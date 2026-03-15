ETV Bharat / state

विकसित राजस्थान रन 2026: CM भजनलाल ने युवाओं को दिखाई हरी झंडी, कहा- युवाओं से कुठाराघात करने वाले अब जेल की सलाखों के पीछे

विकसित राजस्थान के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौड़ हुई. राजधानी जयपुर में सीएम ने दिखाई राजस्थान रन को हरी झंडी.

CM Flags Off Run in Jaipur
जयपुर में सीएम ने दिखाई रन को हरी झंडी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 9:46 AM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 10:21 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पिछले 5 साल युवाओं ने खून के आंसू रोए, युवा परेशान रहे, लेकिन सवा दो साल में जिन लोगों ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उन लोगों को जेल की सलाखों में डालने का काम किया है. राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 'विकसित राजस्थान रन 2026' को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाने से पहले ये बात कही. इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और आमजन ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन और विकसित राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. विकसित राजस्थान के लिए झुंझुनू समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौड़ हुई.

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की. इसी क्रम में पूरे प्रदेश के हर जिले में रविवार को 'विकसित राजस्थान रन' की गई. राजधानी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि युवाओं का उत्साह और उमंग निश्चित रूप से विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 30 मार्च 1949 को विभिन्न रियासतों के विलय से राजस्थान राज्य का गठन हुआ. इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. राज्य सरकार इस ऐतिहासिक विरासत को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है.

पढ़ें:Rajasthan Day Celebrations : राजस्थान दिवस समारोह का आगाज स्वच्छता के साथ, सीएम ने लगाई झाड़ू...उठाया कचरा

Participants in the Rajasthan Run held in Jaipur
जयपुर में विकसित राजस्थान रन में प्रतिभागी (ETV Bharat Jaipur)

फिटनेस और स्वस्थ जीवन का संदेश :मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित दौड़ना और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे काम में ऊर्जा और गति आएगी.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू 'फिट इंडिया' अभियान का उद्देश्य देशवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने को प्रेरित करना है. उनकी सरकार को लगभग सवा दो वर्ष हो चुके और इस दौरान विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर लगातार काम किया जा रहा है.पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि देश की चार प्रमुख शक्तियां युवा, महिला, किसान और मजदूर हैं. यदि ये चारों सशक्त होंगे तो प्रदेश और देश का विकास भी तेजी से होगा.

युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी भर्ती : मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल युवाओं ने खून के आंसू रोए, युवा परेशान रहे, लेकिन सवा दो साल में जिन लोगों ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उन लोगों को जेल की सलाखों में डालने का काम किया है. भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया. सरकार ने पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी रोजगार देने का लक्ष्य तय किया. अब तक करीब सवा लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके, जबकि लगभग 1.35 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. सरकार ने पहले एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था, जिसे बाद में बजट में बढ़ाकर सवा लाख वैकेंसी कर दिया.

पढ़ें:राजस्थान दिवस पर गुजरात में बना विश्व रिकॉर्ड, 11000 महिलाओं ने एक साथ किया घूमर नृत्य

स्वरोजगार और निवेश को बढ़ावा : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सिर्फ नौकरी लेने वाला ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बनाना चाहती है. इसी उद्देश्य से सरकार युवा नीति लाई है. स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं. 'राइजिंग राजस्थान समिट' में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए. इनमें करीब 8 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुके हैं. कोई युवा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करा रही है. इसके ब्याज की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है.

अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचें : मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश और देश के नागरिक होने के नाते सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब, किसान और मजदूर तक पहुंचाने में सहयोग करें. मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की. विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा और खेल सचिव नीरज के पवन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

झुंझुनू में दौड़े युवा (वीडियो ईटीवी भारत झुंझुनूं)

पढ़ें:स्वदेशी की ताकत से भारत बनेगा दुनिया की महाशक्ति : CM भजनलाल शर्मा

Participants in the 'Viksit Rajasthan Run' in Jhunjhunu
झुंझुनू में विकसित राजस्थान रन में प्रतिभागी (ETV Bharat Jhunjhunu)

झुंझुनू में दौड़े युवा: इधर, झुंझुनू में राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत विकसित राजस्थान रन हुई. शहीद कर्नल जेपी जानू राउमा विद्यालय परिसर से दौड़ शुरू हुई, जिसे एडीएम अजय आर्य, एसडीएम कौशल्या विश्नोई, नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचल्या तथा भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने हरी झंडी दिखाई. ‘विकसित राजस्थान रन’ में स्कूल व कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. स्वयंसेवक, स्काउट-गाइड, एनसीसी कैडेट, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भी दौड़े. दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई. आमजन ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया.आर्य ने कहा कि राजस्थान दिवस सप्ताह के अंतर्गत जिले में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य युवाओं को प्रदेश के विकास से जोड़ना और समाज में सकारात्मक संदेश देना है.

Last Updated : March 15, 2026 at 10:21 AM IST

TAGGED:

RAJASTHAN DAY CELEBRATIONS
YOUTH RUN FOR A DEVELOPED RAJASTHAN
MESSAGE FITNESS AND HEALTHY LIVING
विकसित राजस्थान रन 2026
DEVELOPED RAJASTHAN RUN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.