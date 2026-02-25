टिहरी का मां, भाई और गर्भवती भाभी मर्डर केस, हत्यारे की मृत्युदंड की सजा बरकरार
13 दिसंबर 2014 को गुमाल गांव के युवक ने मां, भाई और गर्भवती भाभी की मामूली कहासुनी के बाद तलवार से हत्या कर दी थी
टिहरी गढ़वाल: मां, भाई और गर्भवती भाभी की निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की कोर्ट ने फांसी की सजा कायम रखी है. दरअसल इसी कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी. इस सजा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पुन: आरोप विचरण करने के निर्देश दिए थे. मेडिकल फिटनेस और अन्य सभी ग्राउंड पर कोर्ट ने सजा बरकरार रखी है.
मां, भाई और गर्भवती भाभी के हत्यारे को मृत्युदंड की सजा बरकरार: बता दें कि 13 दिसंबर 2014 को गजा तहसील के गुमाल गांव निवासी राम सिंह पंवार ने नायब तहसीलदार को तहरीर में बताया कि उसके पुत्र संजय सिंह ने अपनी मां मीना देवी, भाई सुरेंद्र सिंह और गर्भवती भाभी कांता देवी की मामूली कहासुनी के बाद तलवार से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने पहले जंगल में जाकर अपनी भाभी की हत्या की. उसके बाद घर आकर भाई और मां की भी निर्मम हत्या कर दी. अभियुक्त अपने पिता की हत्या करने की फिराक में भी था, लेकिन उस वक्त वादी बाजार गया था.
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को दोबारा इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया था: इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था. अभियुक्त ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था. पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर उसे गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धारा में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को ट्रायल, गवाह के बयान के आधार पर मृत्युदंड दिया. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पिता/वादी की घटना के 2 महीने बाद ही सदमे से मौत हो गई थी. मृत्युदंड को कंफर्म करने के लिए हाईकोर्ट को अग्रसारित किया गया. वहीं अभियुक्त ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 10 मई 2022 को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को अपास्त कर पत्रावली को पुनः विचरण के लिए भेज दिया.
एडीजीसी (Additional District Government Counsel) बेणीमाधव शाह ने बताया कि-
मानसिक परीक्षण कराने के बाद अभियुक्त को चिकित्सकों की रिपोर्ट पर फिट फॉर ट्रायल पाया गया. हालांकि अभियुक्त ने सभी आरोपों से इनकार किया. 4 मई 2023 को अभियोजन ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बीती 20 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा. मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की कोर्ट ने अंतिम निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया.
-बेणीमाधव शाह, एडीजीसी-
