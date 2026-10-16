Explainer : बिहार में ओवैसी का हिंदू चेहरा क्यों हो गया बागी?
बिहार में AIMIM के प्रमुख हिंदू चेहरे राणा रंजीत सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर लिया है. रिपोर्ट - बृजम पाण्डेय
Published : October 16, 2026 at 7:46 PM IST
पटना : यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आसिम वकार के झटके से अभी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) उबर भी नहीं पाई थी कि अब बिहार में बड़ी सियासी हलचल तेज हो गई है. बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चर्चित हिंदू चेहरे राणा रंजीत सिंह के बागी तेवर इन दिनों चर्चा में हैं.
AIMIM के प्रमुख हिंदू चेहरे के बागी सुर
पार्टी के भीतर संगठन की निष्क्रियता, गैर-मुस्लिम नेताओं की कथित अनदेखी और राजनीतिक मुद्दों पर नेतृत्व की चुप्पी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के आंदोलनों में एआईएमआईएम की गैरमौजूदगी ने उनके असंतोष को और बढ़ा दिया है.
राणा रंजीत सिंह का कहना है कि अगर पार्टी को बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी है तो उसे केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लगातार जनता के बीच रहना होगा. संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी होगी.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने पार्टी की कार्यशैली, नेतृत्व के रवैये, टिकट वितरण और संगठनात्मक ढांचे पर खुलकर अपनी बात रखी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राणा रंजीत सिंह के ये तेवर एआईएमआईएम के भीतर बड़े बदलाव की मांग तक सीमित रहेंगे या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुद्दे पर नेतृत्व से सवाल
राणा रंजीत सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से यही सवाल पूछा था कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सड़क पर उतर रहे हैं, तब एआईएमआईएम इस मुद्दे पर सक्रिय क्यों नहीं है.
"जब मैंने इस विषय पर पार्टी के रुख को लेकर सवाल किया तो जवाब मिला कि वे इंडिया गठबंधन के धरना-प्रदर्शन में क्यों शामिल हों और उस गठबंधन के साथ क्यों जाएं. इसके बाद मैंने सुझाव दिया कि यदि पार्टी किसी दूसरे गठबंधन के साथ आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहती तो वह अपने स्तर पर अलग से प्रदर्शन कर सकती है."- राणा रंजीत सिंह, बिहार AIMIM के नेता
B टीम के आरोपों पर जवाब
राणा रंजीत सिंह ने कहा कि उनका सवाल पार्टी की राजनीतिक छवि से भी जुड़ा था. एआईएमआईएम पर अक्सर भाजपा की बी टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं. ऐसे में उनका मानना है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर पार्टी को अपनी स्पष्ट भूमिका रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सवाल उठाने का उद्देश्य पार्टी को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक स्थिति और विश्वसनीयता को मजबूत करना है.
परिवार पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद
राणा रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि संगठन से जुड़े सवाल उठाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की. उनसे कहा गया कि पांच हजार वोट लाने वाले व्यक्ति को सवाल पूछने का क्या अधिकार है. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सक्रिय पार्टी है.
ऐसे में जब वे हिंदू चेहरे के रूप में चुनाव लड़ते हैं, तब उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने की जिम्मेदारी पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए. उनका सवाल है कि यदि पार्टी अलग-अलग समुदायों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है तो गैर-मुस्लिम नेताओं को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं.
7 महीने से प्रदेश संगठन भंग होने का दावा
राणा रंजीत सिंह ने बिहार में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी का संगठन करीब सात महीने से भंग पड़ा है और इस दौरान संगठन को नए सिरे से तैयार करने की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां भी नियमित अंतराल पर संगठन की बैठकें करती हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करती हैं और अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करती हैं. इसके उलट, उनके अनुसार, एआईएमआईएम में इस तरह की गतिविधियों की कमी दिखाई दे रही है.
जनता के बीच जाने की सलाह
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय सक्रिय होकर जनता का भरोसा नहीं जीत सकते. चुनाव के बीच के समय में भी लोगों के मुद्दों को उठाना, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है. राणा रंजीत सिंह का कहना है कि पार्टी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार होना चाहिए और उसमें नए लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने नेतृत्व से संगठन में व्यापक बदलाव करने की मांग करते हुए कहा कि लंबे समय तक एक ही व्यक्ति को जिम्मेदारी देने और अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने पर भी उसे बनाए रखने से संगठन कमजोर हो सकता है.
