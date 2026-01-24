शतरंज की बिसात पर दिल्ली का दबदबा, आर्यन वार्ष्णेय बनें भारत के 92वें और दिल्ली के 8वें ग्रैंडमास्टर
दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें और दिल्ली के 8वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं. उन्होंने संघर्ष और संकल्प की मिसाल कायम की है.
Published : January 24, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नवीन शाहदरा इलाके से निकलकर शतरंज की दुनिया में इतिहास रचने वाले युवा खिलाड़ी आर्यन वार्ष्णेय ने युवा चैंपियनशिप का खिताब जीतकर न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है आर्यन भारत के 92वें ग्रैंडमास्टर और दिल्ली के आठवें ग्रैंडमास्टर बने हैं यह उपलब्धि उन्होंने बेहद कम समय में, कड़ी मेहनत और लगातार अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के जरिए हासिल की है.
आर्यन का हालिया टूर्नामेंट 9 से 16 जनवरी के बीच आयोजित हुआ, जिसमें रूस और आर्मेनिया जैसे देशों के कई मजबूत इंटरनेशनल मास्टर्स और ग्रैंडमास्टर्स शामिल थे. टूर्नामेंट के दौरान आर्यन ने 9 में से 7 अंक हासिल किए और फाइनल राउंड में उनका नाम आते ही यह तय हो गया कि वे ग्रैंडमास्टर बन चुके हैं खास बात यह रही कि इस टूर्नामेंट में उन्हें दो रूसी ग्रैंडमास्टर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.
आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें और दिल्ली के 8वें ग्रैंडमास्टर: इससे पहले आर्यन ने ग्रीस बांग्लादेश और आर्मेनिया में भी शानदार खेल दिखाया. ग्रीस में उन्होंने अपना पहला ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया, जहां उनके 9 में से 7 अंक रहे इसके बाद बांग्लादेश में भी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को हराकर दूसरा नॉर्म पूरा किया तीसरा और निर्णायक नॉर्म आर्मेनिया में आया, जहां से लौटते ही वे आधिकारिक रूप से ग्रैंडमास्टर बन गए महज 6 महीनों के भीतर तीनों नॉर्म हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.
ग्रैंडमास्टर बनने के लिए क्या होता है जरूरी: ग्रैंडमास्टर बनने के लिए 2500 की रेटिंग जरूरी होती है, जबकि आर्यन की रेटिंग पहले ही करीब 2530 तक पहुंच चुकी थी वे इससे पहले इंटरनेशनल मास्टर भी बन चुके थे आर्यन बताते हैं कि वे ज्यादातर व्हाइट पीस डी 4 से खेलना पसंद करते हैं और हर मुकाबले से पहले पूरी तैयारी करते हैं. हालांकि यह सफर आसान नहीं रहा विदेशों में टूर्नामेंट खेलने के लिए भारी खर्च आता है, जिसे फिलहाल आर्यन खुद और उनका परिवार उठाता है यूरोप में खेलना जरूरी है क्योंकि वहीं मजबूत टूर्नामेंट होते हैं, जिससे रेटिंग तेजी से बढ़ती है आर्यन का अगला लक्ष्य 2600 से 2700 रेटिंग तक पहुंचना और वर्ल्ड टॉप लेवल पर खेलना है.
''आर्यन वार्ष्णेय की सफलता दिल्ली के लिए गर्व का विषय'': पढ़ाई और खेल के संतुलन पर आर्यन कहते हैं कि वे सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज जाते हैं. स्कूल से ही उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिला. बाल भारती पब्लिक स्कूल में उन्हें स्पोर्ट्स कोटा और स्कॉलरशिप मिली. उनके पिता हर कदम पर साथ रहे और रोजाना 9–10 घंटे की प्रैक्टिस में भी उनका साथ निभाया. सरकारी सहयोग को लेकर आर्यन कहते हैं कि नेताओं से मुलाकात जरूर हुई, लेकिन फिलहाल कोई ठोस आर्थिक मदद नहीं मिली फिर भी उनका हौसला अडिग है युवाओं को संदेश देते हुए आर्यन कहते हैं, अगर लक्ष्य तय कर लिया है तो रोज मेहनत करें, प्रैक्टिस छोड़ें नहीं मैंने लक्ष्य बनाया और लगातार काम किया आज नतीजा सामने है.
दादी गायत्री देवी का कहना है कि जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल था और आज मैं मानती हूं कि आर्यन वार्ष्णेय की सफलता पूरे परिवार, इलाके और दिल्ली के लिए गर्व का विषय है. एक ऐसा नाम, जो आने वाले समय में भारतीय शतरंज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माद्दा रखता है.
