आसाराम बापू की पुस्तक बांटने पर DEO से शिकायत, बलरामपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल का मामला, पालकों ने जताया ऐतराज
स्वामी आत्मानंद स्कूल में आसाराम बापू की पुस्तिका बंटवाने का मामला अब बड़ा होता जा रहा है.पालकों ने इसकी शिकायत DEO से की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 4:47 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर के रघुनाथ नगर स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को आसाराम बापू की फोटो लगी संस्कार सरिता पुस्तक बंटवाने का मामला तूल पकड़ रहा है. डीईओ ने इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है.
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
इस मामले में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने पुस्तिका वितरण कराई है. ये पुस्तिका आसाराम बापू की प्रचार सामग्री है.पुस्तक में उनके अनुयायी होने का ज्ञान समाहित किया गया है.आसाराम के नाम से तो किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं बंटनी चाहिए. क्योंकि उनके ऊपर केस है वो फिलहाल जेल में भी है.
आसाराम बापू संगीन अपराधों में संलिप्त हैं. इस वजह से उन्हें जेल में रखा गया है. आश्रम को भी सीज किया गया. इसके बाद भी उनकी प्रचार सामग्री को स्कूल के क्लास में वितरण करा दिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है- बच्चों के परिजन
प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग
स्कूली बच्चे के परिजन ने कहा कि गलत व्यक्ति को महापुरुष बताकर ऐसी जानकारी बताई जा रही है. इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं.
हम इस कृत्य के खिलाफ हैं. हम सभी विभाग से मांग करते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य पर सख्त कार्यवाही किया जाए- परिजन
जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्यवाही
इस संबंध में बलरामपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र निरापुरे अभी यह मामला हमारे संज्ञान में आया है. इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी पूरी रिपोर्ट मंगाई है. इसमें जो भी उचित होगा हम कार्यवाही करेंगे.
आसाराम बापू की पुस्तक थी, जो बच्चों को वितरित की गई थी.इसे हमने संज्ञान में लेकर अपने उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करा दिया है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी- नरेंद्र निरापुरे, डीईओ
आपको बता दें कि आसाराम बापू संगीन अपराधों में जेल में बंद हैं.ऐसे में उनकी प्रचार सामग्री को स्कूल में बच्चों को बंटवाना कहीं ना कहीं गलत है. इसी बात का विरोध अब हो रहा है.पालकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.
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