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11वीं में सब्जेक्ट सलेक्शन हुआ आसान, छात्रों को रुचि अनुसार विषय चुनने की बढ़ी आजादी

जयपुर : राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने विषय चयन को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब कक्षा-11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप रुचिकर विषय चुनने का अवसर मिलेगा. विभाग ने इसके लिए नए मानदंड जारी किए हैं, जिनके तहत छात्र 4 ऐच्छिक विषयों के साथ एक अनिवार्य विषय अंग्रेजी ले सकेंगे.

ये हैं नए प्रावधान : नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी विद्यालय में एक या ज्यादा संकाय संचालित हैं और वहां संबंधित विषयों के अलावा अर्थशास्त्र, गणित, जीव विज्ञान या हिंदी उपलब्ध हैं और प्राध्यापक पद स्वीकृत हैं, तो छात्र चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में इनका चयन कर सकेंगे. विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों में भले ही कंप्यूटर विज्ञान विषय स्वीकृत न हो, फिर भी छात्र इसे चौथे विषय के रूप में चुन सकेंगे. बशर्ते विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत हो. इसी तरह, एकल संकाय वाले स्कूलों में यदि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट स्वीकृत नहीं है, तब भी छात्र इसे चौथे विषय के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत होना जरूरी होगा.

यह बोले शिक्षाविद् व स्टूडेंट्स. (ETV Bharat jaipur)

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पुरानी व्यवस्था भी रहेगी लागू : विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए चौथे विषय के रूप में अधिकतम दो विकल्प ही उपलब्ध होंगे, जिनका चयन संस्था प्रधान करेंगे. कला और वाणिज्य संकाय के छात्रों को चौथे ऐच्छिक विषय के रूप में केवल एक ही विकल्प मिलेगा. वहीं, जो छात्र पहले की तरह 3 ऐच्छिक और 2 अनिवार्य विषय लेना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी व्यवस्था यथावत रखी गई है यानी छात्रों के पास दोनों विकल्प खुले रहेंगे.

छात्रों की रुचि पर रहेगा फोकस : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों से विषय विकल्प लेकर उनकी रुचि के अनुसार विषय उपलब्ध कराने की तैयारी करें. साथ ही छात्रों को गाइड करने के लिए शिक्षक उनकी काउंसलिंग भी करें. शिक्षाविद् डॉ. मीनाक्षी मिश्रा ने बताया कि इस फैसले से छात्रों को अपने करियर और रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी. साथ ही, शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है.