आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जांच समिति के कॉर्डिनेटर पर दुर्व्यवहार का आरोप, आंदोलन की चेतावनी
AKU कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारी से कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ हड़ताल की और माफी न मिलने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 14, 2026 at 8:53 PM IST
पटना: आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जांच समिति की कार्यप्रणाली और जांच के दौरान कथित अमर्यादित व्यवहार को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल और धरना-प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने जांच समिति के समन्वयक और उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी कुलसचिव के साथ कथित तौर पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल और व्यवहार किया गया, वह स्वीकार्य नहीं है.
विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा समन्वयक
कर्मचारियों के अनुसार, राज्यपाल सचिवालय, बिहार की ओर से 27 जुलाई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय से संबंधित जांच समिति का गठन किया गया था. इस समिति में उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा को समन्वयक बनाया गया है.
जांच की प्रक्रिया पर सवाल
कर्मचारियों ने जांच की प्रक्रिया और इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पत्र में जांच के लिए 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी, लेकिन 12 सितंबर को समिति के विश्वविद्यालय पहुंचने के समय तक जांच की अवधि बढ़ाए जाने से संबंधित कोई आधिकारिक पत्र विश्वविद्यालय को नहीं मिला था.
'वरिष्ठ अधिकारी को धमकी देना अनुचित'
विश्वविद्यालय के कर्मचारी डॉ. अंगद ने कहा कि विश्वविद्यालय में उनके वरिष्ठ अधिकारी के साथ विभाग के अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर मारपीट कर हाथ-पैर तोड़ देने की धमकी देना बेहद अनुचित है. उन्होंने आरोप लगाया कि जूता निकालकर मारने जैसी धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है.
"किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता. इस मामले में विभाग के अधिकारी पवन सिन्हा को माफी मांगनी होगी." - डॉ. अंगद, कर्मचारी
राज्यपाल और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे
विश्वविद्यालय के कर्मचारी विजय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मचारी राज्यपाल-सह-कुलाधिपति और उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराएंगे.
"विभाग के अधिकारी को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए. कर्मचारियों का आंदोलन विश्वविद्यालय की गरिमा और वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है."- विजय कुमार, कर्मचारी
मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन
कर्मचारी रामनाथ ने कहा कि सोमवार को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एक दिन की हड़ताल के साथ धरना-प्रदर्शन किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि विभाग के अधिकारी की ओर से माफी नहीं मांगी जाती है तो कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय ले सकते हैं. कथित दुर्व्यवहार सीधे तौर पर उनकी प्रतिष्ठा पर हमला है और कर्मचारी इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे.
स्थिति स्पष्ट करने की मांग
कर्मचारियों ने जांच समिति के गठन, उसके अधिकार क्षेत्र और जांच की अवधि को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच के दौरान निर्धारित विषय से अलग फाइलों और दस्तावेजों की मांग किए जाने से भी सवाल खड़े होते हैं.
सम्मान के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे
कर्मचारियों के मुताबिक, जांच से संबंधित दस्तावेजों के 1,344 पन्नों के अनुलग्नक उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अतिरिक्त फाइलों की मांग की गई. कर्मचारियों ने कहा कि वे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, गरिमा और अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मान के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे. उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.
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