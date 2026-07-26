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धरना समाप्त होते ही NDMC ने जंतर-मंतर क्षेत्र में चलाया विशेष स्वच्छता अभियान, हटाया 60 मीट्रिक टन कचरा

रातभर 75 सफाई कर्मचारी और दिन में 35 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात रहे. अभियान के दौरान लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया.

NDMC ने जंतर-मंतर क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान
NDMC ने जंतर-मंतर क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 26, 2026 at 7:09 PM IST

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नई दिल्ली: जनजीवन और यातायात को जल्द सामान्य बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल प्रदर्शन समाप्त होते ही जंतर-मंतर पहुंचे. यहां वे पूरी रात मौके पर मौजूद रहे और सफाई, कचरा हटाने, मरम्मत और पुनर्स्थापन कार्यों की लगातार निगरानी करते रहे. उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य जल्द और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए.

कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने दोपहर फिर से जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि पूरा क्षेत्र साफ, सुरक्षित और आम नागरिकों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि इस अभियान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सिविल इंजीनियरिंग तथा उद्यान विभागों ने संयुक्त रूप से कार्य किया. रात से दिन तक 500 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अभियान में भाग लेते हुए सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों आदि की सफाई धुलाई, मरम्मत एवं पुनर्स्थापन का कार्य किया.

रात में 75 और दिन में 35 सफाई कर्मचारियों ने किया काम

कुलजीत चहल ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन समाप्त होने के तुरंत बाद ही एनडीएमसी की टीमें सक्रिय हो गई थीं और परिषद की तरफ से पूरे प्रदर्शन स्थल की सफाई किसी भी अन्य प्रतीकात्मक सफाई गतिविधि से पहले ही पूरी कर ली गई थी. निरीक्षण के दौरान कुलजीत चहल ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कार्यों की समीक्षा की. विभाग की ओर से लगभग 50 कर्मचारियों की तैनाती की गई. 4 जेटिंग मशीनों से सड़कों एवं फुटपाथों की धुलाई, दीवारों पर लिखे नारों को हटाकर फिर से रंगाई-पुताई, क्षतिग्रस्त कर्ब स्टोन और फुटपाथों की मरम्मत की गई.

उन्होंने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की. उन्हें बताया गया कि रातभर 75 सफाई कर्मचारी और दिन में 35 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात रहे. अभियान के दौरान लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया. इसके लिए 8 ऑटो टिपर, 2 भारी ट्रक, 1 जेसीबी और 3 हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों का उपयोग किया गया.

एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने किया निरीक्षण

कुलजीत चहल ने उद्यान विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया. विभाग ने हरित पट्टियों, डिवाइडरों एवं उद्यान क्षेत्रों की सफाई, रखरखाव एवं पुनर्स्थापन का कार्य कर क्षेत्र की हरियाली और सौंदर्य को पुनः स्थापित किया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन समाप्त होते ही एनडीएमसी की सभी टीमें तत्काल मैदान में उतर गईं. जंतर-मंतर, टॉलस्टॉय रोड, संसद मार्ग, जय सिंह रोड, जनपथ तथा कनॉट प्लेस के आसपास के क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सफाई, धुलाई और मरम्मत का कार्य किया गया. उन्होंने आगे कहा हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी रात एवं दिनभर लगातार कार्य करते रहे, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और पूरा क्षेत्र शीघ्र सामान्य स्थिति में लौट सके. एनडीएमसी के कर्मचारी परिषद की सबसे बड़ी ताकत हैं.

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