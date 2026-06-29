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अब यूपी के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों की लड़ाई लड़ेगी ASAP

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों की लड़ाई लड़ेगी ASAP. ( फोटो सोर्स - आप )

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों की लड़ाई लड़ेगी ASAP. (फोटो सोर्स - आप)

आम आदमी पार्टी छात्र विंग प्रदेश प्रभारी वंशराज दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश का छात्र और युवा वर्ग आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है. सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है. लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान की बजाय लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है.

गौर करें तो आम आदमी पार्टी (AAP) की छात्र इकाई का नाम 'एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स' (ASAP) है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा इसे मई 2025 में लॉन्च किया गया था.

बैठक में छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. निर्णय लिया गया कि प्रदेश में छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए जल्द ही ASAP की नई जुझारू और सक्रिय प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जो युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को गांव से लेकर राजधानी तक मजबूती से आगे बढ़ाएगी.

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों की लड़ाई लड़ेगी ASAP. (फोटो सोर्स - आप)

बैठक की अध्यक्षता मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व छात्र विंग के उत्तर प्रदेश प्रभारी वंशराज दुबे ने की. बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों ने हिस्सा लिया.

लखनऊ: आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई आम आदमी छात्र विंग (ASAP) की रविवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक सम्पन्न हुई.

उन्होंने कहा कि अब आम आदमी छात्र विंग प्रदेशभर में छात्रों के मुद्दों पर संगठित और निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व करेगी. वंशराज दुबे ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं ने पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता खत्म कर दी है. वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है.

छात्रवृत्ति में देरी से गरीब छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों छात्र समय पर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं. आर्थिक तंगी के कारण अनेक विद्यार्थियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है.

वंशराज दुबे ने कहा कि निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगातार बढ़ाई जा रही फीस ने उच्च शिक्षा को आम परिवारों की पहुंच से दूर कर दिया है. उन्होंने सरकार से मांग की कि मनमानी फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की शिक्षा में बाधा न बने.

बेरोजगारी ने युवाओं का भविष्य किया असुरक्षित

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों योग्य युवा डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं. रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे करने वाली सरकार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह असफल रही है. रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान सरकार इस जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है.

हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर जिले में मजबूत होगा संगठन

वंशराज दुबे ने कहा कि आम आदमी छात्र विंग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय और जिले में अपने संगठन का विस्तार करेगी. छात्रों के अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा.