अमेरिका से करनाल पहुंचा आर्यन मान का शव, 40 लाख खर्च कर डंकी रूट से गया था यूएसए, सड़क हादसे में गई थी जान
अमेरिका में सड़क हादसे में मौत के बाद युवक का शव करनाल जिले के घोघड़ीपुर स्थित पैतृक गांव पहुंचा, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया.
Published : April 10, 2026 at 8:34 PM IST
करनाल: जिले गांव घोघड़ीपुर गांव के 20 वर्षीय युवक आर्यन का शव अमेरिका से भारत लाया गया. आर्यन की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. आज पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना से गांव में शोक की लहर है. घोघड़ीपुर निवासी आर्यन मान करीब एक साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गया था. विदेश जाने के लिए उसने करीब 40 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसके लिए परिवार को कर्ज भी लेना पड़ा था. वहां पहुंचने के बाद आर्यन को एक स्टोर में नौकरी मिल गई थी और उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी.
आर्यन की मौके पर ही मौत, उसका दोस्त घायल: परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं कि वह मेहनत कर घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. 27 मार्च को आर्यन अपने एक दोस्त के परीक्षा पास होने की खुशी में पार्टी में शामिल हुआ था. पार्टी के बाद वह एक अन्य दोस्त के साथ कार में सवार होकर घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया. हादसा इतना गंभीर था कि आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया.
गांव में भी शोक की लहरः घरौंडा के पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान ने कहा कि "आर्यन मान अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और पूरे परिवार की उम्मीद उसी पर टिकी थी. अचानक से उसकी मौत से परिवार गहरे सदमे में है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी शोक की लहर है.