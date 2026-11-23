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'तवायफ की तरह दुल्हन की नुमाइश..' असदुद्दीन औवैसी के विधायक अख्तरूल ईमान के बिगड़े बोल

अख्तरुल ईमान, अमौर विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM ( ETV Bharat )

किशनगंज : AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरूल ईमान का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वह दुल्हन की तुलना तवायफ से करते दिख रहे हैं. वीडियो में उन्होंने मुस्लिम समाज में शादी के दौरान दुल्हन की मुंह दिखाई, वलीमा में उपहार लेने और फिजूलखर्ची जैसी परंपराओं पर सवाल उठाए. उन्होंने शरीयत, समान नागरिक संहिता और मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया.

'शर्म करो मुसलमानों..ऐसा तो तवायफ भी नहीं करतीं'