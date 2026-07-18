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सहारनपुर में ओवैसी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के दिए संकेत, बोले- "मुसलमानों को शिक्षित नहीं देखना चाहती सरकार"

यूपी में मुस्लिम समाज की साक्षरता दर पर जताई चिंता: उन्होंने दावा किया कि राज्य में केवल लगभग 3.7 से 4 प्रतिशत मुसलमान ही स्नातक हो पाते हैं. इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय की कुल साक्षरता दर करीब 53-54 प्रतिशत है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर सबसे निचले पायदान पर दर्ज है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे विकट समय में वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति से बचाना और उन्हें सुरक्षित रखना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है. अपने तीखे भाषण में ओवैसी ने देश और राज्य की राजनीति में एक मजबूत और स्वतंत्र नेतृत्व का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

जौहर विश्वविद्यालय की इमारतों को ढहाने पर उठाए सवाल: विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यदि सरकार जौहर विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करना चाहती है, तो इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि वह अल्पसंख्यकों को शिक्षित नहीं देखना चाहती. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की 40 में से 38 प्रमुख इमारतों को तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई से सबसे अधिक नुकसान वहां पढ़ रहे करीब 3,000 निर्दोष छात्रों के भविष्य का होगा. उन्होंने सूबे की सरकार से मांग की कि छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पूरे विश्वविद्यालय को नियमित (रेगुलराइज) किया जाना चाहिए. ओवैसी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहां अल्पसंख्यकों की शिक्षा की स्थिति आज भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

चिलकाना बस अड्डे के पास 62 फुट रोड मैदान में हुई जनसभा में उन्होंने शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम समुदाय के अधिकार और जौहर विश्वविद्यालय के संवेदनशील मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने संकेत दिए हैं कि यदि राज्य में किसी दल से सम्मानजनक गठबंधन नहीं हुआ, तो AIMIM प्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से उतारेगी.

सहारनपुर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने इस रैली के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के अभियान का औपचारिक और मजबूत राजनीतिक शंखनाद कर दिया है.

स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना ही मुख्य उद्देश्य: उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि जिस समाज ने भी समय रहते अपना झंडा और अपना मजबूत नेता तैयार किया, उसे हमेशा न्याय मिला है. लेकिन जिस भी कौम ने समय पर अपना स्वतंत्र नेतृत्व नहीं बनाया, उसे आज तक कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया है. उन्होंने गर्जना करते हुए कहा कि AIMIM का एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना है, ताकि शोषित लोग बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी बात रख सकें. उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबासाहेब से भी एक बार पूछा गया था कि संसद में इतने दलित सांसद होने के बावजूद उनकी बुलंद आवाज क्यों नहीं उठती है.

आजम खान और छात्रों के भविष्य की वकालत: ओवैसी ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि आज भी वही पुराना सवाल पूरी तरह प्रासंगिक है और समाज को आज एक स्वतंत्र नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है. जनसभा के दौरान उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि आजम खान और उनके बेटे फिलहाल किसी कानूनी कारण से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. लेकिन जौहर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हजारों बेगुनाह छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की चिंता तो कम से कम सरकार को संवेदनशीलता के साथ करनी चाहिए. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसे कभी भी ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए.

आबादी के अनुपात में नहीं मिला सही प्रतिनिधित्व: ओवैसी ने अपने पूरे संबोधन में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों के तमाम मुद्दों को बेहद प्रमुखता से उठाया. उन्होंने मंच से कहा कि देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत के आसपास है, लेकिन उनकी शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है. इस बीच AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने एक बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चुनावों में भाजपा को रोकने के लिए समान विचारधारा वाले प्रमुख दलों के साथ गठबंधन करने को पूरी तरह तैयार है.

पश्चिमी यूपी में मजबूत हुई ओवैसी की पकड़: उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी साफ कर दिया कि यदि राज्य में सम्मानजनक सीट बंटवारा नहीं होता है, तो AIMIM अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारेगी. उन्होंने बताया कि सहारनपुर की यह जनसभा पार्टी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के अभियान की धमाकेदार शुरुआत माना जा रहा है. इस ऐतिहासिक जनसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और उत्साही समर्थक पहुंचे थे. 2027 के महामुकाबले से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित यह विशाल रैली मुस्लिम मतदाताओं के बीच AIMIM की पकड़ मजबूत करने की सोची-समझी रणनीति का एक अहम हिस्सा है. इसके साथ ही इस सफल रैली को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है.

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