यौन शोषण मामला : आसाराम ने जोधपुर जेल में नहीं किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को होगी सुनवाई
आसाराम ने मंगलवार को पैरोल अवधि समाप्त होने के बावजूद शाम पांच बजे तक जेल में सरेंडर नहीं किया.
Published : October 27, 2026 at 7:57 PM IST
जोधपुर: नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में सजायाफ्ता होकर पैरोल पर चल रहे आसाराम ने 27 अक्टूबर को पैरोल अवधि समाप्त होने के बावजूद भी शाम पांच बजे तक जोधपुर जेल में सरेंडर नहीं किया. जोधपुर जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह का कहना है कि आसाराम की ओर से एयर एंबुलेंस से पहुंचने की सूचना दी गई है.
इधर मंगलवार को ही आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 20 दिन की पैरोल की अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. इसके साथ ही आसाराम की सजा के खिलाफ अपील भी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई आसाराम के पैरोल समाप्त कर जेल में सरेंडर करने के बाद ही होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को करने का आदेश दिया है.
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नहीं आया तो होगा एक्शन : जेल के नियमानुसार अगर कोई बंदी पैरोल पर जाने के बाद पैरोल संपत्ति अंतिम दिन तक वापस जेल में सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जेल प्रशासन मुकदमा दर्ज करवाता है. लंबे समय नहीं मिलने पर भगौड़ा भी घोषित किया जाता है.
20 दिन की मिली है पैरोल : आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 20 दिन की पैरोल मिली हुई है, जिस पर वह अभी बाहर है. मंगलवार को पैरोल का अंतिम दिन था, इसे बढ़ाने के लिए आसाराम की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पर आज सुनवाई नहीं हो सकी.
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प्राकृतिक आजीवन कारावास की सजा : नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 2018 में जोधपुर के एक अदालत में आसाराम को प्राकृतिक जीवन तक कारवास की सजा सुनाई है. इसके आदेश के खिलाफ आसाराम ने अपील लगा रखी है.