ETV Bharat / state

लाल रोशनी में नहाया रांची का लोक भवन, डिस्लेक्सिया के प्रति जागरुकता का संदेशः जानिए क्या है #GoRed अभियान

लाल रोशनी में नहाया रांची का लोक भवन ( ETV Bharat )

रांची: अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरुकता माह के अवसर पर रविवार को रांची स्थित लोक भवन (पूर्व में राजभवन) लाल रोशनी से जगमगा उठा है.

#GoRed अभियान के तहत की गई यह पहल महज लोकभवन को लाल रंग से रोशन करने तक सीमित नहीं है. बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश है कि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग हो सकता है, जरूरत उन्हें कमजोर समझने की नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को पहचानने और सहयोग देने की है.