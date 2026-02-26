ETV Bharat / state

पुरानी दिल्ली जा रहे हैं? तो हो जाइए अलर्ट! 22 मार्च तक रूट डाइवर्जन, जारी हुई एडवाइजरी

नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत तुर्कमान गेट के पास चल रहे निर्माण के कारण आसफ अली रोड का एक हिस्सा 26 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आंशिक रूप से बंद रहेगा. दारियागंज ट्रैफिक सर्किल, सेंट्रल रेंज ने इस संबंध में विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.



एडवाइजरी के अनुसार तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट चौक तक (डिलाइट सिनेमा के रास्ते) आसफ अली रोड की एक साइड कैरिजवे बंद रहेगी. इस अवधि में ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित और आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा. चमन लाल मार्ग भी प्रभावित मार्गों में शामिल है.



ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं. हमदर्द चौक या कमला मार्केट से दिल्ली गेट चौक जाने वाले वाहन चालक मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग, बीएसजेड मार्ग होते हुए दिल्ली गेट पहुंच सकते हैं. वहीं गुरु नानक चौक की ओर से आने वाले वाहन मिर्दर्द चौक और मिर्दर्द मार्ग के रास्ते बीजेडए मार्ग से दिल्ली गेट पहुंच सकते हैं.



रेलवे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की पूर्व योजना बनाएं और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. डायवर्जन मार्गों पर वाहनों की पार्किंग न करने की अपील भी की गई है, ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके.



ट्रैफिक पुलिस ने आमलोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर जाम से बचें. अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात रहेगा.

