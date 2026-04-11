फतेहपुर सीकरी किसकी, अकबर या सिकरवार राजाओं की, 'सीकरी फाइल्स' खोलेगी राज
डाक्यूमेंट्री में अनछुए पहलुओं को सामने ला रहे हैं अजय प्रताप सिंह, जानिए-राणा सांगा विवाद से क्या है नाता?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:52 PM IST
आगरा: पिछले साल 21 मार्च 2025 को मुगल बादशाह बाबर और वीर शिरोमणि कहे जाने वाले राजपूत राजा राणा सांगा के नाम ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसका कारण था, सपा नेता रामजीलाल सुमन की विवादित टिप्पणी. जिसमें उन्होंने कहा था बाबर को भारत आने का न्यौता राणा सांगा ने दिया था. इस जमकर विरोध हुआ और राजपूत संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई. अब मामला कोर्ट में है. जिसमें आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह हैं. अजय प्रताप सिंह ने फतेहपुर सीकरी के सिकरवार राजाओं के इतिहास और राणा सांगा पर डाक्यूमेंट्री 'सीकरी फाइल्स' बनाई है. इसमें उनका कहना है कि सीकरी बाबर के पहले भी थी. इसे अकबर ने नहीं बसाया. इसके साथ ही सीकरी में उत्खनन को लेकर भी उनके कई दावे हैं, जो वे अपनी डाक्यूमेंट्री में लेकर आ रहे हैं. ईटीवी भारत ने 'सीकरी फाइल्स' को लेकर अजय प्रताप सिंह से बातचीत की. पढ़िए उनका क्या है कहना...
मुराद पूरी होने पर अकबर ने बसाई थी फतेहपुर सीकरी: आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी को बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था. जो करीब 14 साल तक मुगलिया राजधानी रही. इसकी वजह यह थी कि अकबर के कोई संतान नहीं थी. जिससे अकबर बेहद परेशान था. इतिहासकारों की मानें तो संतान की चाह में अकबर नंगे पैर आगरा किले से सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से मिलने फतेहपुर सीकरी पहुंचा. जिससे अकबर की मुराद पूरी हुई. उसके यहां बेटे जहांगीर का जन्म हुआ. जिसकी खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया और अपनी राजधानी भी बनाई. अकबर ने चांद बीबी सुल्ताना को हराकर दक्षिण जीता तो जीत की याद में लाल पत्थर से बुलंद दरवाजा बनाया. इसके साथ ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया. फतेहर सीकरी किला परिसर में तमाम भवन बनवाए. सीकरी के भवनों की बात करें तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर और बॉटम में हिंदूवादी आर्किटेक्चर हैं.
फतेहपुर सीकरी की अहम तिथि
- सन् 1569 में मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था.
- 1571 में मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया.
- 14 साल फतेहपुर सीकरी रही मुगलों की राजधानी.
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि अकबर ने आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई. अकबर ने तीन कारण से फतेहपुर सीकरी छोड़ी थी. जिसमें अहम वजह पेयजल किल्लत थी. इसके साथ ही धार्मिक और राजनैतिक समस्या भी थी. क्योंकि, उज्बेकिस्तान में मुगलों के खिलाफ विद्रोह हो गया था. जिस पर अकबर फतेहपुर सीकरी से लाहौर गया. इसके बाद फिर आगरा आया. आगरा किले से ही हिंदुस्तान पर राज किया.
सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सामने ला रहे सीकरी का सच : आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी या कहें तो विजयपुर सीकरी का सच वे सबके सामने ला रहे हैं. आमजन तो यही जानता है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था. मगर, फतेहपुर सीकरी हिंदू नगर है. अकबर ही नहीं, बाबर के आने से भी पहले इस नगर का अस्तित्व था. इसलिए, 'सीकरी फाइल्स' नाम से डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं. अभी 'सीकरी फाइल्स' डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं, जिसके कई पार्ट हैं. जिससे जनता को सच पता चलेगा. फिलहाल 'सीकरी फाइल्स' का पहला पार्ट ला रहे हैं. जिससे लोगों ये पता चलेगा कि सीकरी यानी विजयपुर सीकरी को लेकर एक्चुअल में कॉन्सपिरेसी क्या की गई है? जो फतेहपुर सीकरी अकबर की बताई जाती है, वह अकबर की नहीं है. अकबर ने फतेहपुर सीकरी को नहीं बसाया था. सरकारी दस्तावेजों के आधार पर 'सीकरी फाइल्स' के जरिए सीकरी का सच सामने ला रहे हैं.
