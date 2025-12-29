ETV Bharat / state

काशी में गंगा की लहरों के बीच असद खान बना अथर्व त्यागी, 21 ब्राह्मणों ने विधि-विधान से कराई घर वापसी

गंगा के बीच में धर्म परिवर्तन की जताई इच्छाः आलोक योगी ने बताया कि अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. ऐसे में उनसे सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले असद खान ने सोशल मीडिया के जरिए ही संपर्क किया था और अपने धर्म परिवर्तन के लिए निवेदन किया था. जिस पर असद को बनारस बुलाया गया.

वाराणसी: धर्मनगरी काशी में गंगा की लहरों पर नाव में पूरे विधि-विधान के साथ मुस्लिम समाज के युवक ने सनातन धर्म को अपनी इच्छा से अपना लिया है. मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले सिविल इंजीनियर और ठेकेदार असद खान को 21 ब्राह्मणों ने सोमवार को मंत्रोचार और पूजन कर हिंदू धर्म ग्रहण कराया. अरशद खान ने बताया कि उनका लंबे वक्त से सनातन धर्म के प्रति झुकाव था. घर और समाज के विरोध के बाद भी उन्होंने यह कदम उठाया.

असद गंगा के बीचो-बीच जाकर अपना धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे. इस वजह से उनको पहले गंगा स्नान करवाया गया. इसके बाद 21 ब्राह्मण द्वारा पूर्ण अनुष्ठान के साथ जो भी उनके पिछले पाप व अन्य चीज थी, उनका निवारण करते हुए पंचगव्य का सेवन कराया गया. इसके बाद असद ने अपना बाल दान करके सनातन संस्कृति को अपनाकर उस पर ही आगे चलने का संकल्प लिया है. धर्म परिवर्तन के बाद असद का नाम अथर्व त्यागी रखा गया है.

नाव पर पूजा अर्चना कराते पंडित. (ETV Bharat)

बचपन से ही सनातन संस्कृति पसंदः असद उर्फ अथर्व का कहना है कि वह बचपन से ही सनातन संस्कृति को बहुत मानते थे. पूजा-पाठ करना, मंदिर जाना और गुरुजनों की सेवा करना बहुत पसंद था, लेकिन इसका विरोध लगातार उनके परिवार और समाज में होता रहता था. सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वह अपने आधार कार्ड के साथ अगर कहीं जाते थे तो उनको प्रवेश भी नहीं मिलता था.

मंदिरों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था. यहां तक की कई बार होटल में भी मुस्लिम होने की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ती थी. इन दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने की सोची और बनारस आकर अपने धर्म को छोड़कर सनातन संस्कृति के अनुरूप पूजा पाठ के साथ सनातन धर्म को अपनाया है. गौरतलब है असद खान सागर में ही नगर निगम में ठेकेदारी का काम करते हैं. सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इस काम से लंबे वक्त से जुड़े हैं.

