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यौन शोषण मामला : आसाराम ने जोधपुर जेल में नहीं किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को होगी सुनवाई

आसाराम ने नहीं किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में सजायाफ्ता होकर पैरोल पर चल रहे आसाराम ने 27 अक्टूबर को पैरोल अवधि समाप्त होने के बावजूद भी शाम पांच बजे तक जोधपुर जेल में सरेंडर नहीं किया. जोधपुर जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह का कहना है कि आसाराम की ओर से एयर एंबुलेंस से पहुंचने की सूचना दी गई है.

इधर मंगलवार को ही आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 20 दिन की पैरोल की अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. इसके साथ ही आसाराम की सजा के खिलाफ अपील भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई आसाराम के पैरोल समाप्त कर जेल में सरेंडर करने के बाद ही होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को करने का आदेश दिया है.