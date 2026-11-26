UP Election 2027: ओवैसी का सत्ता हिलाने वाला ऐलान, चंद्रशेखर बनेंगे मुख्यमंत्री!
लखनऊ में 1 लाख की भीड़! ओवैसी-चंद्रशेखर की हुंकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 4:55 PM IST
लखनऊ: राजधानी के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बहुजन सुराज रैली को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित किया. ओवैसी ने कहा कि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह रैली गवाही दे रही है. उन्होंने घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.
दिलों का गठबंधन: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खून का एक-एक कतरा देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा यह दिलों का गठबंधन है, दलों का नहीं. उन्होंने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं होतीं, वे हर दिन समझौता करते हैं. उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता के कैंसर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसी दिन से उनका संघर्ष शुरू हुआ. उनके मुताबिक उनके पैरों के नाखून खींचे गए, रीढ़ की हड्डी तीन जगह से तोड़ी गई और इतना मारा गया कि पेशाब में खून आ गया. उन्होंने कहा हम पिछड़ों के आंसू पोंछने के लिए मैदान में हैं. सस्ते राशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेने वाले भी गरीब, पिछड़े और दलित ही हैं. उन्होंने समर्थकों से कहा मुट्ठी बन जाओ, हाथ फैलाना बंद करो. बाबा साहब के संदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब वोट से ताकत बनाई जा सकती है, तो दूसरों के भरोसे क्यों रहना.
ओवैसी का ऐलान: रैली में ओवैसी ने कहा कि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह रैली गवाही दे रही है. उन्होंने घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा हथियार वोट है. उन्होंने कहा, हमारा और चंद्रशेखर आजाद का दिल मिला है.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "आज संविधान दिवस के दिन हम संविधान बनाने वालों को याद करते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि इंसानों को इंसानों के तौर पर देखा जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि हमने संविधान बनाया है, तुम न किसी की सियासी गुलामी करोगे, न किसी की शहरी गुलामी करोगे बल्कि तुम आजाद रहकर एक नेता बनकर मेरे ख्वाबों को पूरा करोगे। आज हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आज हमें और आपको मिलकर उन ख्वाबों को पूरा करना है... हमें इस संविधान को बचाकर रखना है। जो RSS संघ परिवार के लोग हैं, वो संविधान के दुश्मन हैं। याद रखिए कि संविधान को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान और माल को भी कुर्बान करना पड़ा तो हमें आगे बढ़कर इस कुर्बानी को कबूल करना पड़ेगा। अगर संविधान बर्बाद या कमजोर होगा तो जिंदगी और मौत का मसला बन जाएगा, खासकर मुस्लिम, दलित और कमजोर लोगों के लिए।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अब नेता बनेगा. अब्दुल अब चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाएगा.-असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख
मोदी-योगी पर तंज: ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टैंडअप कॉमेडियन कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी डिग्रीधारक युवाओं से पूछते हैं कि क्या वे खाना पका सकते हैं और मेहनत से पढ़ने वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने वोट गरीबों से लिया और फायदा अमीरों को पहुंचाया. ओवैसी ने यह भी कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे बाबा के ज्यादा दिन नहीं रह गए. उन्होंने दावा किया कि एक करोड़ हिंदू भाइयों के वोट कट गए हैं और यह बात AI से पता की गई है.
VIDEO | Lucknow: Addressing the first joint rally with Aazad Samaj Party (Kanshiram) leader Chandrashekhar Azad, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "The fact that you have gathered here in such large numbers sends a clear message to the leaders of the Samajwadi Party. The public will no longer fall victim to your opportunism and deceit. This is a noble beginning, a beginning rooted in participation, brotherhood and justice. The success of my brother Chandrashekhar Azad, the face of the 'Samaj Parivartan Morcha' for the post of Chief Minister, will be a victory for hope, a victory for justice, and a victory that marks the end of oppression. God willing, it will be the dawn of a new era." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026
संघ परिवार पर हमला: ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें 50 हजार लोग बेघर हुए थे. उन्होंने RSS और संघ परिवार को संविधान का दुश्मन बताते हुए कहा कि संविधान को बचाना होगा. उन्होंने कहा कि सुराज का मतलब है कि किसी एक का राज न हो, न हिंदू राष्ट्र का, न यादव का, न ठाकुर का. हम यादव और ठाकुर का राज नहीं होने देंगे.
VIDEO | Uttar Pradesh: Huge turn out of supporters for first joint 'Bhujan Swaraj Sankalp Maharally' of AIMIM chief Asaduddin Owaisi and Aazad Samaj Party (Kanshiram) leader Chandrashekhar Azad in Lucknow. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/dD6wi4heS4— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026
अखिलेश यादव पर सीधा निशाना: सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जब वे सैफई में नाच देख रहे थे, तब मुजफ्फरनगर में सर्दियों में बेघर लोग कांप रहे थे. उन्होंने सवाल किया, क्या करहल से किसी मुसलमान को टिकट दोगे? उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि वे जातिवाद करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश 12 दिसंबर को राम मंदिर जा रहे हैं, इसे समझना होगा.
कुछ लोग इसे दाढ़ी वाले और मूंछ वाले का गठबंधन कह रहे हैं. दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है. जिस पर दिल आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं.जरा सी गफलत का नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा. ये दो दिल मिल चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है. उठो और एक नई सुबह की तैयारी करो.- असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं सांसद चन्द्रशेखर आजाद संविधान दिवस पर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' के लिए रवाना हुए। https://t.co/LbygqW1TdR— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
रैली मे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का नारा लगाया. उन्होंने कहा कि दबे-कुचले लोगों के पास अगर कुछ है तो वह बाबा साहब और संविधान की ताकत है. उन्होंने कहा कि दलित और मुसलमान न कभी लड़े थे, न लड़ेंगे.
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