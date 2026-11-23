'तवायफ की तरह दुल्हन की नुमाइश..' असदुद्दीन औवैसी के विधायक अख्तरूल ईमान के बिगड़े बोल
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान के बिगड़े बयान ने सियासत को गर्मा दिया है. दुल्हन की तुलना तवायफ से की है. रिपोर्ट-आशीष
Published : November 23, 2026 at 10:25 AM IST
किशनगंज : AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरूल ईमान का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वह दुल्हन की तुलना तवायफ से करते दिख रहे हैं. वीडियो में उन्होंने मुस्लिम समाज में शादी के दौरान दुल्हन की मुंह दिखाई, वलीमा में उपहार लेने और फिजूलखर्ची जैसी परंपराओं पर सवाल उठाए. उन्होंने शरीयत, समान नागरिक संहिता और मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया.
'शर्म करो मुसलमानों..ऐसा तो तवायफ भी नहीं करतीं'
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह मुस्लिम समाज में प्रचलित विवाह की कुछ रस्मों और सामाजिक परंपराओं की आलोचना करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर तीखी टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना तवायफों से कर दी. इसके अलावा वलीमा में उपहार और नकद राशि लेने की परंपरा, शादी में फिजूलखर्ची और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.
"जिस तरह मुस्लिम समाज में शादी के बाद बहुओं को सजाकर नुमाइश के लिए बैठाया जाता है, वैसा तो तवायफ भी नहीं करती. बेटियों के सिर से दुपट्टा सरक गया है... सिर्फ सिर से ही नहीं, बल्कि सीने से भी दुपट्टा खिसक गया है. एक तरफ शादी के बाद बेटी बुर्का पहन लेती है, वहीं 16 साल की युवतियां खुलेआम जुल्फें लहराती हैं. ऐसी शादियों में जाने से परहेज करिए जहां यह पता नहीं चलता कि ये जमीला है या सीता है."- अख्तरुल ईमान, अमौर विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM
दुल्हन की नुमाइश पर की तीखी टिप्पणी
एक जलसे को संबोधित करते हुए अख्तरूल ईमान ने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने और मुंह दिखाई की रस्म पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में बहुओं को सजाकर लोगों के सामने नुमाइश के लिए बैठाया जाता है, जबकि उनके मुताबिक ऐसी परंपरा तवायफों में भी नहीं होती. उन्होंने मुस्लिम समाज में पहनावे और धार्मिक आचरण को लेकर भी टिप्पणी की. अख्तरूल ईमान ने कहा कि शादी के बाद बेटी बुर्का पहन लेती है, लेकिन कम उम्र की युवतियां खुलेआम जुल्फें लहराती हैं. उन्होंने इसे समाज के भीतर दोहरे रवैये का उदाहरण बताते हुए आत्ममंथन करने की बात कही.
'टोपी बढ़ी, बेटियों के सिर से दुपट्टा सरका'
अपने संबोधन में अख्तरूल ईमान ने टोपी और दुपट्टे का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में टोपी पहनने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बेटियों के सिर से दुपट्टा सरक गया है. उन्होंने कहा कि टोपी नहीं पहनने पर भी नमाज हो सकती है, लेकिन बेटियों के पहनावे को लेकर समाज को चिंता करनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि दुपट्टा केवल सिर से ही नहीं, बल्कि सीने से भी खिसक गया है.
वलीमा में उपहार और नकदी लेने की परंपरा पर सवाल
अख्तरूल ईमान ने वलीमा की दावत में मेहमानों से उपहार और नकद राशि लेने की परंपरा पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि दावत में आने वाले मेहमानों से मिले रुपये का हिसाब रखने के लिए एक व्यक्ति को कॉपी और कलम लेकर बैठा दिया जाता है. उन्होंने इसे सामाजिक दिखावे और अनावश्यक परंपरा बताते हुए कहा कि ऐसी प्रथाओं पर समाज को विचार करना चाहिए.
''कई परिवार कर्ज लेकर विवाह में दिखावा करते हैं. बाद में इसका बोझ परिवार के दूसरे सदस्यों को उठाना पड़ता है. शादी को प्रतिष्ठा और दिखावे का माध्यम बनाने के बजाय सादगी से संपन्न करना चाहिए.''- अख्तरुल ईमान, अमौर विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM
यूसीसी और शरीयत को लेकर भी दिया बयान
अख्तरूल ईमान ने अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता के जरिए मुस्लिम समाज की शरीयत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने धार्मिक पहचान और मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
बारात में जाने और निकाह पढ़ाने को लेकर मौलवियों से अपील
अख्तरूल ईमान ने बारात में शामिल होने से परहेज करने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि ऐसी शादियों में जाने से बचना चाहिए, जहां उनके अनुसार धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाता. इसी संदर्भ में उन्होंने 'जमीला' और 'सीता' का उदाहरण देते हुए टिप्पणी की मामले पर शहर में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है.
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