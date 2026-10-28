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आसाराम बापू की पुस्तक बांटने पर DEO से शिकायत, बलरामपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल का मामला, पालकों ने जताया ऐतराज

आसाराम बापू की पुस्तक बांटने पर DEO से शिकायत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : बलरामपुर के रघुनाथ नगर स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को आसाराम बापू की फोटो लगी संस्कार सरिता पुस्तक बंटवाने का मामला तूल पकड़ रहा है. डीईओ ने इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है.

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

इस मामले में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक ने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने पुस्तिका वितरण कराई है. ये पुस्तिका आसाराम बापू की प्रचार सामग्री है.पुस्तक में उनके अनुयायी होने का ज्ञान समाहित किया गया है.आसाराम के नाम से तो किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं बंटनी चाहिए. क्योंकि उनके ऊपर केस है वो फिलहाल जेल में भी है.