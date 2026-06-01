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गाजियाबाद एनकाउंटर में मारे गए असद का बुलंदशहर से था कनेक्शन, 20 साल पहले परिवार ने गांव छोड़ा

बुलंदशहर : गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 50 हजार का इनामी असद बुलंदशहर में नरसेना थाना क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा का रहने वाला था. एनकाउंटर की खबर के बाद गांव में चर्चा का माहौल है. बताते हैं कि असद के परिवार ने करीब 20 साल पहले गांव छोड़ा था. असद के दादा और चाचा अब भी महुआ खेड़ा में रहते हैं. परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि असद को अपने कर्मों की सजा मिली है. पुलिस ने जो किया, ठीक किया है.

गांव के लोग बताते हैं कि असद का पिता नवाब करीब दो दशक पहले रोजगार की तलाश में महुआ खेड़ा छोड़कर गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में जाकर बस गया था. तभी से पूरा परिवार वहीं रह रहा है. हालांकि, असद के दादा शेर अली और चाचा आबिद अली आज भी महुआ खेड़ा में ही रहते हैं. चाचा आबिद अली मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं.

गांव के लोगों ने बताया कि असद नशे का आदी हो गया था. वह गांव में कभी-कभार ही आता था, इसलिए लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं था. पुराने परिचितों का कहना है कि बचपन में वह सामान्य था, लेकिन गाजियाबाद जाने के बाद गलत संगत में पड़ गया.

एनकाउंटर की सूचना मिलने पर असद के चाचा आबिद खान ने कहा कि असद ने जो रास्ता चुना, वह गलत था. सुना है कि असद और सूर्या दोनों दोस्त भी थे, उसने दोस्ती को बदनाम किया, गलत किया. उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. अपराध की दुनिया में जाकर उसने परिवार का नाम खराब किया. उसे अपने कर्मों की सजा मिली है. पुलिस ने जो किया ठीक किया.