकारी ने हादसे की जांच की बात कही.