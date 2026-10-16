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Explainer : बिहार में ओवैसी का हिंदू चेहरा क्यों हो गया बागी?

राणा रंजीत सिंह ( ETV Bharat )

पटना : यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आसिम वकार के झटके से अभी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) उबर भी नहीं पाई थी कि अब बिहार में बड़ी सियासी हलचल तेज हो गई है. बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चर्चित हिंदू चेहरे राणा रंजीत सिंह के बागी तेवर इन दिनों चर्चा में हैं.

AIMIM के प्रमुख हिंदू चेहरे के बागी सुर

पार्टी के भीतर संगठन की निष्क्रियता, गैर-मुस्लिम नेताओं की कथित अनदेखी और राजनीतिक मुद्दों पर नेतृत्व की चुप्पी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के आंदोलनों में एआईएमआईएम की गैरमौजूदगी ने उनके असंतोष को और बढ़ा दिया है. राणा रंजीत सिंह का कहना है कि अगर पार्टी को बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी है तो उसे केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जनता के बीच रहना होगा. संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी होगी. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने पार्टी की कार्यशैली, नेतृत्व के रवैये, टिकट वितरण और संगठनात्मक ढांचे पर खुलकर अपनी बात रखी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राणा रंजीत सिंह के ये तेवर एआईएमआईएम के भीतर बड़े बदलाव की मांग तक सीमित रहेंगे या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुद्दे पर नेतृत्व से सवाल राणा रंजीत सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से यही सवाल पूछा था कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सड़क पर उतर रहे हैं, तब एआईएमआईएम इस मुद्दे पर सक्रिय क्यों नहीं है. "जब मैंने इस विषय पर पार्टी के रुख को लेकर सवाल किया तो जवाब मिला कि वे इंडिया गठबंधन के धरना-प्रदर्शन में क्यों शामिल हों और उस गठबंधन के साथ क्यों जाएं. इसके बाद मैंने सुझाव दिया कि यदि पार्टी किसी दूसरे गठबंधन के साथ आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहती तो वह अपने स्तर पर अलग से प्रदर्शन कर सकती है."- राणा रंजीत सिंह, बिहार AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी (Aimim Social media) B टीम के आरोपों पर जवाब राणा रंजीत सिंह ने कहा कि उनका सवाल पार्टी की राजनीतिक छवि से भी जुड़ा था. एआईएमआईएम पर अक्सर भाजपा की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं. ऐसे में उनका मानना है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर पार्टी को अपनी स्पष्ट भूमिका रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सवाल उठाने का उद्देश्य पार्टी को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक स्थिति और विश्वसनीयता को मजबूत करना है. परिवार पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद राणा रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि संगठन से जुड़े सवाल उठाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की. उनसे कहा गया कि पांच हजार वोट लाने वाले व्यक्ति को सवाल पूछने का क्या अधिकार है. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सक्रिय पार्टी है. ऐसे में जब वे हिंदू चेहरे के रूप में चुनाव लड़ते हैं, तब उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने की जिम्मेदारी पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए. उनका सवाल है कि यदि पार्टी अलग-अलग समुदायों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है तो गैर-मुस्लिम नेताओं को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी (Aimim Social media) 7 महीने से प्रदेश संगठन भंग होने का दावा राणा रंजीत सिंह ने बिहार में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी का संगठन करीब सात महीने से भंग पड़ा है और इस दौरान संगठन को नए सिरे से तैयार करने की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां भी नियमित अंतराल पर संगठन की बैठकें करती हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करती हैं और अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करती हैं. इसके उलट, उनके अनुसार, एआईएमआईएम में इस तरह की गतिविधियों की कमी दिखाई दे रही है. जनता के बीच जाने की सलाह उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय सक्रिय होकर जनता का भरोसा नहीं जीत सकते. चुनाव के बीच के समय में भी लोगों के मुद्दों को उठाना, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है. राणा रंजीत सिंह का कहना है कि पार्टी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार होना चाहिए और उसमें नए लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने नेतृत्व से संगठन में व्यापक बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि लंबे समय तक एक ही व्यक्ति को जिम्मेदारी देने और अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने पर भी उसे बनाए रखने से संगठन कमजोर हो सकता है. बिहार AIMIM के नेता राणा रंजीत सिंह (ETV Bharat) मस्जिदों के मुद्दे से लेकर SIR तक पर सक्रियता की मांग राणा रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में कई जगह मस्जिदों को तोड़े जाने के मामलों के बावजूद पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट और प्रभावी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी. उनका कहना है कि जब किसी समुदाय या आम नागरिक से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा सामने आता है तो राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए. उनके अनुसार, केवल बयान देने या चुनावी मंचों पर उपस्थिति दर्ज कराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाना भी जरूरी है. उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में जिन लोगों के वोट कटने की आशंका या शिकायतें सामने आ रही हैं, उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है और ऐसे मुद्दे पर पार्टी की सक्रियता होनी चाहिए. "यदि पार्टी जनता के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है तो उसे ऐसे मुद्दों पर लगातार काम करना होगा. साथ ही, सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है. जब संगठन ही भंग हो, तो व्यापक स्तर पर आंदोलन खड़ा करना मुश्किल हो जाता है."- राणा रंजीत सिंह, बिहार AIMIM के नेता सभी वर्गों को साथ लेने पर दिया जोर राणा रंजीत सिंह ने कहा कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करने वाले लोग केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय में भी हैं. ऐसे में पार्टी को अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय सक्रिय होता है या केवल एक समुदाय के मुद्दों तक अपनी राजनीति सीमित रखता है तो उसके सामने विस्तार की चुनौती बनी रहती है. संगठन को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग उनके मुताबिक, राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी जरूरी है. संगठन में अलग-अलग समुदायों के लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि पार्टी की स्वीकार्यता का दायरा बढ़ सके. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि उसे व्यापक आधार देना है. वह चाहते हैं कि संगठन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान हो और ऐसे लोगों को जिम्मेदारियों से हटाया जाए. उनके अनुसार, नए लोगों को अवसर देने और कामकाज की समीक्षा करने से ही संगठन में नई ऊर्जा आ सकती है.