सिकरवार राजाओं का बसाया शहर: अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह कहते हैं कि 'सीकरी फाइल्स' में ऐसे सरकारी दस्तावेज लेकर आ रहे हैं, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है. आगरा गजेटियर रिकॉर्ड की बात करें तो ये अंग्रेजी हुकूमत के समय के हैं. आगरा गजेटियर में उन्होंने मैंसन किया है कि सीकरी में बड़गूजर राजपूत चंद्रराज बसे थे. बड़गूजरों की जो शाखा सीकरी में बसी थी, उसे ही सिकरवार कहा जाने लगा. आज भी सीकरी के आसपास के क्षेत्र में सिकरवार क्षत्रियों के गांव बहुतायत में मिलते हैं. सरकार का रिकॉर्ड है और सिकरवार राजाओं की ख्याति है. जो ये कन्फर्म करते हैं कि सीकरी सिकरवार राजाओं का बसाया गया शहर है.
उत्खनन में हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिले: अजय प्रताप सिंह के मुताबिक, फतेहपुर सीकरी के उत्खनन की बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर यह दो बार हुआ है. पहली बार 1976 से 1989 तक. यह भारत सरकार नेशनल प्रोजेक्ट था. तब इसमें भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. सैय्यद नूरुल हसन, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा सर्किल के पुरातत्वविद डब्ल्यूएच सिद्दीकी ने मिलकर काम किया था. जिसमें एएसआई ने पीएमओ को असिस्ट किया था. करीब 11 साल तक ये उत्खनन का प्रोजेक्ट चला था. जिसमें तब कुछ भी नहीं मिलने का दावा किया था. इसके बाद सन 1999 और 2000 के बीच सीकरी में दूसरी बार उत्खनन किया गया था. तब एएसआई के पूर्व अधिकारी रहे डीबी शर्मा थे, जिन्होंने सीकरी के वीर छबीले टीले का उत्खनन कराया था. तब उत्खनन में हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिले थे. एएसआई की जो रिपोर्ट हैं, उसके मुताबिक वीर छबीले टीले का 1982 व 1983 में उत्खनन किया गया था. मगर, तत्कालीन एएसआई की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है. जबकि, सन 1999 और सन 2000 के उत्खनन की रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि 1983 और 1983 में भी यहां पर उत्खनन किया गया था.
सीकरी का बाबरनामा और हुमायूंनामा में जिक्र: अजय प्रताप बताते हैं कि अकबर से पहले बाबरनामा में सीकरी का जिक्र है. बाबर ने बाबरनामा में जिक्र किया है कि उसने सीकरी झील के किनारे अपना कैंप लगाया था. वो जगह हमने आईडेंटिफाई कर ली है. जिसे डॉक्यूमेंट्री 'सीकरी फाइल्स'में दिखा रहे हैं. राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था. यह खानवा भी सीकरी के पास है. जिसका जिक्र भी बाबरनामा में किया गया है. तब सीकरी के राजा धामदेव सिकरवार थे, जिसे बाबरनामा में धर्मदेव लिखा गया है. इसके बाद गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में सीकरी का जिक्र किया है. गुलबदन बेगम ने साफ साफ लिखा है कि बाबर अपनी जीवनी तुजके बाबरी यानी बाबरनामा सीकरी के भवनों में बैठकर लिखता था. यह तो मुस्लिम दस्तावेज ही कह रहे हैं. शेरशाह सूरी के समय के भी प्रमाण हैं. जिसे हम अपनी डॉक्यूमेंटी 'सीकरी फाइल्स' के अगले पार्ट में लेकर आएंगे.