मस्जिदों के मुद्दे से लेकर SIR तक पर सक्रियता की मांग
राणा रंजीत सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में कई जगह मस्जिदों को तोड़े जाने के मामलों के बावजूद पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट और प्रभावी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी. उनका कहना है कि जब किसी समुदाय या आम नागरिक से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा सामने आता है तो राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए. उनके अनुसार, केवल बयान देने या चुनावी मंचों पर उपस्थिति दर्ज कराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाना भी जरूरी है.
उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में जिन लोगों के वोट कटने की आशंका या शिकायतें सामने आ रही हैं, उनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है और ऐसे मुद्दे पर पार्टी की सक्रियता होनी चाहिए.
"यदि पार्टी जनता के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है तो उसे ऐसे मुद्दों पर लगातार काम करना होगा. साथ ही, सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है. जब संगठन ही भंग हो, तो व्यापक स्तर पर आंदोलन खड़ा करना मुश्किल हो जाता है."- राणा रंजीत सिंह, बिहार AIMIM के नेता
सभी वर्गों को साथ लेने पर दिया जोर
राणा रंजीत सिंह ने कहा कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करने वाले लोग केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय में भी हैं. ऐसे में पार्टी को अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय सक्रिय होता है या केवल एक समुदाय के मुद्दों तक अपनी राजनीति सीमित रखता है तो उसके सामने विस्तार की चुनौती बनी रहती है.
संगठन को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग
उनके मुताबिक, राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी जरूरी है. संगठन में अलग-अलग समुदायों के लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि पार्टी की स्वीकार्यता का दायरा बढ़ सके. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि उसे व्यापक आधार देना है. वह चाहते हैं कि संगठन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान हो और ऐसे लोगों को जिम्मेदारियों से हटाया जाए. उनके अनुसार, नए लोगों को अवसर देने और कामकाज की समीक्षा करने से ही संगठन में नई ऊर्जा आ सकती है.
पोस्टर से लेकर गठबंधन तक पर उठाए सवाल
राणा रंजीत सिंह ने पार्टी के प्रचार अभियान में हिंदू नेताओं को जगह नहीं मिलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी के बैनर और पोस्टर में किसी हिंदू नेता की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई नहीं देती. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब उनकी या किसी अन्य हिंदू नेता की तस्वीर लगाई जाती थी तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा इकाई के अध्यक्ष आदिल हसन इस पर नाराजगी जताते थे और सवाल करते थे कि तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है. उन्होंने महाराष्ट्र के नेता इम्तियाज अली की तस्वीर लगाने को लेकर भी आपत्ति जताए जताई थी.
राणा रंजीत सिंह ने कहा कि किसी राजनीतिक दल की पहचान केवल उसके प्रमुख नेता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी प्रचार में उचित जगह मिलनी चाहिए, ताकि जनता के बीच संगठन की व्यापक छवि बन सके. उन्होंने चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में हुए गठबंधन का भी जिक्र किया.
उनका कहना है कि गठबंधन होने के बावजूद दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों के बीच साझा बयान जारी नहीं हुआ और न ही दोनों नेता किसी साझा मंच पर नजर आए. उनके मुताबिक, गठबंधन का उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक तालमेल जमीन पर भी दिखाई दे. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह उसके आंदोलनों में भी शामिल होते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वह केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक संगठन के रूप में काम करती है.
BJP विधायक के बड़े भाई को लेकर भी दिया जवाब
राणा रंजीत सिंह के राजनीतिक रुख पर उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. उनके बड़े भाई राणा रणधीर सिंह भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. वह मधुबन से विधायक हैं और पूर्व में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं. वर्तमान में विधानसभा में पार्टी के सचेतक हैं. इस सवाल पर कि क्या बड़े भाई की राजनीतिक पहचान का असर एआईएमआईएम में उनकी स्थिति पर पड़ रहा है, राणा रंजीत सिंह ने कहा कि जब पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, तब भी नेतृत्व को उनके पारिवारिक संबंधों की जानकारी थी.
RJD और जनता दल से था पिता का संबंध
उन्होंने कहा कि टिकट देते समय परिवार का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन अब सवाल उठाए जा रहे हैं. राणा रंजीत सिंह के मुताबिक, यह विचारों की लड़ाई है और किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान केवल उसके भाई के नाम से तय नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अपने पिता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पिता राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल से जुड़े रहे हैं और समाजवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं. उनका कहना है कि वह भी उसी राजनीतिक विचारधारा के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पारिवारिक विवादों और राजनीतिक मतभेदों को अलग-अलग देखने की बात कही.
