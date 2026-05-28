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Asaram Surrender : आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, एयरपोर्ट पर भक्तों का हंगामा, लोगों से की हाथापाई

जोधपुर पहुंचा आसाराम, सेंट्रल जेल में किया सरेंडर. एयरपोर्ट पर जमा हुई भक्तों की भीड़ ने किया हंगामा. मीडियाकर्मियों के कैमरे तोड़ने की कोशिश...

Asaram Surrenders in Jail
आसाराम दिल्ली से जोधपुर पहुंचा... (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 4:36 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 5:38 PM IST

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जोधपुर: हाई कोर्ट के आदेश पर जोधपुर जेल में सरेंडर करने के लिए यौन शोषण का आरोपी आसाराम गुरुवार दोपहर दिल्ली से जोधपुर पहुंचा. इस दौरान एयरपोर्ट पर आसाराम के भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस के नाकाफी इंतजाम होने से अव्यवस्था हो गई. आसाराम के भक्त उसकी एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की पर उतर आए. पुलिसकर्मियों की संख्या कम होने से आसाराम को एयरपोर्ट से निकाल कर गाड़ी में बैठाने के लिए कड़ी मशक्कत हुई.

इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. इसके बाद आसाराम अपने पाल आश्रम चला गया. वहीं, उसने जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर कर दिया है. आसाराम जमानत पर बाहर था, लेकिन अपनी सजा के खिलाफ उसके द्वारा लगाई गई अपीलों पर बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपीलें खारिज कर उसकी सजा बरकरार रख दी. कुछ धाराओं में उसे राहत भी मिली, साथ ही कोर्ट ने उसे जल्द से जल्द जेल में सरेंडर करने के आदेश दिए थे. जिसके चलते उसे गुरुवार को जोधपुर आना पड़ा.

जोधपुर पहुंचा आसाराम, जेल में किया सरेंडर (ETV Bharat Jaipur)

मीडियाकर्मियों के कैमरे तोड़ने की कोशिश : एयरपोर्ट पर जब आसाराम को बाहर लाया गया तो वह अपने भक्तों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया. इसके चलते वहां मौजूद करीब 400 से ज्यादा उसके भक्त एयरपोर्ट परिसर में जमा हो गए और आसाराम को चारों तरफ से घेरकर दर्शन करने लगे. कुछ भक्त उसके पांव में पड़ गए. इस दौरान कवरेज कर रहे मीडियाकर्मियों के कैमरे तोड़ने की कोशिश की गई. कई लोगों के साथ हाथापाई भी हुई.

Asaram Surrender Jodhpur Court
एयरपोर्ट से बाहर लाया जाता आसाराम (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : हाईकोर्ट : यौन उत्पीड़न में उम्रकैद भुगत रहे आसाराम को मेडिकल आधार पर राहत, 25 मई तक बढ़ी अंतरिम जमानत

पाल आश्रम में भी है जमावड़ा : आसाराम की सजा बरकरार रखने का फैसला आने के बाद से ही उसके भक्त यहां जुटने शुरू हो गए थे. बताया जा रहा है कि पाल गांव स्थित आश्रम में भी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं. अपने ही गुरुकुल की एक छात्रा के साथ यौन शोषण करने के आरोप में आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में 2013 से बंद है. 2018 में उसे प्राकृतिक जीवन रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

Asaram Surrender Jodhpur Court
आसाराम को देखने के लिए खड़े भक्त (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : आसाराम की आजीवन कारावास की सजा रहेगी बरकरार, सेवादार हुए बरी

आसाराम पहुंचा सेंट्रल जेल : एयरपोर्ट से निकलने के बाद आसाराम अपने पाल गांव स्थित आश्रम गया. वहां कुछ देर रुकने के बाद वह जोधपुर एम्स में भी गया, जहां बताया जा रहा है कि कुछ स्वास्थ्य जांच भी करवाई गई है. इसके बाद करीब 5:00 बजे आसाराम अपने वहां से जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा. जेल में प्रवेश करने के दौरान उसकी गाड़ी कुछ देर रुकी. आसाराम ने पानी पिया. उसने रिकॉर्ड कर रहे लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराया. इसके बाद गाड़ी अंदर चली गई. उसने जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर कर दिया है.

Last Updated : May 28, 2026 at 5:38 PM IST

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