उत्खनन में मिली थीं जैन सरस्वती और अन्य मूर्तियां: अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि तमाम सरकारी दस्तावेज भी यही कह रहे हैं. सिकरवार राजाओं की ख्याति भी इतिहास में लिखी है. इसके साथ ही वीर छबीले टीले के उत्खनन में जो हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, वे भी फतेहपुर सीकरी किले के म्युजियम में रखे हैं. जिनमें जैन सरस्वती की मूर्ति, जैन तीर्थंकर की मूर्ति है. जिन पर समय-काल सब लिखा हुआ है. इतने हिंदू सभ्यता के प्रमाण वहां पर क्या कर रहे हैं? इसके साथ ही सन 1314 का सीकरी में अंबिया मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी का शिलालेख है. जो एएसआई की 1917-18 की रिपोर्ट में प्रकाशित हो चुका है. वर्तमान में इसे मियां वाली मस्जिद कहते हैं. जो सीकरी नगर में स्थित है.
सेक्रिक से बना सीकरी : अजय प्रताप कहते हैं कि सीकरी नाम सेक्रिक से आया है. सेक्रिक का अर्थ तराई वाला क्षेत्र होता है. पानी का क्षेत्र होता है. यहां पर बड़ी झील थी. सीकरी के पास भरतपुर में केवला देव झील है. द्वापर की बात करें तो ब्रज में तेज बारिश हुई थी. तब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था. आगरा में कीठम झील है. ये क्षेत्र तराई क्षेत्र था. बारिश के दौरान यहां पर पानी भर जाता था. यहां पर लोग भी रहते थे. जिससे ही इस क्षेत्र का नाम सेक्रिक पडा. जिससे एक शब्द हो गया सीकरी. यहां पर सीकरी एक गांव था. जहां पर ही चंद्रराज बड़गूजर आकर बसे थे. सन 1018 में चंद्रराज बड़गूजर के वंश में विजय सिंह राजा हुए. उनके नाम पर ही इसे विजयपुर सीकरी कहा जाने लगा.
फतेहपुर सीकरी या विजयपुर सीकरी का सच : अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि विजय को उर्दू और फारसी में फतह कहा जाता है. हम अपनी डॉक्यूमेंट्री 'सीकरी फाइल्स' में तथ्यों के आधार पर ला रहे हैं कि बाबर के आने से करीब 100 साल पहले सीकरी का नाम विजयपुर सीकरी था. मुस्लिम इतिहासकार ने इस बारे में लिखा है. उसे हम अपनी डॉक्यूमेंट्री 'सीकरी फाइल्स' में शो करेंगे. जिससे लोगों को पता चलेगा कि सीकरी का नाम विजयपुर सीकरी था.
एएसआई अधिकारी की पुस्तक में जिक्र : आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि एएसआई के पूर्व अधिकारी डीबी शर्मा ने अपनी पुस्तक 'आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी- न्यू डिस्कवरीज़' में इसका विस्तार से वर्णन किया है. इसी पुस्तक के पेज संख्या 86 पर वाद संपत्ति का निर्माण हिन्दू व जैन मंदिर के अवशेषों से बताया है. इसके साथ ही अंग्रेज अफसर ईबी हावेल ने शेख सलीम चिश्मी की दरगाह की संपत्ति के खंभों व छत को हिन्दू शिल्पकला बताया है. इसे मस्जिद होने से इंकार किया है. बुलंद दरवाजा या शेख सलीम चिश्ती दरगाह और अन्य निर्माण देखें तो वहां पर जो छतरी हैं. जो हिंदू आर्केटेक्चर हैं, राजपूत आर्केटेक्चर है.
