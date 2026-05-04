स्वच्छता सर्वेक्षण: सजने लगी परकोटे की गलियां ताकि सुधरे रैंकिंग एवं पहुंचें सैलानी
स्वच्छता सर्वेक्षण जल्द होगा. साथ ही मारवाड़ का महाकुंभ यानी भोगीशैल परिक्रमा भी शुरू होगी. लिहाजा शहर के भीतरी इलाकों को चमकाया जा रहा है.
Published : May 4, 2026 at 7:00 PM IST
जोधपुर: नगर निगम में आने वाले दिनों में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए भीतरी शहर की बंद और उपेक्षित गलियों के कायाकल्प का काम तेज कर दिया ताकि यहां आने वालों को स्वच्छता का संदेश दिया जा सके. निगम आयुक्त के निर्देश पर परकोटे की गलियों में विशेष रंग-रोगन किया जा रहा है. ऐसी गालियां, जहां आवाजाही कम है, उन्हें भी तैयार कर रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग सुधारना और पर्यटकों को स्वच्छ एवं कलात्मक वातावरण देना है.
नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि आगामी दिनों में स्वच्छता सर्वे होगा. मारवाड़ का महाकुंभ मानी जाने वाली भोगीशैल परिक्रमा भी शुरू होगी. तब श्रद्धालु शहर के भीतरी क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भी दर्शन करेंगे, इसलिए भीतरी शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए दीवारों पर पेंटिंग, स्वच्छता संरक्षण के संबंध में आमजन में जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां कराने के निर्देश दिए हैं.
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पुरानी कृतियों को संवार रहे: जोधपुर शहर की गलियों में दीवारों पर बनी पुरानी कलाकृतियों और पारंपरिक चित्रों को फिर से संवारा जा रहा है, ताकि ब्लू सिटी की पहचान और सांस्कृतिक विरासत उभरकर सामने आए. मारवाड़ी संस्कृति के साथ योग व एआई का भी संदेश दिया जा रहा है. सफाई के साथ चूना छिड़काव और सौंदर्यीकरण से गलियों का पारंपरिक स्वरूप अधिक निखरेगा. निगम की टीमें उन हिस्सों तक भी जाएंगी, जो लंबे समय से अनदेखी का शिकार थी.
बढ़ा रहे ब्लू सिटी का दायरा: भीतरी शहर के गेस्ट हाउस एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक सोनी बोले, स्वच्छता के साथ नगर निगम ने जिस तरह से ब्लू सिटी को बढ़ाने का प्रयास किया, वह सराहनीय है. इससे पर्यटकों को ज्यादा जगह देखने को मिलेगी. होटल व्यवसाय बढ़ेगा. स्वच्छता बनी रहेगी तो पर्यटकों को आसानी होगी. अगर परकोटे को हेरिटेज का दर्जा मिल जाए तो ज्यादा लाभदायक होगा.
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सर्वेक्षण के लिए 14 दिन अहम: स्वच्छता सर्वे 2025-26 में रैंकिंग सुधारने के लिए निगम की तैयारी अंतिम चरण में हैं. 12500 अंकों के इस सर्वे में 10 सेक्शन और 43 इंडिकेटर्स से सफाई का आंकलन होगा. अधिकारियों को 14-डे एक्शन प्लान के तहत पोर्टल अपडेट से लेकर ग्राउंड लेवल पर कचरा पॉइंट हटाने तक तय समयसीमा में काम पूरा करना होगा. शहर में डंपिंग पॉइंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी बड़ी चुनौती है.
आयुक्त ने लिया फीडबैक: आयुक्त जैन ने भीतरी शहर की गलियों को सुधारने के साथ दौरे भी किए. लोगों से मिलकर फीडबैक लिया. विभिन्न इलाकों में जाकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. आमजन से मुलाकात कर सफाई के संबंध में जानकारी ली. आयुक्त ने शहरवासियों से आगामी दिनों में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.
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