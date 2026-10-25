लाल रोशनी में नहाया रांची का लोक भवन, डिस्लेक्सिया के प्रति जागरुकता का संदेशः जानिए क्या है #GoRed अभियान
अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरुकता माह के अवसर पर रांची में लोकभवन को लाल रोशनी से सजाया गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 11:43 PM IST
रांची: अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरुकता माह के अवसर पर रविवार को रांची स्थित लोक भवन (पूर्व में राजभवन) लाल रोशनी से जगमगा उठा है.
#GoRed अभियान के तहत की गई यह पहल महज लोकभवन को लाल रंग से रोशन करने तक सीमित नहीं है. बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश है कि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग हो सकता है, जरूरत उन्हें कमजोर समझने की नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को पहचानने और सहयोग देने की है.
क्या होता है डिस्लेक्सिया, कैसे करें पहचान?
रिम्स के साइकेट्री विभाग के पूर्व Hod और रिनपास के प्रभारी निदेशक रह चुके डॉ अशोक प्रसाद बताते हैं कि "डिस्लेक्सिया" एक न्यूरो-डेवलपमेंटल यानी मस्तिष्क के विकास और भाषा को समझने की प्रक्रिया से जुड़ी विशिष्ट अधिगम कठिनाई है. इससे प्रभावित व्यक्ति को शब्द पहचानने, पढ़ने, वर्तनी समझने और लिखने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, इसका बुद्धिमत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, ऐसे बच्चे भी रचनात्मक, प्रतिभाशाली और सफल हो सकते हैं.
आखिर लाल रंग ही क्यों चुना गया?
स्कूलों में गलत उत्तरों और वर्तनी संबंधी त्रुटियों को अक्सर लाल पेन से चिह्नित किया जाता रहा है. डिस्लेक्सिया वाले बच्चों के लिए यही लाल रंग कई बार निराशा और असफलता का प्रतीक बन जाता है. इसलिए #GoRed अभियान ने इसी धारणा को बदलने के लिए लाल रंग को जागरूकता, आत्मविश्वास और स्वीकार्यता का प्रतीक बनाया है.
कब और कहां से हुई शुरुआत?
इस पहल की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2015 में शुरू हुए 'Code Read' अभियान से मिली है, इसके बाद 2019 से 'Go Red for Dyslexia' वैश्विक अभियान के रूप में आगे बढ़ा. अक्टूबर को डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के रूप में विश्वभर में मनाया जाता है. भारत में भी राष्ट्रपति भवन सहित कई ऐतिहासिक और सरकारी इमारतों को लाल रोशनी से प्रकाशित कर जागरुकता का संदेश दिया जा चुका है.
लोक भवन की लाल रोशनी से संदेश
रांची के लोक भवन को लाल रोशनी से आलोकित करने का उद्देश्य अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को डिस्लेक्सिया के प्रति संवेदनशील बनाना है. बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की समय रहते पहचान, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और समावेशी शिक्षा उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे सकती है. यह अभियान बताता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता लेकिन हर बच्चे को सीखने, आगे बढ़ने और सम्मान पाने का समान अधिकार है.
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