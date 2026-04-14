11वीं में सब्जेक्ट सलेक्शन हुआ आसान, छात्रों को रुचि अनुसार विषय चुनने की बढ़ी आजादी
विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए चौथे विषय के रूप में अधिकतम दो विकल्प ही उपलब्ध होंगे, जिनका चयन संस्था प्रधान करेंगे.
Published : April 14, 2026 at 5:31 PM IST
जयपुर : राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने विषय चयन को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब कक्षा-11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप रुचिकर विषय चुनने का अवसर मिलेगा. विभाग ने इसके लिए नए मानदंड जारी किए हैं, जिनके तहत छात्र 4 ऐच्छिक विषयों के साथ एक अनिवार्य विषय अंग्रेजी ले सकेंगे.
ये हैं नए प्रावधान : नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी विद्यालय में एक या ज्यादा संकाय संचालित हैं और वहां संबंधित विषयों के अलावा अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान या हिंदी उपलब्ध हैं और प्राध्यापक पद स्वीकृत हैं, तो छात्र चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में इनका चयन कर सकेंगे. विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों में भले ही कंप्यूटर विज्ञान विषय स्वीकृत न हो, फिर भी छात्र इसे चौथे विषय के रूप में चुन सकेंगे. बशर्ते विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत हो. इसी तरह, एकल संकाय वाले स्कूलों में यदि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट स्वीकृत नहीं है, तब भी छात्र इसे चौथे विषय के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत होना जरूरी होगा.
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पुरानी व्यवस्था भी रहेगी लागू : विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए चौथे विषय के रूप में अधिकतम दो विकल्प ही उपलब्ध होंगे, जिनका चयन संस्था प्रधान करेंगे. कला और वाणिज्य संकाय के छात्रों को चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में केवल एक ही विकल्प मिलेगा. वहीं, जो छात्र पहले की तरह 3 ऐच्छिक और 2 अनिवार्य विषय लेना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी व्यवस्था यथावत रखी गई है यानी छात्रों के पास दोनों विकल्प खुले रहेंगे.
छात्रों की रुचि पर रहेगा फोकस : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों से विषय विकल्प लेकर उनकी रुचि के अनुसार विषय उपलब्ध कराने की तैयारी करें. साथ ही छात्रों को गाइड करने के लिए शिक्षक उनकी काउंसलिंग भी करें. शिक्षाविद् डॉ. मीनाक्षी मिश्रा ने बताया कि इस फैसले से छात्रों को अपने करियर और रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी. साथ ही, शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है.
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उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र यदि साइंस के सब्जेक्ट के साथ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेता है तो उसके पास एक और करियर ऑप्शन होगा, जिसमें उसे पीटीआई और फिजिकल फिटनेस जैसे करियर चुनने में मदद मिलेगी. इसी तरह आर्ट्स लेने वाला छात्र साथ में कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है. इससे छात्र एआई और डिजिटल दुनिया में करियर बना सकते हैं. ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत ये पहल कारगर साबित होगी.
नए मानदंड के मुख्य बिंदु :
- अगर स्कूल में एक या ज्यादा संकाय हैं और दूसरे विषयों के टीचर उपलब्ध हैं तो छात्र चौथा ऐच्छिक विषय ले सकते हैं.
- साइंस स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं भी हो तो भी छात्र इसे चौथे विषय के रूप में चुन सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर होना जरूरी है.
- अगर पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) उपलब्ध हो तो एक ही संकाय वाले स्कूल में भी छात्र फिजिकल एजुकेशन चौथे विषय के रूप में ले सकते हैं.
- साइंस के छात्रों को चौथे विषय के रूप में अधिकतम 2 ही विकल्प मिलेंगे, जिनका फैसला स्कूल का प्रधान करेगा.
- आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों को चौथे विषय के रूप में सिर्फ 1 ही अतिरिक्त विकल्प मिलेगा, जिसे स्कूल तय करेगा.
- छात्र पुराने तरीके से 3 ऐच्छिक और 2 अनिवार्य विषय भी ले सकेंगे.
शिक्षा में नवाचार से बढ़ेंगे अवसर : शिक्षाविद् बीएस सिंघल ने इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव बताते हुए कहा कि अब तक छात्र केवल तीन ऐच्छिक विषय ही चुन पाते थे, लेकिन नए प्रावधान से उन्हें चार विषय लेने की आजादी मिलेगी. इससे छात्र नवाचार के साथ आगे बढ़ सकेंगे और अतिरिक्त विषय उनके भविष्य को और मजबूत बनाएगा. भले ही पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी, लेकिन नए विकल्प से छात्र को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जो उनके लिए फायदे का सौदा है. साथ ही, स्कूलों में अतिरिक्त विषयों के लिए प्राध्यापकों की आवश्यकता बढ़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.
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छात्रों को मिलेगा करियर और हॉबी का संतुलन : वहीं, छात्राओं ने भी इस बदलाव का स्वागत किया है. छात्रा ज्योति ने बताया कि वो 10वीं के बाद 11वीं में साइंस-मैथ्स लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं. अब सरकार की ओर एक अतिरिक्त विषय चुनने का मौका मिलने से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिजिकल एजुकेशन जैसे विषय भी ले सकेंगी. इससे उनके पास करियर के और विकल्प खुलेंगे. वहीं, तनीषा ने कहा कि आज के छात्र अपनी हॉबी को ही करियर बनाना चाहते हैं. इस नए फैसले से उन्हें अपने शौक को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे पढ़ाई के साथ अपनी रुचियों को भी संतुलित कर सकेंगे.