बाबर को किसने बुलाया, जोधाबाई काल्पनिक चरित्र : अजय प्रताप सिंह खानवा के युद्ध को लेकर बताते हैं कि बाबरनामा और सिकरवार राजाओं के इतिहास को पढ़ें तो तब यहां पर कोई एक युद्ध नहीं हुआ था. यहां पर तीन युद्ध होने का जिक्र है. बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि खानवा का युद्ध वो हारा था. यही सिरकार राजाओं की ख्याति में लिखा है. अंतिम और निर्णायक युद्ध सीकरी किले पर हुआ था. हमारे पास इसके पूरे एविडेंस हैं. जिसमें ये बात आई है कि अंतिम युद्ध सीकरी किले पर हुआ था. हम 'सीकरी फाइल्स' डार्मा पार्ट में इसे लेकर आएंगे. डॉक्यूमेंट्री 'सीकरी फाइल्स' में हम ये तथ्य भी दिखा रहे हैं कि बाबर को हिंदुस्तान आने का किसने न्योता दिया था. इसके साथ ही जोधाबाई का तथ्य भी हम 'सीकरी फाइल्स' में दिखाएंगे. इतिहास में कोई जोधाबाई नहीं थी. यह एक काल्पनिक चरित्र है. इसकी एक कान्सपरेसी रची गई है. सीकरी का हिंदू आर्केटेक्चर है. उसे दबाने के लिए जोधाबाई करेक्टर को क्रियेट किया गया है.
कोर्ट में विचाराधीन फतेहपुर सीकरी या विजयपुर सीकरी केस : अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने 2024 में फतेहपुर सीकरी या विजयपुर सीकरी का वाद भी कोर्ट में दायर किया था, जो विचाराधीन है. इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती और कामाख्या देवी मंदिर का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है. जिसमें माता कामाख्या, आस्थान माता कामाख्या, आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर श्रीकृष्ण सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट वादी हैं. जबकि, इसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती, प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद प्रतिवादी है. वाद में दावा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह की जगह पूर्व में कामाख्या माता का मंदिर था. जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए तो राजा राव धामदेव धर्म बचाने के लिए माता कामाख्या के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को ऊंट पर रखकर पूर्व दिशा की ओर गए. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सकराडीह में कामाख्या माता के मंदिर को बनाकर इस विग्रह को पुनः स्थापित किया. उस तथ्य का उल्लेख राव धामदेव के राजकवि विद्याधर ने अपनी पुस्तक में किया है. एएसआई की खोदाई में कई सबूत मिले थे.
दौलत खान लोदी के बुलावे पर हिंदुस्तान आया था बाबर : अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन वीर शिरोमणि राणा सांगा को गद्दार बोलते हैं. कहते हैं, राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था. जबकि, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं लिखा है. बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि हिंदुस्तान में आने का न्यौता उसे पंजाब के गर्वनर दौलत खां लोदी ने दिया था. जो सुल्तान इब्राहिम लोदी का रिश्ते में चाचा था. उसने बाबर को हिंदुस्तान आकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था. अंग्रेज अधिकारी एएस बिवरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया. एएस बिवरिज ने जिसके पेज नंबर 439 और 440 -441 में लिखा है कि बाबर को दौलत खां लोदी ने हिंदुस्तान में बुलवाया था. अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पंजाब सरकार ने सन 1883-84 के लौहार गजेटियर के पेज संख्या 20 पर जिक्र है कि दौलत खां ने बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का न्यौता दिया.
चावण माता मंदिर का सच भी दिखाएंग: आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि 'सीकरी फाइल्स' में चावण माता के मंदिर का सच भी लेकर आ रहे हैं. जो अभी खंडित अवस्था में मौजूद है. यह बेहद प्राचीन मंदिर हैं. चावण माता विजयपुर सीकरी की नगर देवी थीं. हिंदुओं के यहां पर हर गांव और नगर में एक नगर देवी होती थीं. जिन्हें चावण माता कहते थे. जिन्हें चामुंडा माता या काली माता भी कहा जाता है. 'सीकरी फाइल्स' जल्द ही लोगों को देखने के लिए मिलेगी.
कोर्ट में चल रहा मामला : सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने 2025 में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में वाद दायर किया. जिसमें सपा के मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सपा सांसद रामजीलाल सुमन को प्रतिवादी बनाया है. सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने वाद निरस्त कर दिया तो वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने जिला जज न्यायालय में सिविल रिवीजन दायर की. जिसमें कहा कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार अपने सांसद का समर्थन कर रहे हैं. जिसकी वजह से उनका बयान राज्य की परिधि में आता है. जो वादी के मूल अधिकार अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर विभेद करने से रोकता है. जिला जज न्यायालय में सिविल रिवीजन स्वीकर की तो अब मामला कोर्ट में चल रहा है.
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