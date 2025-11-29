ETV Bharat / state

हल्द्वानी में सहकारिता मेला बना मजाक, शाम होते ही स्टाल बंद कर चले जा रहे सरकारी कर्मचारी

25 नवंबर को सहकारिता मेले का शुभारंभ हुआ था, 26 नवंबर को मेले में सीएम धामी आए थे

सहकारिता मेले में सूने पड़े सरकारी विभागों के स्टाल (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 29, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : November 29, 2025 at 7:36 AM IST

हल्द्वानी: अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में सहकारिता विभाग द्वारा 25 नवम्बर से 1 दिसंबर तक सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है. इसमें तमाम विभागों के स्टाल लगाए गए हैं, ताकि विभागों की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी हो सके. चौंकाने वाली बात ये है कि मेले में जब सबसे अधिक भीड़ होती है, उस वक्त कर्मचारी स्टाल बंद कर चलते बन रहे हैं. जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

सहकारिता मेला बना मजाक: अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जनपदों में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है. मेले के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है. लेकिन हल्द्वानी में आयोजित सहकारिता मेला मज़ाक बनकर रह गया है. आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिये यहां उद्योग केंद्र से लेकर क़ृषि, उद्यान, पर्यटन समेत तमाम विभागों के स्टाल लगाये गये हैं. इसके लिए प्रत्येक विभाग को इसकी जिम्मेदारी देते हुए कर्मचारियों की स्टाल में ड्यूटी लगाई है. ताकि जनता को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके.

कर्मचारी फीकी कर रहे हैं सहकारिता मेले की रंगत (Video- ETV Bharat)

जब मेले में होती है भीड़, कर्मचारी स्टाल बंद कर चले जाते हैं घर: इस मेले का हाल ऐसा है कि जिस समय मेले में सबसे ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं, उस समय सरकारी विभागों के कर्मचारी अपना सामान समेटकर घर जा चुके होते हैं. बुधवार यानी 26 नवंबर को मुख्यमंत्री खुद इस सहकारिता मेले में आए थे. उससे पहले 25 नवंबर को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय सांसद अजय भट्ट की मौजूदगी में इसका शानदार उद्घाटन हुआ था.

1 नवंबर तक चलेगा सहकारिता मेला: लेकिन 1 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले को लेकर सरकारी विभाग कितने गैर जिम्मेदार हैं, उसका एक नमूना इस सहकारिता मेले में देखने को मिल रहा है. सहकारिता मेला हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड में 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच चलेगा. इस मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के स्टाल के साथ, कुछ व्यापारिक स्टाल, फूड कोर्ट के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, बोटिंग जैसे मनोरंजक आयोजन भी हैं.

नैनीताल के डीएम ने विभागों के अफसरों को दिए ये निर्देश: जिलाधिकारी नैनीताल का कहना है कि आज से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहकारिता मेले में जिस विभाग के स्टाल हैं, उनके अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि नियत समय तक कर्मचारी को अपने स्टाल पर बैठना अनिवार्य है, जिससे सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके.
Last Updated : November 29, 2025 at 7:36 AM IST

