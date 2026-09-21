2027 के रण में कानपुर से ओवैसी की हुंकार; 2 अक्टूबर तक गठबंधन पर लेंगे फैसला, सपा में M नहीं सिर्फ Y बचा, लोकतंत्र में अहंकार काम नहीं आता
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कानपुर के बाबूपुरवा स्थित बागही ईदगाह मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 8:50 AM IST
कानपुर: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कानपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सपा और बीजेपी दोनों पर जमकर हमले किए. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को AIMIM के साथ हाथ मिलाना चाहिए. ओवैसी ने कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला 2 अक्टूबर तक ले लिया जाएगा.
'राजनीति में अभद्र भाषा का स्थान नहीं'
वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी और उनके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि वे भाजपा के साथ हैं और मैं राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ हूं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि वह उनके खिलाफ इस तरह की भद्दी, गंदी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें. जो लोग कल तक आपके साथ थे, उनके बारे में चौधरी चरण सिंह के परिवार का संदर्भ देकर ऐसी अमर्यादित बयानबाजी करना केवल आपकी राजनीतिक संकीर्णता को दर्शाता है.
#WATCH | Kanpur, UP: On the possibility of an alliance for Uttar Pradesh elections, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "...We will make a decision by October 2nd." pic.twitter.com/mGXCvI2i4j— ANI (@ANI) September 20, 2026
'कुछ नेता हो गए अति-अहंकारी'
ओवैसी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ नेताओं के भीतर अति-अहंकार आ गया है, जिससे वे खुद को किसी का भी करियर बनाने या बिगाड़ने वाला समझने लगे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति का अहंकार काम नहीं आता, जनता अपने वोट से और ईश्वर की कृपा से ही किसी को सफलता और सम्मान मिलता है. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में उलझे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी सोच केवल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं तक सीमित रखने के बजाय उससे आगे भी देखनी चाहिए.
VIDEO | Kanpur, Uttar Pradesh: " parties labelling themselves as 'secular' are responsible for the poor state of muslims. political strength is the cure to fight injustice," says aimim chief asaduddin owaisi.— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
(full video available on pti videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/xJ6eeFLo15
राजनीतिक कयादत की अपील: वहीं इससे पहले ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत कानपुर के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी महत्व से की. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मदरसों और उलेमाओं की भूमिका को याद दिलाते हुए कहा कि इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी. ओवैसी ने कहा कि, आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों को सिर्फ 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल किया गया.
उन्होंने जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, ओवैसी आपसे भीख मांग रहा है, मुझे आपका खून नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका वोट चाहिए, जिससे आपकी बेबाक आवाज यूपी की विधानसभा में गूंज सके. अब तक आपने दूसरों के लिए दरी बिछाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुद की राजनीतिक कयादत खड़ी करें.
समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार: ओवैसी के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रहे. उन्होंने कहा कि, जब-जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ या कोई बड़ा मुद्दा आया, तब 'सेक्युलर' कहलाने वाली पार्टियां खामोश रहीं.
मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र: ओवैसी ने कहा कि सपा सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 50 हजार लोग बेघर हो गए. उस समय सपा के 47 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन कोई मुसलमानों के हक में खड़ा नहीं हुआ.
विकास का दोहरा मापदंड: ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि, सपा कार्यकाल में सैफई में हवाई पट्टी और बड़ा अस्पताल बन गया, लेकिन आजमगढ़ जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज या विकास नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में अब 'M' (मुस्लिम) की कोई आवाज नहीं है, वहां सिर्फ 'Y' की बात होती है.
गिनाई मुसलमानों की बदहाली: ओवैसी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर सवाल उठाए. कहा, यूपी में 15 साल से अधिक उम्र के करीब 70 फीसदी मुसलमान अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए हैं. उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन) में केवल 3 फीसदी मुस्लिम युवा ही पहुंच पाते हैं. यूपी में मुसलमानों का औसत मासिक खर्च महज 655 रुपये है, जो सबसे कम है. राज्य में 48 फीसदी मुस्लिम परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है. 20 साल से कम उम्र के बाल मजदूरों में एक बड़ी तादाद मुस्लिम बच्चों की है.
ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले उलेमाओं की विरासत से जुड़े मदरसों को आज निशाने पर लिया जा रहा है. सहारनपुर की एक मस्जिद और कानपुर में 100 साल पुराने कब्रिस्तान पर हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद बिना उचित नोटिस दिए कार्रवाई की गई, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है.
भीड़तंत्र और गौ-रक्षकों पर हमला: लखनऊ में रिजवान नाम के युवक के साथ हुई मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले ये लोग 'रक्षक' नहीं बल्कि समाज के लिए नुकसानदेह हैं.
2027 चुनाव का प्लान 'कानपुर से लड़ेंगे और जीतेंगे': ओवैसी ने 2027 चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी. उन्होंने कानपुर की जनता से वादा किया. आगामी चुनाव में कानपुर की सीटों से मजलिस (AIMIM) के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे. चुनाव के दौरान वे खुद 2 से 3 बार कानपुर आएंगे और गली-गली में 10-20 किलोमीटर पैदल घूमकर प्रचार करेंगे.
उन्होंने कहा की हम बीजेपी को रोकने के लिए दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया. अब हम अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे.जनसभा में उमड़ी युवाओं (Gen Z) की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि, अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज 'सिर्फ वोटर' बनकर न रहे, बल्कि अपने अधिकारों के साथ एक जागरूक नागरिक बने.
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