टिकट वितरण और चुनावी राजनीति पर भी नाराजगी
राणा रंजीत सिंह ने पार्टी के भीतर टिकट वितरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बजाय चुनाव के समय दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने टिकट देने के नाम पर कथित तौर पर पैसे की उगाही किए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि वह इस तरह की गतिविधियों का विरोध करते हैं. उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए, ताकि पार्टी की छवि और कार्यकर्ताओं का भरोसा प्रभावित न हो.
MLC चुनावों पर भी जतायी चिंता
उन्होंने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में पार्टी की गैरमौजूदगी पर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि कई लोगों ने नेतृत्व से इन चुनावों में उतरने का आग्रह किया था, लेकिन पार्टी ने भागीदारी नहीं की.
उन्होंने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सीमांचल के चार जिले आते हैं और एआईएमआईएम के पांच विधायक दो कार्यकाल से जीतते आ रहे हैं. ऐसे में उनका मानना है कि पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक संभावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और विभिन्न चुनावों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.
सड़क पर सक्रियता और मजबूती
राणा रंजीत सिंह ने कहा कि बिहार में एआईएमआईएम के पांच विधायक होने के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन नहीं हो पाना चिंता का विषय है. उनके अनुसार, विधानसभा में प्रतिनिधित्व होने के साथ-साथ सड़क पर सक्रियता और संगठन की मजबूती भी जरूरी है. उन्होंने संगठन में व्यापक बदलाव, नए लोगों को जिम्मेदारी देने और कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने की मांग दोहराई.
पार्टी छोड़ेंगे या संगठन के भीतर ही जारी रहेगी लड़ाई?
राणा रंजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पार्टी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है. उनका दावा है कि उन्होंने हमेशा संगठन को मजबूत करने और बिहार में पार्टी की स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और जनता से उन्हें जो सम्मान मिला है, उसके कारण उनकी जवाबदेही भी जनता के प्रति है.
हालांकि, उनके बयानों से यह स्पष्ट है कि वह बिहार में एआईएमआईएम की कार्यशैली और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव चाहते हैं. अब सवाल यह है कि पार्टी नेतृत्व उनकी मांगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या संगठन में बदलाव की उनकी मांग पर कोई पहल होती है. उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम से जुड़े आसिम वकार के बाद बिहार में राणा रंजीत सिंह के तेवरों ने भी पार्टी के भीतर असंतोष को चर्चा में ला दिया है. फिलहाल राणा रंजीत सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं की है. ऐसे में उनकी आगे की राजनीतिक रणनीति और एआईएमआईएम नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी.
कौन है राणा रंजीत सिंह?
राणा रंजीत सिंह के पिता स्व सीताराम सिंह राजद से प्रदेश में मंत्री थे और बाद में राजद से शिवहर सांसद बने. उनके स्वर्गवासी होने बाद उनके भाई राणा रणधीर सिंह पहले राजद और बाद भाजपा से मधुबन विधायक बने. राणा रणधीर सिंह प्रदेश में मंत्री भी बने अभी सत्तारूढ़ दल के सचेतक है.
राणा रंजीत सिंह पहले अपनी राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर के साथ शुरू की. बाद में AIMIM के साथ जुड़ कर शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए, बाद में ओवैसी की पार्टी से ढाका से विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव हार गए. इस दौरान राणा रंजीत की ख्याति पार्टी में गैर मुस्लिम नेता के तौर खूब बनी.
बिहार में AIMIM की स्थिति
2025 विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया. 25 विधानसभा सीट में से 5 सीट पर चुनाव जीत गए. बिहार के कुल वोट प्रतिशत में 1.90% वोट शेयर AIMIM की रही. पार्टी ने सभी साइट सीमांचल में ही जीती थी. 2020 से पहले एक उपचुनाव में ओवैसी ने खाता खोला था लेकिन 2020 में 5 सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की थी. लेकिन, जब राजद और जदयू की संयुक्त सरकार थी तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ कर चार विधायक राजद में चले गए.
ये भी पढ़ें
प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव.. बांकीपुर उपचुनाव में किसका समर्थन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी?
वंदे मातरम गायन का विरोध, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा- नहीं मानेंगे फरमान