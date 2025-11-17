ETV Bharat / state

हरियाणा में प्रदूषण के साथ मौसम का डबल अटैक, अस्पतालों में खांसी, जुकाम और बुखार के मामले बढ़े, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

सर्दी के मौसम में आम लोगों में गले में दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं.

DOCTORS ADVICE FOR COLDS
अस्पतालों में खांसी, जुकाम और बुखार के मामले में बढ़ोत्तरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 17, 2025 at 11:02 PM IST

4 Min Read
सिरसा: हरियाणा में सर्दी ने दस्तक दे दी है. इसका असर सिरसा में आम लोगों पर भी पड़ रहा है. सर्दी के कारण अब मरीजों की संख्या सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बढ़नी शुरू हो गई है. खासकर सर्दी के मौसम में गले में दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज लगातार आ रहे हैं. बदलते मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क दिखाई दे रहा है.

5-7 दर्जन मरीजों में सर्दी से परेशानीः स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावा किया गया है कि सिरसा के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का ट्रीटमेंट करने का उचित प्रबंध किया गया है. किसी भी मरीज को या व्यक्ति को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है. आपको बता दें कि सिरसा के नागरिक अस्पताल में सामान्य तौर पर 1200 मरीज ओपीडी में रोजाना आते हैं, जिसमें से 70 से 80 मरीजों में खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण है. यह संख्या पिछले दिनों की तुलना में अधिक है, जिससे स्पष्ट है कि मौसम में बदलाव लोगों को बीमार कर रहा है. स्वास्थ्य विभाग भी इन परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह सतर्क हो गया है. विभाग की ओर से अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, दवाईयां और सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं. विभाग ने कहा है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है.

सर्दी में इन बातों का रखें ख्याल (Etv Bharat)

मौसम और प्रदूषण से सेहत पर विपरीत असरः सिरसा के नागरिक अस्पताल के एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने जानकारी देते हुए सिरसा वासियों को सर्दी के मौसम के चलते सतर्क रहने की हिदायत भी दी है. सिरसा जिले में बदलते मौसम का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. सर्दी ने दस्तक दे दी है और तापमान में आई गिरावट के साथ ही लोगों की सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है. जिले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. खासकर खांसी, जुकाम, बुखार और गले में दर्द जैसी मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है. लोगों के लिए एक और चुनौती पराली जलाने से फैल रहा धुआं है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी की शिकायत भी बढ़ गई हैं. कई मरीज सांस फूलने, एलर्जी और सीने में जकड़न जैसी समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं. मौसम और प्रदूषण दोनों ही कारण मिलकर लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं.

स्वास्थ्य संबंधी समस्या की अनदेखी ना करें: सिरसा के नागरिक अस्पताल के एडिशनल सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद शर्मा ने बताया कि "मौसम में अचानक आ रहें बदलाव और प्रदूषण के कारण लोगों को अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है." उन्होंने कहा कि "ठंडी हवा और प्रदूषण मिलकर हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाते हैं, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना चाहिए." उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि ठंड से बचाव करें, गर्म पानी का सेवन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. सर्दी और प्रदूषण के इस दौर में स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि लोग सावधानी बरतें. स्वास्थ्य संबंधी समस्या की अनदेखी ना करें, ताकि मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सके. उन्होंने सिरसा वासियों से अपील करते हुए कहा है कि "जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, वे भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचें. अगर उन्हें किसी कारण बस जाना भी पड़ता है, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में मौसम का डबल अटैक! सर्दी और वायु प्रदूषण बढ़ा, 7 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, 8 जिलों में हवा 'अत्यंत खराब'

SIRSA CIVIL HOSPITAL
सर्दी से सावधान
सर्दी के लिए डॉक्टरों की सलाह
हरियाणा में सर्दी की दस्तक
