ETV Bharat / state

UP Election 2027: ओवैसी का सत्ता हिलाने वाला ऐलान, चंद्रशेखर बनेंगे मुख्यमंत्री!

ओवैसी-चंद्रशेखर की हुंकार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बहुजन सुराज रैली को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने संबोधित किया. ओवैसी ने कहा कि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह रैली गवाही दे रही है. उन्होंने घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.

UP Election 2027: ओवैसी का सत्ता हिलाने वाला ऐलान (Video Credit: ETV Bharat) दिलों का गठबंधन: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खून का एक-एक कतरा देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा यह दिलों का गठबंधन है, दलों का नहीं. उन्होंने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं होतीं, वे हर दिन समझौता करते हैं. उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता के कैंसर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसी दिन से उनका संघर्ष शुरू हुआ. उनके मुताबिक उनके पैरों के नाखून खींचे गए, रीढ़ की हड्डी तीन जगह से तोड़ी गई और इतना मारा गया कि पेशाब में खून आ गया. उन्होंने कहा हम पिछड़ों के आंसू पोंछने के लिए मैदान में हैं. सस्ते राशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेने वाले भी गरीब, पिछड़े और दलित ही हैं. उन्होंने समर्थकों से कहा मुट्ठी बन जाओ, हाथ फैलाना बंद करो. बाबा साहब के संदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब वोट से ताकत बनाई जा सकती है, तो दूसरों के भरोसे क्यों रहना.

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने एक मंच से भरी हुंकार (ओवैसी-चंद्रशेखर की हुंकार) ओवैसी का ऐलान: रैली में ओवैसी ने कहा कि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह रैली गवाही दे रही है. उन्होंने घोषणा की कि चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा हथियार वोट है. उन्होंने कहा, हमारा और चंद्रशेखर आजाद का दिल मिला है. अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अब नेता बनेगा. अब्दुल अब चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाएगा.-असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बहुजन सुराज रैली (ओवैसी-चंद्रशेखर की हुंकार) मोदी-योगी पर तंज: ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टैंडअप कॉमेडियन कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी डिग्रीधारक युवाओं से पूछते हैं कि क्या वे खाना पका सकते हैं और मेहनत से पढ़ने वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने वोट गरीबों से लिया और फायदा अमीरों को पहुंचाया. ओवैसी ने यह भी कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे बाबा के ज्यादा दिन नहीं रह गए. उन्होंने दावा किया कि एक करोड़ हिंदू भाइयों के वोट कट गए हैं और यह बात AI से पता की गई है.